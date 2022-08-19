Премия Дарвина: номинанты на самую глупую смерть

Предлагаю для вас подборку совершенно нелепых смертей, которые могут с лёгкостью претендовать на негласную "Премию Дарвина", присуждаемую тем, кто лишился жизни глупым способом и, следовательно, улучшил генофонд человечества.
Кто все эти люди? Например, Марк Глисон, которому пришла в голову гениальная идея - засунуть два женских тампона в ноздри, чтобы спокойно поспать. Или мужчина, который так усердно тренировал своего пса, что тот, ненароком, стал причиной его смерти.
Стал жертвой... тампона
Скажу вам одну мудрую мысль, мужики: не стоит совать свой нос в женские дела. В 1996 году англичанин, Марк Глисон, страдающий от сильного храпа, который будил даже его самого, решил прибегнуть к неординарному способу решения проблемы.
Неизвестно, кто надоумил его на эту идею, судя по всему, он пришёл к ней самостоятельно. Гениальный план Глисона заключался в следующем: засунуть в каждую из ноздрей по женскому тампону.
Заснуть Марк, конечно, заснул и какое-то время, наверняка, радовался, что не слышит храпа. Вплоть до того момента, пока не задохнулся во сне. Похоже, Марк так и не учуял, что его время пришло...
Падение Гарри Хоя
Гарри Хой был юристом, работавшим в юридической фирме Holden Day Wilson в Торонто. Но прославился мужчина не благодаря своим знаниям или навыкам, а из-за своей глупой смерти, случившейся в пятницу, 9 июля 1993 года.
В тот день он попытался во что бы то ни стало доказать группе студентов, которая проходила стажировку в его фирме, что окна "Торонто-Доминион Центра" не бьются.
В каком-то смысле он был прав, окна в этом здании действительно были очень прочными, но вряд ли строители, устанавливавшие их когда-то, думали, что кто-то будет пытаться выбить их намеренно, применяя всю имеющуюся у него силу. Увы, при очередной попытке Гарри доказать, что стекла не бьются, одно из них выскочило из рамы, и 38-летний Хой упал вместе с ним с 24 этажа.
Смерть в мусорном баке
Однажды ночью 18-летний житель Люксембурга возвращался домой. Накануне он с друзьями засиделся в баре, где злоупотреблял алкоголем. Понимая, что ему не удастся дойти до дома, а на улице было холодно, и начинался дождь, он решил укрыться в... одном из мусорных контейнеров.
Он, кажется, совсем забыл о том, что на рассвете по городу проезжают мусоровозы, чтобы опустошить все мусорные баки в городе. В итоге, около 6 часов утра, молодой человек был загружен в кузов одного из мусоровозов.
После сброса содержимого бака в грузовой отсек автомобиля работники услышали крики о помощи. Но конструкция машины такова, что в этом случае не помогла даже немедленная остановка пресса, который сжимает мусор. Приехавшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть мужчины.
В ожидании друга...
Что вы делаете, когда ждёте в машине человека, который ушел за покупками? Читаете этот канал на Дзене? Разгадываете кроссворды? Или дремлете? Что ж, Пол Стиллер и его жена, видимо, решили убить время…покончив с собой.
Это случилось в городке Андовер. Заскучав в своей машине после получасового ожидания друга, пара не придумала ничего лучше, чем поджечь огромную хлопушку и выбросить её в окно, чтобы посмотреть, как она бабахнет.
История умалчивает о том, что это была за хлопушка, но, вероятно, она была весьма опасной. Первая часть их плана прошла удачно, они подожгли её. Только вот пара забыла одну деталь: окна в машине были закрыты. К сожалению, они так и не успели открыть двери и выскочить…Всё закончилось их гибелью.
"Перепутал"
Вам, скорее всего, не раз приходилось слышать, что мобильный телефон - это грозное оружие в руках того человека, который может больно ранить... своими словами. И в данном случае всё произошло буквально.
47-летний Чарльз Баргер умер во сне, но не так, как того можно было ожидать… Дело в том, что этот мужчина славился своей бдительностью и поэтому всегда держал на прикроватной тумбочке пистолет.
Однажды, когда он спал, у него зазвонил телефон. Желая ответить, Чарльз спросонья схватил пистолет, думая, что это его телефон. Вы, конечно, догадались, чем закончился вызов? Раздался выстрел, и мужчина умер на месте.
Смерть во время пробежки
Нам всегда говорят, что спорт полезен для здоровья, и с этим трудно спорить. Но для биржевого маклера из Сан-Франциско тяга к здоровому образу жизни стала фатальной.
Желая выглядеть подтянутым, он каждый день бегал трусцой по парку, но, в один из дней, мужчина решил разнообразить свой маршрут и предпочёл пробежаться вдоль крутого оврага.
Что может быть лучше утренней пробежки?
Похоже, он отвлекся на долю секунды, споткнулся и скатился вниз с высоты почти 60 метров. Увы, мужчина не выжил, а у вас теперь есть весомый предлог, чтобы избежать утренних пробежек. Спорт, как видите, иногда убивает.
Слишком послушная собака
Вот что происходит, когда вы слишком усердно дрессируете свою собаку. На Аляске мужчина научил своего пса приносить брошенную палку и очень этому радовался. Но радость его была недолгой.
История умалчивает о том, зачем он решил в тот день взять динамитную шашку и бросить её в замёрзшее озеро. Только мужчина упустил из внимания тот факт, что с ним была собака, которую он недавно научил приносить брошенную палку.
Поэтому, когда хозяин собаки бросил какой-то предмет на лёд, хвостатый друг человека понял это по-своему и бросился за ним. Домашний питомец слишком хорошо усвоил урок и хотел вернуть предмет мужчине как можно скорее. Хотя собака, наверняка, недоумевала, почему же хозяин от неё убегает. В общем, вы можете легко представить то, что произошло дальше…
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так вот я носил эти тампоны 2 суток днем и ночью. Казалось бы, дыши ртом и все ок. Но не тут-то было. Во-первых, еда без запаха просто не лезла в горло, все казалось каким-то пластмассовым и невкусным, ел через силу вкусные, между прочим, блюда... А во-вторых - спать с заткнутым носом было просто нереально. Дышишь через рот, начинаешь проваливаться в сон, рот автоматически закрывается и ты тут же просыпаешься от того, что начал задыхаться... Минут через 30 все сначала.
С момента увольнения из армии это было самые худшие двое суток в моей жизни.... Ни поесть, ни поспать, да еще и нос болит...
Как этот мужик из рассказа смог задохнуться и не проснуться? - для меня загадка. Я провел с заткнутым носом несколько ночей (как и сотни других таких же послеоперационников) и не было даже намека на случайность...