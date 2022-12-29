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Российские знаменитости, ушедшие в 2022 году

Российские знаменитости, ушедшие в 2022 году

Автор:
29 декабря 2022 18:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   СССР   итоги   люди   смерть   факты   
2060
19
Жизни многих известных людей унёс этот год.
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Метки: Россия   СССР   итоги   люди   смерть   факты   
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19  комментариев
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127k
Аааа Час назад
Пи.д.ру горбатому - земля стекловатой.
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1k
Максим Макашев 2 минуты назад
Где можно передать чертям в аду пару-тройку поленьев или вёдер угля, для сковороды, на которой этот п.и.д.о.р.а.с. жарится?
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12k
Сергей 7 минут назад
Так надеялся на другие фамилии наткнуться.
"Кормилицы" России, Пугачёва, Ротару, Вайкуле...
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52k
Олег 10 минут назад
Юморист Пономаренко...
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664
luber0206 11 минут назад
Горбач-плешивая гнида,Ельцин -алкаш,Путин,которогог поставил алкаш кто?Он из той же колоды партийных [мат].Кто он?Горбач в отличии от остальных войну закончил в Афганистане, а не начинал как Ельцин в Чечне и Путин в Украине.Так что ,сковородка явно его не ждет.
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9k
Shtoppi 21 минуту назад
Когда горбатый копыта отбросил, это была не потеря, это была радость что эта падла наконец-то в ад убыл, где ему самое место.
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49k
Сергей 21 минуту назад
горбачева черти с хворостом и сковородками давно ждали... Лично я считаю что по масштабам разрушений и уничтожения СССР и людей в нем живущих это лысое животное переплюнуло гитлера.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
то что среди этих безусловно достойных людей затесался такая конченая мразь как горбачёв меня коробит. Он не достоин стоять рядом с ними.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Полный список.
скроллить устанете..
https://stuki-druki.com/2022/umershie2022.phphttps://stuki-druki.com/2022/umershie2022.php
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14k
Majul Полчаса назад
Что в этом списке делают пятнатый Иуда? Он не знаменитость он позор страны!
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952
Просто прохожий Полчаса назад
Меченая горбатая гнида прожила незаслуженно долго.
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268
Татьяна Полчаса назад
Горбачёв, трусливая и продажная тряпка, в аду жарится... Прекрасно помним, как он предал и по сути продал нас всех...
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 38 минут назад
Алла и Вайкуле...по сути тоже...
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7k
alexxxx7878 51 минуту назад
Жирик - Эпоха..
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6k
VL 54 минуты назад
жалею, что горбатый сдох в своей постели. эта сволочь достойна гораздо худшего расклада. [мат] и чмо.
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47k
Элек Мек Час назад
Эдуард Артемьев.
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