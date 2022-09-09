Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает

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"Да как же так!", "Вот это обидно", "Ну, это прям отстой" - именно такими фразами можно описать происходящее на фото из нашей подборки. Немного неудачников на вечер пятницы!
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А с вами как давно приключались нелепые ситуации?
Источник:
АНТИФИШКИ
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