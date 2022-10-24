14 царь-балконов, владельцы которых явно считают себя королевскими особами

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Иногда стремление выделиться и сделать нечто неординарное и комфортное приводит к забавным результатам. Даже обычный балкон может превратиться в "царскую" постройку.
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А вы когда-нибудь видели странные балконы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Половина Армения, Ереван. Потом Грузия и Украина.
В России за такое очень больно карману будет в виде штрафа и устранение за свой счет.