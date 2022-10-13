На Аляске проводят конкурс на самого толстенького медведя

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На Аляске ежегодно проводят Неделю толстого медведя. Это ставший традиционным фестиваль и своеобразный конкурс, в котором соревнуются самые крупные медведи национального парка Катмай. Именно в холодные осенние месяцы мишки активно едят и готовятся к зимней спячке, и могут весить до 450 кг. Взглянем на толстеньких конкурсантов этого года!
С середины лета до осени средний взрослый медведь на Аляске набирает до 200 килограммов. Так мишки готовятся к предстоящей зимней спячке, и накапливают жирок. Например, медведь, который летом весил 270 кг, в октябре может весить уже 450 кг. В связи с этим на Аляске организовали конкурс "Неделя толстого медведя" (Fat Bear Week), в рамках которого выбирают самого толстенького мишку.
На этих фото - "конкурсанты" этого года, обитающие в национальном парке Катмай. Самым известным участником стал медведь по кличке Отис, который уже четыре раза одерживал победу в конкурсе. Однажды он съел 42 лосося за один присест, а его рыболовные навыки и терпение трудно превзойти. Но даже у него в этом году есть весьма тучные и сильные конкуренты.
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Когда медведь впадает в зимнюю спячку, у него снижается частота сердечных сокращений и отсутствует активность. Их организм по сути использует накопленный жир, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Если у медведей не будет достаточного запаса жира, некоторые могут даже умереть во время спячки. Поэтому у самых толстых медведей больше всего шансов на выживание.
Источник:
АНТИФИШКИ
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