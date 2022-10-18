Голливудские пары, которые заставляют поверить в любовь

В наши дни просто невозможно уследить за всеми сплетнями о знаменитостях и их романах, ведь новые заголовки о том, кто разводится, кого видели вместе или кто кому изменил, появляются в таблоидах каждый день. Однако мы всегда можем рассчитывать на эти знаменитые пары, которые доказали, что настоящая любовь и «долго и счастливо» бывают не только в сказках.
Том Хэнкс и Рита Уилсон познакомились на съемках ситкома ABC «Закадычные друзья» в 1981 году, и, хотя их отношения начинались как просто дружба — поскольку Хэнкс был женат на своей первой жене Саманте Льюис, — Уилсон и Хэнкс публично рассказали о своем романе в 1986 году. Они поженились в 1988 году, у них двое детей, Честер «Чет» Хэнкс и Трумэн Теодор Хэнкс.
С тех пор, как почти сорок лет назад они впервые появились вместе на красной дорожке, Хэнкс и Уилсон остаются одной из самых любимых поклонниками пар Голливуда.
Кирк Дуглас и Энн Байденс были женаты 66 лет, хотя поначалу они не ладили. Дуглас уже был признанной знаменитостью, когда в 1953 году на съемках своего фильма «Любовный акт» в Париже он встретил эксперта по связям с общественностью Анну Байденс.
Дуглас пригласил Байденс в свой трейлер, чтобы позвать ее на свидание. «Я подумал, что отведу эту юную красавицу на ужин в самый романтичный (и дорогой) ресторан Парижа, La Tour d’Argent, — вспоминал Дуглас в интервью Los Angeles Times. — Она же наверняка оценит мой вкус и мою способность добыть столик в последнюю минуту». Дуглас был ошеломлен, когда Байденс ответила: «Нет, думаю, я лучше останусь дома и съем яичницу».
Дугласа шокировало то, что кто-то может так просто отказаться от ужина со знаменитостью, но по мере того, как пара узнавала друг друга поближе — и когда Дуглас «переставал говорить о себе и начал слушать ее», — их отношения начали расцветать. Они поженились в 1954 году и завели двоих детей. Они остались женаты на всю оставшуюся жизнь, и оба дожили до 100 лет!
Непринужденно крутая пара Кевин Бейкон и Кира Седжвик вместе уже более тридцати лет. Будущие супруги познакомились во время съемок сериала «Лимонное небо» PBS и поженилась в 1988 году.
Седжвик пролила свет на их отношения, когда ее спросили о секрете успешного брака. «Я шучу, что секрет успешного брака в том, чтобы не следовать советам знаменитостей. Думаю, если бы мне пришлось слишком много думать о [нашем браке], то, скорее всего, ничего хорошего бы не вышло. Нам просто повезло. Я искренне верю, что это правда».
В чем секрет 41-летнего брака Сэмюэля Л. Джексона и Латани Ричардсон? Они договорились держаться вместе, несмотря ни на что, и оба сдержали слово! Возлюбленные познакомились в колледже и были вместе и в радости, и в горе — даже во время борьбы Джексона с наркозависимостью.
«Она дала мне шанс стать тем, кем я всегда должен был быть», — рассказал Джексон о своей жене, которая отправила его в реабилитационный центр, чтобы избавиться от зависимости. В конечном итоге это помогло его карьере взлететь благодаря роли в фильме Спайка Ли «Лихорадка джунглей» 1991 года.
1988 год, кажется, был особенно удачным для знаменитых пар: Майкл Джей Фокс и Трейси Поллан присоединились к этому списку счастливых супругов, поженившихся 34 года назад (вслед за Томом Хэнксом с Ритой Уилсон и Кевином Бейконом с Кирой Седжвик).
Фокс познакомился с будущей женой Трейси Поллан на съемках «Семейных уз». Интересно, что когда Фокс впервые встретил Трейси, она состояла в серьезных отношениях ни с кем иным, как с Кевином Бейконом! Майкл позвал Трейси на свидание сразу же, как только узнал, что она и Бейкон расстались, и они обручились всего через семь месяцев.
Трейси поддерживала своего мужа во всем, в том числе, как и полагается, «в болезни и в здравии». Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона в 1991 году, когда ему было всего 29 лет. Поллан и Фокс активно продвигают осведомленность о болезни Паркинсона, открыв в 2000 году Фонд Майкла Дж. Фокса для исследований болезни Паркинсона.
История любви Голди Хоун и Курта Рассела настолько же уникальна, насколько и романтична. Пара, так и не заключившая брак официально, познакомилась в 1968 году на съемках фильма «Один единственный подлинно оригинальный семейный оркестр», но только встретившись вновь на съемках «Swing Shift» в 1983 году, они начали встречаться — в тот же год и Хоун, и Рассел развелись со своими предыдущими супругами.
