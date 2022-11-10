Самые сексуальные мужчины мира с 1990 года: тогда и сейчас

Каждый год популярный журнал о знаменитостях People выбирает самого сексуального мужчину в мире, и в этом году титул достался актеру Крису Эвансу, наиболее известному по роли Капитана Америки в киновселенной Marvel. А пока его поклонники радуются победе кумира, давайте вспомним, кто еще за последние тридцать лет удостаивался этого звания, и посмотрим, как эти секс-символы выглядят сейчас.