12 сравнений того, как меняется наша планета

Следить за изменениями нашего мира крайне занимательно, и лучше всего это делать с высоты. Оттуда происходящие на большой территории перемены видны гораздо нагляднее. Лучший же способ оценить их — сопоставить фотографии, сделанные с разницей в несколько лет (желательно от 10) со спутника, вертолёта или каких-либо возвышенностей.

1. До и после создания «Пальмовых островов» и архипелага «Мир», Дубай — 2001 и 2012 годы