На Аляске проводят конкурс на самого толстенького медведя

На этих фото - "конкурсанты" этого года, обитающие в национальном парке Катмай. Самым известным участником стал медведь по кличке Отис, который уже четыре раза одерживал победу в конкурсе. Однажды он съел 42 лосося за один присест, а его рыболовные навыки и терпение трудно превзойти. Но даже у него в этом году есть весьма тучные и сильные конкуренты.