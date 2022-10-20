Молодой Аль Пачино на редких кадрах из его ранней карьеры

Аль Пачино — отмеченный многочисленными наградами актер и режиссер, чья карьера насчитывает более пяти десятилетий. За это время он сыграл множество культовых ролей, включая Майкла Корлеоне в «Крестном отце» и наркорбарона Тони Монтанту в «Лице со шрамом». В этом году Пачино исполнилось 82 года, но давайте отмотаем время назад и посмотрим, как начинался творческий путь легендарного актера.