После почти 40 лет совместной жизни искра между ними полыхает ярче, чем когда-либо. «Я думаю, что секрет в том, чтобы знать, когда можно зависеть от кого-то, а когда нет, — сказала Хоун в интервью Women’s Day. — Я считаю, что один человек не может нести всю ношу, потому что тогда его плечи начинают уставать. Другая часть секрета заключается в том, чтобы оставаться настолько сексуальной, насколько это возможно, и убедиться, что вы сосредоточены на всех аспектах здоровых отношений, и сексуальность определенно является одним из них».
Уилл Смит впервые встретил свою будущую жену Джаду Пинкетт-Смит в 1994 году на съемках сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Джада мгновенно сразила Смита, но была одна небольшая проблема: он уже был женат! Когда актер расстался со своей женой Шери Зампино, он ни с того ни с сего позвонил Джаде и спросил, встречается ли она с кем-нибудь. Когда она сказала «нет», он спокойно ответил: «Круто. Теперь ты встречаешься со мной».
Уилл и Джада поженились в канун Нового 1997 года, когда ждали своего первого ребенка Джейдена. Несмотря на бесчисленные слухи о разводе на протяжении многих лет, сейчас их союз крепче, чем когда-либо, и некоторые думают, что это связано с их открытым браком. После того, как Уилл Смит опроверг слухи об их статусе отношений, в 2021 году он признался журналу GQ, что у них с Джадой открытые, немоногамные отношения.
Пока ее героиня из «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу изо всех сил пыталась найти своего Единственного, Сара Джессика Паркер сошлась со своим мужем Мэтью Бродериком на почве их общей любви к бродвейским мюзиклам. Вскоре после того, как Паркер рассталась со своим давним бойфрендом Робертом Дауни-младшим в 1991 году, Бродерик познакомился с актрисой через ее братьев, владеющих театральной труппой.
В 1996 году пара вместе снялась в бродвейской постановке «Как добиться успеха в бизнесе, не прилагая особых усилий». Паркер сияла, рассказывая The Los Angeles Times о своем новом романе со звездой «Выходного дня Ферриса Бьюллера»: «Он такой яркий, такой красивый, я думаю, что он самый красивый мужчина, которого я видела в своей жизни. И он вдохновляет меня. Я без ума от него, совершенно».
Паркер и Бродерик поженились в 1997 году, и, хотя они скрывают детали своих отношений от публики, они явно влюблены не меньше, чем двадцать лет назад.
Кажется, что склонность к долгим отношениям у Дугласов в крови. Сын Кирка Дугласа Майкл Дуглас женат на знаменитой актрисе Кэтрин Зета-Джонс уже 21 год. Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, за эти годы супруги доказали, что их любовь — настоящая, хотя начались их отношения довольно неуклюже.
Дугласа и Зету-Джонс представила друг другу еще одна голливудская пара, Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, на ужине в 1998 году. Дуглас позвал Зету-Джонс в свой отель пропустить стаканчик перед сном, и когда она улетала в следующий день, Дуглас отправил ей цветы, чтобы извиниться за свою очень напористую реплику: «Я стану отцом твоих детей». Хотя он не ошибся!
Пара поженилась в 2000 году и воспитывает двоих детей. В их романе не обошлось без трудностей, но Зета-Джонс поддержала своего мужа, когда у него диагностировали рак языка четвертой стадии, а Дуглас сделал то же самое, когда у жены обнаружилось биполярное расстройство. Дуглас разъяснил, что делает их союз крепким:
«Настоящая любовь требует труда. Любовь — это необыкновенное чувство, которое исходит из глубины души, но его, знаете ли, необходимо взращивать. Что я узнал о старении, так это то, что нельзя принимать любовь как должное».
Пара вместе уже 36 лет, но, когда они только познакомились в 1986 году, они не поладили. «Я решила, что он бабник. Как и все мои продюсеры. Меня предупреждали, чтобы я не связывалась с этим Стедманом», — написала Орпа в статье 2020 года для своего журнала O.
Несмотря на первое впечатление, Уинфри и Грэм начали встречаться позже в том же году, а остальное уже история. После нескольких лет сплетен «поженятся они или нет» в таблоидах, Опра наконец заявила, что они со Стедманом отказались от официального брака «ради духовного партнерства».
Союз культового режиссера Стивен Спилберг и актрисы Кейт Кэпшоу по-прежнему крепок после более чем 30 лет брака. Они познакомились в 1984 году, когда она снималась вместе с Харрисоном Фордом в фильме Спилберга «Индиана Джонс и Храм судьбы». Позже он сказал IndieWire: «Самое красивое, что получилось в этом фильме, — это моя будущая жена. Я встретил Кейт, мою главную героиню. Моя главная героиня по-прежнему остается для меня главной».
Хотя режиссер был женат на другой, когда они впервые встретились, Спилберг и Кэпшоу, очевидно, отличная пара, учитывая, как долго они вместе. У пары семеро детей — по одному от предыдущих супругов, трое родились в браке, и двоих они усыновили.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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