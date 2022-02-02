Милота дня: 3 очаровательных медвежонка обняли свою маму во время кормления

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Три медвежонка с большим желанием и любовью прижались к своей маме.
Медведица Симба (Simba) же, в свою очередь, обняла своими огромными лапами своё потомство в ответ, причём как верхними конечностями, так и нижними.
Позже детеныши присматривали за матерью, пока та гуляла.
Эти потрясающие снимки у реки Макнейл на Аляске, США, сделала фотограф Лаура Лин Грегори (Laura Lyn Gregory).
Позже детеныши присматривали за матерью, пока та гуляла.
Эти потрясающие снимки у реки Макнейл на Аляске, США, сделала фотограф Лаура Лин Грегори (Laura Lyn Gregory).
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