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На Аляске проводят конкурс на самого толстенького медведя

На Аляске проводят конкурс на самого толстенького медведя

Автор:
13 октября 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   дикие звери   звери   медведи   медведь   природа   факты   фото   фотографии   
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На Аляске ежегодно проводят Неделю толстого медведя. Это ставший традиционным фестиваль и своеобразный конкурс, в котором соревнуются самые крупные медведи национального парка Катмай. Именно в холодные осенние месяцы мишки активно едят и готовятся к зимней спячке, и могут весить до 450 кг. Взглянем на толстеньких конкурсантов этого года!
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Источник:

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Метки: дикая природа   дикие животные   дикие звери   звери   медведи   медведь   природа   факты   фото   фотографии   
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Sata33 36 минут назад
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Трактор Митя 57 минут назад
Я бы провел конкурс на самого толстенького губернатора. Неофициальный, в сети, но было бы интересно узнать, кто же из них.
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