Как фотограф снял уникальные фото белых медведей

Да, действительно, белый медведь считается по праву хозяином северного полюса, и выше него в пищевой цепочке никого больше нет, кроме человека. Дикие белые медведи всегда начеку и насторожены к любым живым существам, а человека они знаю не понаслышке. С ними у них особые счеты и настройка «враждебности» всегда включена по умолчанию.

Несмотря на это, у человека есть более развитой мозг, а, следовательно, смекалка и хитрость. Это дает хорошее преимущество в борьбе за место под арктическим солнцем. Однако, стоит человеку уйти с насиженного места, белые медведи моментально займут его и станут полноправными хозяевами всех рукотворных построек. Никакие кадастровые документы им нипочем. Прогнать клан мишек в белых шубах можно разве что оружием, но было ли такое в истории хоть раз? Видели ли вы, что когда-то процветающая полярная станция однажды опустела и понадобилась через несколько лет вновь?

Так случилось с полярной станцией на острове Колючин, которая располагалась у берегов Чукотки. Именно там фотографу Дмитрию Коху удалось повстречать новых хозяев, которые заполучили заброшенную станцию в безвозмездное пользование.