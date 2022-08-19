Премия Дарвина: номинанты на самую глупую смерть

В тот день он попытался во что бы то ни стало доказать группе студентов, которая проходила стажировку в его фирме, что окна "Торонто-Доминион Центра" не бьются.

В каком-то смысле он был прав, окна в этом здании действительно были очень прочными, но вряд ли строители, устанавливавшие их когда-то, думали, что кто-то будет пытаться выбить их намеренно, применяя всю имеющуюся у него силу. Увы, при очередной попытке Гарри доказать, что стекла не бьются, одно из них выскочило из рамы, и 38-летний Хой упал вместе с ним с 24 этажа.

Смерть в мусорном баке

Однажды ночью 18-летний житель Люксембурга возвращался домой. Накануне он с друзьями засиделся в баре, где злоупотреблял алкоголем. Понимая, что ему не удастся дойти до дома, а на улице было холодно, и начинался дождь, он решил укрыться в... одном из мусорных контейнеров.

Он, кажется, совсем забыл о том, что на рассвете по городу проезжают мусоровозы, чтобы опустошить все мусорные баки в городе. В итоге, около 6 часов утра, молодой человек был загружен в кузов одного из мусоровозов.