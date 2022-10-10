13 идиотов за рулем, которые по собственной вине попали в глупые ситуации

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Некоторым людям ну точно не стоит выдавать права. Иначе из-за них происходит тотальная жесть прямо на оживленных полосах.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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