Российские знаменитости, ушедшие в 2022 году

Моисеев вошёл в историю шоу-бизнеса благодаря своим эпатажным образам и песням, которые не раз шокировали слушателей. С возрастом певца стало интересовать не только музыкальное творчество, но и литературное - в 2007 году он выпустил автобиографию "Птичка. Живой звук" и стал планировать следующее произведение, но не успел.

Здоровье артиста в начале 2010-х подорвали два инсульта. Он был парализован, но всё равно продолжал выходить на сцену, навстречу своим поклонникам, коих было немало. В 2012 году он выпустил свой последний альбом. А потом случился третий инсульт, после которого Моисеев оправиться не смог. Он стал затворником и умер дома от очередного инсульта.