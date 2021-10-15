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12 сравнений того, как меняется наша планета

12 сравнений того, как меняется наша планета (13 фото)

Автор:
15 октября 2021 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   было стало   изменение   климат   планета   природа   фото   
1842
13

Предлагаю вам ознакомиться с 12 такими коллажами, которые демонстрируют экологические, строительные и урбанистические изменения в самых разных уголках Земли.

Следить за изменениями нашего мира крайне занимательно, и лучше всего это делать с высоты. Оттуда происходящие на большой территории перемены видны гораздо нагляднее. Лучший же способ оценить их — сопоставить фотографии, сделанные с разницей в несколько лет (желательно от 10) со спутника, вертолёта или каких-либо возвышенностей.


1. До и после создания «Пальмовых островов» и архипелага «Мир», Дубай — 2001 и 2012 годы

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Это знаменитые искусственные острова в форме пальм и континентов Земли. Архипелаг «Мир» находится аж в 4 километрах от береговой линии, и он является крупнейшим рукотворным архипелагом на планете.


2. Остров Коламаафуши, Мальдивы — 2006 и 2019 годы

3. Отель «Беверли-Хиллз» в Калифорнии — 1918 и 2018 годы

4. Коммуна Гийе, Франция — 1950 и 2000 годы

5. Гидроэлектростанция «Три ущелья» на реке Янцзы в Китае и результат её работы — 1993 и 2016 годы

На этих изображениях лесные массивы отображаются красным цветом, так как они показаны через инфракрасные датчики.


6. Стокгольм, Швеция — 1931 и 2019 годы

Искусственный остров на первом плане — это баня. Она была закрыта из-за плохого качества воды, и островок был окончательно снесён в 1936 году.


7. Периодически осушаемое озеро Оровилль в США на примере 2011 и 2014 годов

8. Мачу-Пикчу, Перу — 1911 и 2016 годы

9. Немецкий город Георгсмариенхютте — 1932 и 2017 годы

В центре виднеется церковь бывшего монастыря XII века Эзеде.


10. Арктический морской ледяной покров в 1984 и 2012 годах

11. Восстановленные тропические леса в бразильском штате Минас-Жерайс — фото 1998 и 2012 годов

12. Озеро Урмия в Иране в один и тот же год

Некоторое сочетание водорослей и бактерий периодически превращает это озеро из зелёного в красное. Обычно эти изменения происходят, когда летняя жара и сухость испаряют воду, увеличивая солёность озера. Данные со спутников показывают, что за последние 14 лет озеро потеряло около 70 процентов своей площади.

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Метки: Земля   было стало   изменение   климат   планета   природа   фото   
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7  комментариев
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8k
Alex Djeff Полчаса назад
Китайская пустыня Му-Ус за 50 лет.
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38k
Олег 14 минут назад
Аральское море высохло
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2k
Дмитр Стар 18 минут назад
помнтися в школе нам рассказывали как варварски вырубают джунгли амазонки-они лёгкие планеты и всё такое. нынче походу джунгли восстановили,зато вырубают сибирскую тайгу.
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12k
ss Полчаса назад
И что?
Всё меняется. Мы в том числе. Планета живёт, как мы. Стареет, как мы. Меняется, как мы. И даже если мы все передохнем, она всё равно будет меняться. В одном месте будет становиться теплее, в другом суше или наоборот мокрее. Когда-то в Заполярье росли пальмы и среди них бродили динозавры. Потом они вымерли (человека тогда ещё не было, он в этом невиноват), стало холоднее и там начали бродить мохнатые мамонты. Затем и они передохли, и в Заполярье стало ещё холоднее. И так было на протяжении всей истории земли. И так будет. Независимо от того, что тут о себе возомнила кучка зелёных идиотов.
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