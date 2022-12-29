Российские знаменитости, ушедшие в 2022 году

2060
19
Жизни многих известных людей унёс этот год.
Людей, которые так или иначе внесли вклад в историю и культуру России. Смерть некоторых из них стала полной неожиданностью.
Мы несомненно будем их помнить.
Мы несомненно будем их помнить.
Виктор Санеев (3 октября 1945 г. - 3 января 2022 г.)
Карьеру легкоатлет начал, выступая за спортивное общество "Динамо". Санеев участвовал в Олимпийских играх четыре раза и стал обладателем трёх золотых медалей. Также он выиграл серебро Игр-1980. Он трижды установил мировой рекорд в тройном прыжке. По завершении карьеры работал тренером.
В январе олимпийский чемпион скончался.
В январе олимпийский чемпион скончался.
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Анатолий Алябьев (12 декабря 1951 г. - 11 января 2022 г.)
С самого детства Алябьев увлекался спортом, а в 12 лет ему впервые доверили попробовать ружьё. Когда Анатолий Николаевич вырос, он стал биатлонистом, дважды завоевав золото на зимней Олимпиаде в 1980-м в Лейк-Плэйсид. Из США он вернулся настоящей легендой биатлона.
Смерть знаменитого биатлониста наступила из-за коронавируса.
Смерть знаменитого биатлониста наступила из-за коронавируса.
Георгий Ярцев (11 апреля 1948 г. - 15 июля 2022 г.)
Пусть легенды московского "Спартака" был непростым. Он начал выступать за свой престижный столичный клуб только в 28 лет и добился просто невероятного успеха. За три года своей карьеры в команде он провёл 116 встреч и забил 55 голов! Вместе с "красно-белыми" Ярцев стал чемпионом СССР 1979 года.
После окончания своей профессиональной карьеры спортсмен стал тренировать сам. В 1996 году он, будучи главным тренером, привёл команду к победе в национальном чемпионате. И в этом же сезоне вывел "Спартак" в финал Кубка России.
Мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры РФ и заслуженный тренер РФ.
После окончания своей профессиональной карьеры спортсмен стал тренировать сам. В 1996 году он, будучи главным тренером, привёл команду к победе в национальном чемпионате. И в этом же сезоне вывел "Спартак" в финал Кубка России.
Мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры РФ и заслуженный тренер РФ.
Анастасия Вознесенская (27 июля 1943 г. - 14 января 2022 г.)
Она дебютировала в 1966 году в фильме "Первая любовь". А известность она получила через год, после выхода картины "Майор Вихрь".
Также Вознесенская играла в театре. Последний раз она вышла на сцену МХТ имени Чехова в 2013 году, вместе с мужем Андреем Мягковым.
В январе 2022 года актриса скончалась от коронавируса.
Также Вознесенская играла в театре. Последний раз она вышла на сцену МХТ имени Чехова в 2013 году, вместе с мужем Андреем Мягковым.
В январе 2022 года актриса скончалась от коронавируса.
Владимир Жириновский (25 апреля 1946 г. - 6 апреля 2022 г.)
Политик был известен своими язвительными замечаниями и вызывающим поведением. Но вот его супруга вспоминает Владимира Вольфовича как воспитанного и тактичного человека.
Несмотря на своё эксцентричное поведение Жириновский смог объединить вокруг себя множество единомышленников.
Владимир Жириновский умер весной, после продолжительной болезни.
Несмотря на своё эксцентричное поведение Жириновский смог объединить вокруг себя множество единомышленников.
Владимир Жириновский умер весной, после продолжительной болезни.
Евгения Брик (3 сентября 1981 г. - 10 февраля 2022 г.)
Евгения дебютировала в кино ещё в детстве, снимаясь в массовке. С первого раза она поступила в ГИТИС, а в 2001 году стала сниматься. Зрители помнят актрису по фильмам "Географ глобус пропил", "Стиляги". Актриса была на пике популярности, когда начала свою тяжёлую борьбу с онкологией, которую она держала в секрете ото всех.
Зимой актриса скончалась. Ей было 40 лет.
Зимой актриса скончалась. Ей было 40 лет.
Борис Невзоров (18 января 1950 г. - 18 февраля 2022 г.)
Невзоров окончил Школу-студию МХАТ в 1975 году и стал известен после роли Ивана Рябова в сериале "Россия молодая". Также его можно увидеть в фильмах "Наводнение", "У попа была собака", "Люди на болоте" и сериалах "Марш Турецкого", "Каменская", "Последний министр" и не только.
