Самые сексуальные мужчины мира с 1990 года: тогда и сейчас

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Каждый год популярный журнал о знаменитостях People выбирает самого сексуального мужчину в мире, и в этом году титул достался актеру Крису Эвансу, наиболее известному по роли Капитана Америки в киновселенной Marvel. А пока его поклонники радуются победе кумира, давайте вспомним, кто еще за последние тридцать лет удостаивался этого звания, и посмотрим, как эти секс-символы выглядят сейчас.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нет, я конечно сама могу найти в Интернете, но нам в посте предлагают сразу сравнить, а не заниматься самостоятельными поисками.
Хотя… Мне всё равно как они сейчас выглядят…