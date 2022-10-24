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17 знаменитостей и места, где им запретили появляться

17 знаменитостей и места, где им запретили появляться

Автор:
24 октября 2022 20:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   запреты   звездные скандалы   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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Логика шоу-бизнеса проста: чем ярче звезда, тем громче скандалы. А где скандалы, там и последствия — например, десятилетний бан на посещение самой главной церемонии наград в киноиндустрии (смотрит на тебя, Уилл Смит), а то и вовсе полный запрет на выступления в стране (или нескольких). Так кто же из звезд отличился особенно плохим поведением?

1. Джеймсу Кордену недавно запретили посещать популярный нью-йоркский ресторан Balthazar. Владелец объяснил в Instagram*, что однажды Корден отвратительно повел себя по отношению к персоналу после того, как якобы нашел в своей еде волос, а в другой раз набросился на официанта, когда тот перепутал заказ его жены.

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2. В 2016 году актрису Руби Роуз выгнали из ресторана в Новом Орлеане Rebellion Bar & Urban Kitchen, поскольку, по словам владельц, она закатила истерику, обматерила бармена и швырнула в него едой.

Однако Роуз объяснила, почему это сделала. По словам звезды, она вместе с помощником и менеджером прождала 60 минут порцию картофеля фри и 90 минут — еды, которую так и не принесли. Когда она сказала об этом бармену, он предложил им алкогольные напитки, но Роуз вежливо отказалась, поскольку она не пьет. Тогда бармен резко высказался по поводу ее трезвости и даже сказал ей: «Иди позвони своему е***ому спонсору». Роуз в ответ швырнула в него картошку фри.


3. В 2007 году Бритни Спирс выгнали из отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Она размазала по лицу изысканное блюдо с тарелки, и после жалоб гостей ее выгнали из заведения.

4. В 2012 году Линдси Лохан запретили посещать отель Chateau Marmont в Голливуде за кучу неоплаченных счетов. В июне и июле 2012 года она останавливалась в отеле во время съемок фильма и накопила неоплаченных счетов на сумму 46 350,04 доллара. Менеджер отеля заявил, что ей больше здесь не рады.

5. В 2013 году Мадонне запретили посещать сеть кинотеатров Alamo Drafthouse за то, что она переписывалась с кем-то во время показа фильма «12 лет рабства». В кинотеатре действует строгая политика относительно разговоров/переписок по телефону во время показа, а Мадонна якобы не только переписывалась, но и выругалась на другого зрителя, который попросил ее прекратить.

6. В 1994 году Мартину Лоуренсу навсегда запретили участвовать в передаче Saturday Night Live, поскольку во время монолога он отклонился от сценария и поделился своим мнением о женской гигиене и гениталиях, что было крайне неуместным по стандартам передачи.

7. В 2017 году Джейми Фокса выгнали из ресторана в Западном Голливуде после того, как на него напал другой посетитель.

Посетитель подошел к Фоксу и его друзьям и пожаловался, что они ведут себя слишком громко. Он сказал: «Лучше вам со мной не связываться, я из Нью-Йорка», а друг Фокса ответил: «Да пошел ты. Я из Окленда». Другие посетители говорят, что видели, как мужчина бросился на Фокса, и началась драка. Затем посетителя, Фокса и его друзей выгнали из ресторана.


8. Уилла Смита отстранили от церемонии вручения «Оскара» на 10 лет после того, как он ударил Криса Рока на сцене за шутку о его жене Джаде.

9. Рита Ора рассказала, что однажды ей отказали в обслуживании в одном из ресторанов Гордона Рамзи, потому что она не соответствовала дресс-коду. Она пришла в спортивном костюме и кроссовках, и ей сказали, что не могут ее принять.

10. Канье Уэсту запретили выступать на «Грэмми» в 2022 году из-за его «оскорбительного поведения в Интернете». Это произошло после того, как Канье опубликовал в своем Instagram* скриншот поиска в Google имени Тревора Ноа (ведущего шоу) вместе с расистским оскорблением, потому что Ноа обвинил Канье в сталкеринге Ким Кардашьян.

11. За много лет Кэти Гриффин запретили появляться во многих популярных передачах, включая «The View», «Сегодняшнее шоу» и «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом», — а все из-за ее крайне неприличных комедийных выступлений.

12. Хью Гранту запретили участвовать в передаче «The Daily Show» Джона Стюарта, так как, по утверждению самого Стюарта, все проведенное в студии время Грант ныл, что у него есть дела и поважнее, «постоянно всех обсирал» и вообще был «занозой в заднице».

13. Пэрис Хилтон запретили посещать курортный отель Wynn Las Vegas в 2010 году в результате ареста по обвинению в хранении кокаина. Полиция заявила, что пакет, содержащий 0,8 грамма кокаина, выпал из сумочки Хилтон, когда звезда полезла достать бальзам для губ.

14. Приглашение Джанет Джексон на Грэмми 2004 года отозвали из-за случая на Суперкубке 2004 года, когда Джастин Тимберлейк случайно оголил ее грудь.

15. В 2010 году Лил Уэйна «забанили» в популярном отеле Wynn еще до того, как он туда прибыл. Лил Уэйн решил сделать сюрприз Дрейку в последний день тура певца, но представитель Wynn заявил людям Дрейка, что Лил Уэйн не может присутствовать на афтепати в отеле якобы из-за строгих условий испытательного срока рэпера, запрещающих ему употреблять алкоголь в течение трех лет.

16. Когда Блейк Лайвли было шесть лет, ее поймали при попытке тайком проникнуть в Диснейленд и на целый год запретили ей появляться в парке.

17. В 2014 году Майли Сайрус запретили выступать в Доминиканской Республике. Власти заявили, что она «совершает действия, противоречащие морали и обычаям, которые наказуемы по доминиканскому законодательству».

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   запреты   звездные скандалы   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
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26k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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552
Vladislav Grigorenko 39 минут назад
"Ах боже мой!!! Какая сенсация!!! Какой накал страстей!!!" - нахер с пляжа! Бегом марш в раздел жёлтых новостей про галкина с пугачёвой и моргенштерном.
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4k
Денис Час назад
Уилл Смит - красавчик ! Вообще-то там "шуткой" и не пахло. Его жена больна, а этот недогомик Рок стебанулся на её болезни . Я б вообще вырубил и ногами покатал по полу за свою жену .
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943
Просто прохожий Час назад
Ну если наглеют и "бардачат" правильно что не пускают.
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476
Rom 2 часа назад
Бритни молодец, ибо порой и правда "изысканную еду" в таких ресторанам можно только по морде и размазать. Хорошо, если себе, и поржать над этим.
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476
Rom Просто прохожий 48 минут назад
Слушай, хрюша, я просто слишком много бывал в таких заведениях. Если бы сам имел такой опыт, согласился бы. И не несколько раз, а именно много раз побывал бы везде по миру... тогда б и понял, о чем я. Бывает так, что перед походом в такой "модный" ресторан, было бы не плохо что то поесть, чтобы там потом не расстраиваться.
Так что вякни себе в зад, хрюша.
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Кто все эти люди, кроме может быть пары человек?
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Кто все эти люди?
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3k
Владимир 3 часа назад
это-печально...
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6k
Allmaster 3 часа назад
Как я теперь буду спать спокойно? Легко, ибо мне насрать....
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1k
Сергей 3 часа назад
эй-эй ТС, на последней фотка Наташка из Гадюкино.. какая Майли Сайрус ?!
и вообще 99% запреты оправданы
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