Нина Веселовская (7 марта 1937 г. - 6 марта 2022 г.)
Известность актрисе принесла роль Даши Булавиной в фильме "Хождение по мукам". Всю жизнь Веселовская играла в театре и главным её сценическим образом считают роль Марии Ермоловой в моноспектакле "Ваш выход, госпожа Ермолова".
Нина Валентиновна не дожила один день до своего 90-летия.
Нина Валентиновна не дожила один день до своего 90-летия.
Леонид Куравлев (8 октября 1936 г. - 30 января 2022 г.)
Известность пришла к актёру в 1070-е годы , когда фильмы с его участием выходили до нескольких раз в год. Среди них были "Афоня" и "Иван Васильевич меняет профессию", которые принесли актёру всесоюзную известность.
Куравлёв свёл на нет общение с журналистами после смерти жены в 2012 году. Последние свои годы он провёл в хосписе, где и скончался зимой 2022 года из-за остановки сердца.
Куравлёв свёл на нет общение с журналистами после смерти жены в 2012 году. Последние свои годы он провёл в хосписе, где и скончался зимой 2022 года из-за остановки сердца.
Александра Яковлева (2 июля 1957 г. - 1 апреля 2022 г.)
Яковлеву воспитывала бабушка, которая верила, что внучка будет актрисой. После школы Александра поступила в творческий вуз, уже через год снялась в первом советском фильме-катастрофе "Экипаж". Это была первая волна известности, а фильмы "Приказано взять живыми" и "Чародеи" сделали из неё звезду.
Позже актриса стала играть в театре. В 2019 году Яковлева призналась, что борется с онкологией.
Весной этого года актриса умерла. Ей было 54 года.
Позже актриса стала играть в театре. В 2019 году Яковлева призналась, что борется с онкологией.
Весной этого года актриса умерла. Ей было 54 года.
Пьер Нарцисс
Нарцисс был известен ещё со времён "Фабрики звёзд".
Автора хита про шоколадного зайца доставили в больницу на экстренную операцию. Но у него были осложнения, вызванные старым заболеванием - редкой формой подагры. Пьер пренебрегал должным отношением к здоровью и неправильно лечился. У него развилась острая форма почечной недостаточности и начались проблемы с поджелудочной железой.
Врачи бились за его жизнь, но спасти не смогли. Певцу было 45 лет.
Автора хита про шоколадного зайца доставили в больницу на экстренную операцию. Но у него были осложнения, вызванные старым заболеванием - редкой формой подагры. Пьер пренебрегал должным отношением к здоровью и неправильно лечился. У него развилась острая форма почечной недостаточности и начались проблемы с поджелудочной железой.
Врачи бились за его жизнь, но спасти не смогли. Певцу было 45 лет.
Леонид Шварцман (30 августа 1920 г. - 2 июля 2022 г.)
Его заслуженно считают гуру советской мультипликации.
В 1945 году Шварцман впервые увидел мультфильм. Причём он долго смеялся над диснеевскийм "Бэмби" и решил пойти в художники. Ему помогло то, что он учился в школе при институте живописи.
Именно Леонид Аронович создал попугая из "38 попугаев", пса из "Варежек", Старуху Шапокляк и многих других персонажей, которые любят зрители нескольких поколений.
Смерть художника наступила в результате остановки сердца.
В 1945 году Шварцман впервые увидел мультфильм. Причём он долго смеялся над диснеевскийм "Бэмби" и решил пойти в художники. Ему помогло то, что он учился в школе при институте живописи.
Именно Леонид Аронович создал попугая из "38 попугаев", пса из "Варежек", Старуху Шапокляк и многих других персонажей, которые любят зрители нескольких поколений.
Смерть художника наступила в результате остановки сердца.
Борис Моисеев (4 марта 1954 г. - 27 сентября 2022 г.)
Моисеев вошёл в историю шоу-бизнеса благодаря своим эпатажным образам и песням, которые не раз шокировали слушателей. С возрастом певца стало интересовать не только музыкальное творчество, но и литературное - в 2007 году он выпустил автобиографию "Птичка. Живой звук" и стал планировать следующее произведение, но не успел.
Здоровье артиста в начале 2010-х подорвали два инсульта. Он был парализован, но всё равно продолжал выходить на сцену, навстречу своим поклонникам, коих было немало. В 2012 году он выпустил свой последний альбом. А потом случился третий инсульт, после которого Моисеев оправиться не смог. Он стал затворником и умер дома от очередного инсульта.
