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Молодой Аль Пачино на редких кадрах из его ранней карьеры

Молодой Аль Пачино на редких кадрах из его ранней карьеры

Автор:
20 октября 2022 17:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аль Пачино   голливуд   звезды   знаменитости   крестный отец   лицо со шрамом   шоу бизнес   
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Аль Пачино — отмеченный многочисленными наградами актер и режиссер, чья карьера насчитывает более пяти десятилетий. За это время он сыграл множество культовых ролей, включая Майкла Корлеоне в «Крестном отце» и наркорбарона Тони Монтанту в «Лице со шрамом». В этом году Пачино исполнилось 82 года, но давайте отмотаем время назад и посмотрим, как начинался творческий путь легендарного актера.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Аль Пачино   голливуд   звезды   знаменитости   крестный отец   лицо со шрамом   шоу бизнес   
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3  комментария
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Элек Мек 2 часа назад
Старая гвардия,таких больше не делают.
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kirpal Полчаса назад
Отличное кино с ним, такие фильмы уже не делают. Классика боевиков 90-х
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19k
Corvus Corax 2 часа назад
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