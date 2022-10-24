FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1576 постов • 313 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Странное историческое событие: как жители Страсбурга довели себя танцами до смерти

Странное историческое событие: как жители Страсбурга довели себя танцами до смерти

Автор:
24 октября 2022 09:46
Сообщество : Исторические факты
Метки: Странное событие   Страсбург   Танцы   люди   смерть   факты   фото   эпидемия   
820
10

На самом деле, речь идет не об одном событии, а о целой, не побоимся этого слова, "эпидемии". Ведь такая "танцевальная чума" оставила после себя почти 400 убитых...

Вся эта история началась с некой госпожи Троффеа, которая ни с того ни с сего пустилась в пляс

×
×

Да так пустилась, что танцевала более 5 дней, пока не скончалась на месте.


Впрочем, до того как наша героиня скончалась, к ней успели присоединиться целых 34 человека!

Так что в своих диких и странных плясках она была не одинока.


Более того, с каждым днем число присоединившихся к бурному "веселью" только росло

Почти 400 человек присоединились в течение месяца.


Жизнь остановилась. Все эти люди не ели, не пили, а только и делали что танцевали до полного истощения

Некоторые умерли от усталости, другие - от сердечных приступов

В любом случае, закончилось все печально.


В конечном итоге власти города были вынуждены запретить использование всех музыкальных инструментов. И это подействовало

Все прекратилось так же внезапно, как и началось.


Ученые и историки долгое время пытались понять, что же произошло на самом деле, но они так и не пришли к единому мнению


В большинстве своем исследователи склонялись к версии, что люди таким образом пытались снять стресс, которого в 16 веке в отсутствии каких бы то ни было технологий и в связи с постоянными природными катаклизмами было предостаточно

Но были и такие, кто заявлял, что проблема состояла в пище. Возможно в хлебе и зараженной муке, которые вызывали что-то вроде конвульсий.


Так или иначе, ни одна из этих версий до сих пор официально не подтверждена


Хотя подобные "эпидемии" потом неоднократно повторялись и в других европейских городах.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Странное событие   Страсбург   Танцы   люди   смерть   факты   фото   эпидемия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Егор 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
El Niño 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Олегbl4 Час назад
Первые рэйв-пати, первый экстази...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
веселый просто Час назад
Вспомнил фильм из детства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Tamdima 2 часа назад
А тогда уже курили или нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33539



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса
Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса
30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов
30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов
Набирающие популярность в сообществах
Как создать стильный и долговечный дизайн кухни
Как создать стильный и долговечный дизайн кухни
Фотографии советского Ленинграда. Жизнь Северной столицы
Фотографии советского Ленинграда. Жизнь Северной столицы
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Хорошо, что наушники надел

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#подборка#животные#Приколы#креатив
#интересно#люди#факты#интересное#картинки#Вещи#природа
#Юмор#фотографии#Прикол#страна#кино#комментарии#фантазия
Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot Note 30 и Pocket 3: новые многофункциональные смартфоны от компании Cubot Умерла Анджела Лэнсбери — звезда сериала «Она написала убийство» Умерла Анджела Лэнсбери — звезда сериала «Она написала убийство» Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели? Почему в СССР люди пили газировку из одного стакана и не болели? Как советская переводчица на Нюренберге попала в объятия Геринга Как советская переводчица на Нюренберге попала в объятия Геринга Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года" Альфред Билек: "Я переместился в 2749 год и прожил там 2 года" Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове? Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове?

На что жалуетесь?

Вернуться