Милота дня: 3 очаровательных медвежонка обняли свою маму во время кормления

Медведица Симба (Simba) же, в свою очередь, обняла своими огромными лапами своё потомство в ответ, причём как верхними конечностями, так и нижними.



Позже детеныши присматривали за матерью, пока та гуляла.



Эти потрясающие снимки у реки Макнейл на Аляске, США, сделала фотограф Лаура Лин Грегори (Laura Lyn Gregory).