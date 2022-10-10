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13 идиотов за рулем, которые по собственной вине попали в глупые ситуации

13 идиотов за рулем, которые по собственной вине попали в глупые ситуации

Автор:
10 октября 2022 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   авто   водители   забавно   идиоты   машины   на дороге   
2278
14

Некоторым людям ну точно не стоит выдавать права. Иначе из-за них происходит тотальная жесть прямо на оживленных полосах.

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Источник:

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Метки: Прикол   авто   водители   забавно   идиоты   машины   на дороге   
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2  комментария
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206
Юрий Алматы Полчаса назад
Комментарий к фото
"Люди" так не делают, такое поведение свойственно "баранам" за рулем. В свое время, часто ездил с семьей именно ночью (дабы избежать пробки на выезде из города, да и трасса свободная), большинство выключает дальний, если аварийку включить (осознают, что слепят), но есть и такие, которые продолжают ехать на дальнем, для последних у меня был "подарок" - диодный прожектор в линзе (2 шт. по 30 Вт., метров на 100 светит отлично, а на расстоянии 50 метров из-за линзы световой пучок засвечивает только лобовое "утырка", что едет сзади на дальнем) за задним ветровым стеклом - очень быстро приводит в чувства любителей ездить на дальнем в потоке.
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2k
lekha-fil Час назад
На предпоследней - какой штраф - возмещение ущерба, да и на остальных не лучше.
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