Здоровье артиста в начале 2010-х подорвали два инсульта. Он был парализован, но всё равно продолжал выходить на сцену, навстречу своим поклонникам, коих было немало. В 2012 году он выпустил свой последний альбом. А потом случился третий инсульт, после которого Моисеев оправиться не смог. Он стал затворником и умер дома от очередного инсульта.
Михаил Горбачев (2 марта 1931 г. - 30 августа 2022 г.)
Несмотря на крестьянское происхождение Горбачёв смог поступить в МГУ на юридический факультет. Он работал с самого детства и именно за трудовые заслуги двери университета открылись перед ним.
Получив диплом Михаил Сергеевич ушёл в политику. Ярче всего Горбачёв проявил себя в 19080-е, когда стал генеральным секретарём КПСС, а после развала СССР - первым президентом союзных государств.
Многие проекты Горбачёва не увенчались успехом. Многие считали его виновным в распаде СССР, также его обвинили в провале антиалкогольной кампании. Но главной его "ошибкой" считали выход республик из состава СССР и дальнейший "парад сувернитетов".
Политика не стало летом 2022 года. Ему был 91 год.
Получив диплом Михаил Сергеевич ушёл в политику. Ярче всего Горбачёв проявил себя в 19080-е, когда стал генеральным секретарём КПСС, а после развала СССР - первым президентом союзных государств.
Многие проекты Горбачёва не увенчались успехом. Многие считали его виновным в распаде СССР, также его обвинили в провале антиалкогольной кампании. Но главной его "ошибкой" считали выход республик из состава СССР и дальнейший "парад сувернитетов".
Политика не стало летом 2022 года. Ему был 91 год.
Игорь Масленников (26 октября 1931 г. - 17 сентября 2022 г.)
Режиссёр с самого детства рос в актёрской среде. Он часто посещал в Александринский театр, ходил в литературный и рисовальные студии. После получения диплома филологического факультета Ленинградского государственного университета стал работать на телевидении.
В 1967 году окончил высшие режиссёрские курсы при "Ленфильме". Первой его работой стала картина "Личная жизнь Кузяева Валентина", а классики советского кинематографа он попал после многосерийного фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
В 1967 году окончил высшие режиссёрские курсы при "Ленфильме". Первой его работой стала картина "Личная жизнь Кузяева Валентина", а классики советского кинематографа он попал после многосерийного фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Юрий Шатунов (6 сентября 1973 г. - 23 июня 2022 г.)
Он был солистом культовой группы "Ласковый май" и кумиром миллионов.
Пик его популярности пришёлся на середину и конец 1980-х, когда вся страна заслушивалась песнями в исполнении мальчика из Оренбургского детдома. А песни "Седая ночь" и "Белые розы" до сих можно услышать на самых разных площадках и мероприятиях.
Причиной скоропостижной смерти певца стала острая сердечная недостаточность и обширный инфаркт.
Пик его популярности пришёлся на середину и конец 1980-х, когда вся страна заслушивалась песнями в исполнении мальчика из Оренбургского детдома. А песни "Седая ночь" и "Белые розы" до сих можно услышать на самых разных площадках и мероприятиях.
Причиной скоропостижной смерти певца стала острая сердечная недостаточность и обширный инфаркт.
Александр Шевченко (22 июля 1961 г. - 26 декабря 2022 г.)
Песни "Я не буду тебя искать", "Будет всё, как ты захочешь" известны многим. Их автором стал музыкант, а в прошлом солист группы "Зодчие" Александр Шевченко.
Смерть 61-летнего певца была внезапной - оторвавшийся тромб.
Смерть 61-летнего певца была внезапной - оторвавшийся тромб.
Сергей Пускепалис (15 апреля 1966 г. - 20 сентября 2022 г.)
Актёра и режиссёра театра и кино помнят по картинам "Как я провёл этим летом", "1941. Крылья над Берлином", "Шифр", "Простые вещи". После его смерти вышел ещё один фильм с его участием - "Сердце пармы".
Актёр не раз удостаивался престижных премий "Золотой орёл", "Кинотавр", "Ника" и приз фестиваля в Карловых Варах.
К сожалению, Сергей Пускепалис погиб в ДТП осенью этого года.
Актёр не раз удостаивался престижных премий "Золотой орёл", "Кинотавр", "Ника" и приз фестиваля в Карловых Варах.
К сожалению, Сергей Пускепалис погиб в ДТП осенью этого года.
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