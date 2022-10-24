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14 царь-балконов, владельцы которых явно считают себя королевскими особами

14 царь-балконов, владельцы которых явно считают себя королевскими особами

Автор:
24 октября 2022 15:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Строительство   балкон   балконы   жилплощадь   идиоты   оригиналы   царь балконы   
2159
15

Иногда стремление выделиться и сделать нечто неординарное и комфортное приводит к забавным результатам. Даже обычный балкон может превратиться в "царскую" постройку.

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А вы когда-нибудь видели странные балконы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Строительство   балкон   балконы   жилплощадь   идиоты   оригиналы   царь балконы   
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18  комментариев
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4k
Dmitry_61rus 50 минут назад
Хоть бы писали в каких странах.

Половина Армения, Ереван. Потом Грузия и Украина.
В России за такое очень больно карману будет в виде штрафа и устранение за свой счет.
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24k
Bayker 2 минуты назад
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24k
Bayker 3 минуты назад
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428
Kra 15 минут назад
А здесь, видимо, проходит "домашний арест"
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 15 минут назад
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18k
anpetrof 16 минут назад
Многие конструкции затеняют окна нижних квартир. Интересно, как они к этому относятся?
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910
raael13 17 минут назад
Комментарий к фото
В Химках
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428
Kra 18 минут назад
Ощущение, что если рухнет, то вместе с куском стены ))
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6k
rutt Полчаса назад
Карлсон тоже хочет балкон
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428
Kra rutt 17 минут назад
Это холодильник! )))
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3k
Директор свежего воздуха 36 минут назад
Люди с завышенной самооценкой при полном отсутствии вкуса могут и не такое.Спросить бы с того, кто разрешение на этот ужас давал.
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71k
Viktor 43 минуты назад
Да как-то задрали уже этими "балконами"!
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14k
Patmaz 52 минуты назад
Украина, судя по номерам авто. Почему-то не удивлён.
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