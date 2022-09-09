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Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает

Неудачники и ситуации, неловкость которых просто зашкаливает

Автор:
09 сентября 2022 22:24
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   идиоты   неудачники   прикол   смешно   фото   
2851
15

"Да как же так!", "Вот это обидно", "Ну, это прям отстой" - именно такими фразами можно описать происходящее на фото из нашей подборки. Немного неудачников на вечер пятницы!

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А с вами как давно приключались нелепые ситуации?

Источник:

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Метки: забавно   идиоты   неудачники   прикол   смешно   фото   
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4  комментария
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20k
babuby Час назад
Неловкая ситуация, это когда бесперебойник весом почти полторы тонны, со свистом уезжает вниз вместе с лифтом. "Добрые люди" распаковали до нас, а затаскивать на третий этаж, решили через лифт.
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2k
BornFree25 4 минуты назад
Комары её обосрали что ли?
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2k
Трям 38 минут назад
Объясните идиоту... каким макаром, при краже колес, кирпичи оказываются под тормозными дисками????? Я такое только в дешевом кино видел.
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