Молодой Аль Пачино на редких кадрах из его ранней карьеры

Аль Пачино — отмеченный многочисленными наградами актер и режиссер, чья карьера насчитывает более пяти десятилетий. За это время он сыграл множество культовых ролей, включая Майкла Корлеоне в «Крестном отце» и наркорбарона Тони Монтанту в «Лице со шрамом». В этом году Пачино исполнилось 82 года, но давайте отмотаем время назад и посмотрим, как начинался творческий путь легендарного актера.
10. Аль Пачино на 46-й церемонии вручения премии Оскар в павильоне Дороти Чендлер в Лос-Анджелесе, 1974 год
11. Аль Пачино с Мартой Келлер в сцене из фильма Columbian Pictures «Жизнь взаймы» в Париже, Франция, 1977 год
14. Аль Пачино с Мартой Келлер во время репетиции гала-концерта, посвященного 10-летию Американского института киноискусства, в Кеннеди-центре в Вашингтоне
20. Аль Пачино на сцене в пьесе Дэвида Мэмета «Американский бизон» в Вест-Энде, Лондон, 1984 год
25. Аль Пачино с премией Тони за спектакль «Базовая подготовка Павла Хаммеля» с певицей Дайаной Росс
27. Аль Пачино во время бала-маскарада в Актерской студии в Нью-Йорке, 25 октября 1978 года
28. Аль Пачино во время бала-маскарада в Актерской студии в Нью-Йорке, 25 октября 1978 года
32. Аль Пачино на вручении премии American Musem of the Moving Image Awards 11 ноября 1985 года в отеле Waldorf в Нью-Йорке
36. Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне с Ли Страсбергом в сцене из фильма «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы, 1974 год
38. Джон Казале, Аль Пачино и Мерил Стрип во время вечеринки по случаю 75-летия Ли Страсберга в отеле Pierre в Нью-Йорке
Источник: — переведено специально для fishki.net
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