Странное историческое событие: как жители Страсбурга довели себя танцами до смерти

На самом деле, речь идет не об одном событии, а о целой, не побоимся этого слова, "эпидемии". Ведь такая "танцевальная чума" оставила после себя почти 400 убитых...
Вся эта история началась с некой госпожи Троффеа, которая ни с того ни с сего пустилась в пляс
Да так пустилась, что танцевала более 5 дней, пока не скончалась на месте.
Впрочем, до того как наша героиня скончалась, к ней успели присоединиться целых 34 человека!
Так что в своих диких и странных плясках она была не одинока.
Более того, с каждым днем число присоединившихся к бурному "веселью" только росло
Почти 400 человек присоединились в течение месяца.
Жизнь остановилась. Все эти люди не ели, не пили, а только и делали что танцевали до полного истощения
Некоторые умерли от усталости, другие - от сердечных приступов
В любом случае, закончилось все печально.
В конечном итоге власти города были вынуждены запретить использование всех музыкальных инструментов. И это подействовало
Все прекратилось так же внезапно, как и началось.
Ученые и историки долгое время пытались понять, что же произошло на самом деле, но они так и не пришли к единому мнению
В большинстве своем исследователи склонялись к версии, что люди таким образом пытались снять стресс, которого в 16 веке в отсутствии каких бы то ни было технологий и в связи с постоянными природными катаклизмами было предостаточно
Но были и такие, кто заявлял, что проблема состояла в пище. Возможно в хлебе и зараженной муке, которые вызывали что-то вроде конвульсий.
Так или иначе, ни одна из этих версий до сих пор официально не подтверждена
Хотя подобные "эпидемии" потом неоднократно повторялись и в других европейских городах.
Источник:
АНТИФИШКИ
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