FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6909 постов • 753 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Самые сексуальные мужчины мира с 1990 года: тогда и сейчас

Самые сексуальные мужчины мира с 1990 года: тогда и сейчас

Автор:
10 ноября 2022 17:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: people   голливуд   звезды   знаменитости   рейтинг   самый сексуальный мужчина   шоу бизнес   
2995
34

Каждый год популярный журнал о знаменитостях People выбирает самого сексуального мужчину в мире, и в этом году титул достался актеру Крису Эвансу, наиболее известному по роли Капитана Америки в киновселенной Marvel. А пока его поклонники радуются победе кумира, давайте вспомним, кто еще за последние тридцать лет удостаивался этого звания, и посмотрим, как эти секс-символы выглядят сейчас.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: people   голливуд   звезды   знаменитости   рейтинг   самый сексуальный мужчина   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Hugo_RnD 2 часа назад
Эванс почти не изменился с "ТОГДАшних" пор... Только глаза перекрасили ему...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ego sum qui sum 19 минут назад
до сих пор нет трансвеститов? непорядок, повестку нарушают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Где старенькие Ричард Гир, Брэд Питт, Джордж Клуни и Джонни Депп?
Нет, я конечно сама могу найти в Интернете, но нам в посте предлагают сразу сравнить, а не заниматься самостоятельными поисками.

Хотя… Мне всё равно как они сейчас выглядят…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71030



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 интересных картинок и фактов обо всём на свете
20 интересных картинок и фактов обо всём на свете
8 ноября - День вмешательства в американские выборы. Россияне отвели душу в сети
8 ноября - День вмешательства в американские выборы. Россияне отвели душу в сети
Набирающие популярность в сообществах
20 редких фотографий с высадки на Луну из архивов NASA
20 редких фотографий с высадки на Луну из архивов NASA
Авария дня. ДТП с тремя автомобилями на заснеженной трассе под Магаданом
Авария дня. ДТП с тремя автомобилями на заснеженной трассе под Магаданом
Старый iPhone способен работать от пальчиковых батареек
Старый iPhone способен работать от пальчиковых батареек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#люди#картинки#аварии#Жизнь#улыбнуло#Россия#истории
#Юмор#интересное#история#СССР#позитив#дтп#дети#авто аварии#археология#креатив
#интересно#животные#автомобили#автомир#в мире#США#кино#Разное#Вещи#олдтаймер
Мощные смартфоны Cubot со скидками Мощные смартфоны Cubot со скидками Молодой Аль Пачино на редких кадрах из его ранней карьеры Молодой Аль Пачино на редких кадрах из его ранней карьеры Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х Сибилл Шеперд - красотка из 1970-х 17 знаменитостей и места, где им запретили появляться 17 знаменитостей и места, где им запретили появляться Молодая Джейми Ли Кёртис на гламурных снимках прошлых лет Молодая Джейми Ли Кёртис на гламурных снимках прошлых лет Голливудские пары, которые заставляют поверить в любовь Голливудские пары, которые заставляют поверить в любовь

На что жалуетесь?

Вернуться