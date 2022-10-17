Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове?

Запорожские же казаки переняли традицию носить чуб в XVI-XVII вв. Причем либо у непосредственно кочевников - тюрков, тех же крымских татар, ногайцев или даже половцев-куманов. Либо же, как нестранно, у поляков, чья шляхта (знать) считала себя потомками вовсе не славян, древнего степного народа сарматов. И тоже обожала всякие степные штуки, навроде чуба на голове.

Последняя теория кажется нам наиболее вероятной - ибо другие русские казаки, те же донцы, чуб хоть и знали и не носили. Ибо от польского влияния далеко были. А языческие степные традиции, как крепко веровавшие христиане, перенимать особого желания не испытывали. Так что чуб запорожцам от польских панов достался, скорее всего.

Кстати, чуб имеет вполне практичные цели - это вовсе не просто какая-то мода или дешевый понт.

Во-первых, бритье волос на голове помогает поддерживать гигиену в непростых степных условиях, где, ясен пень, с душем и ванной дело не очень обстоит хорошо.

Во-вторых, чуб имели право носить вовсе не все запорожцы - а только опытные казаки (козаки), прошедшие горнило не одной битвы. По чубу можно было сразу понять - перед тобой бывалый воин, беседуй-ка, друг, с ним уважительно!