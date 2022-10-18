Голливудские пары, которые заставляют поверить в любовь

Кирк Дуглас и Энн Байденс были женаты 66 лет, хотя поначалу они не ладили. Дуглас уже был признанной знаменитостью, когда в 1953 году на съемках своего фильма «Любовный акт» в Париже он встретил эксперта по связям с общественностью Анну Байденс.

Дуглас пригласил Байденс в свой трейлер, чтобы позвать ее на свидание. «Я подумал, что отведу эту юную красавицу на ужин в самый романтичный (и дорогой) ресторан Парижа, La Tour d’Argent, — вспоминал Дуглас в интервью Los Angeles Times. — Она же наверняка оценит мой вкус и мою способность добыть столик в последнюю минуту». Дуглас был ошеломлен, когда Байденс ответила: «Нет, думаю, я лучше останусь дома и съем яичницу».

Дугласа шокировало то, что кто-то может так просто отказаться от ужина со знаменитостью, но по мере того, как пара узнавала друг друга поближе — и когда Дуглас «переставал говорить о себе и начал слушать ее», — их отношения начали расцветать. Они поженились в 1954 году и завели двоих детей. Они остались женаты на всю оставшуюся жизнь, и оба дожили до 100 лет!