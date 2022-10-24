17 знаменитостей и места, где им запретили появляться

Однако Роуз объяснила, почему это сделала. По словам звезды, она вместе с помощником и менеджером прождала 60 минут порцию картофеля фри и 90 минут — еды, которую так и не принесли. Когда она сказала об этом бармену, он предложил им алкогольные напитки, но Роуз вежливо отказалась, поскольку она не пьет. Тогда бармен резко высказался по поводу ее трезвости и даже сказал ей: «Иди позвони своему е***ому спонсору». Роуз в ответ швырнула в него картошку фри.

3. В 2007 году Бритни Спирс выгнали из отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Она размазала по лицу изысканное блюдо с тарелки, и после жалоб гостей ее выгнали из заведения.