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Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове?

Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове?

Автор:
17 октября 2022 10:26
Сообщество : Факты
Метки: волосы   интересно   казаки   люди   прическа   факты   фото   чуб   
2393
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Все наверняка знают эту легендарную прическу запорожских казаков - чуб на голове. То есть, длинный клок волос, свисающий с бритой башки. Сегодня расскажу, откуда такая прическа вообще взялась.

На самом деле, корни ее уходят далеко в глубину степных веков. Из находок скифских мумий мы знаем, что подобные прически кочевники носили еще тысячи лет назад. Буквально на всех просторах Евразии: от Венгрии до Манчжурии.

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Существует даже особое (тюрское) название для подобной прически - айдар. У запорожцев он именовался чуб, чупрына или оселедец (в буквально переводе - селедка). Ну или просто xoxoл - откуда шутливое прозвище малороссийского народа. При том, что запорожцы себя малороссами вообще-то не считали.

Прообраз оселедца носил, согласно византийским источникам, еще великий древнерусский князь и полководец Святослав. Понятное дело, весьма близко контактировавший с Диким Полем и скорее оттуда взявший эту моду - у хазар или печенегов.

Запорожские же казаки переняли традицию носить чуб в XVI-XVII вв. Причем либо у непосредственно кочевников - тюрков, тех же крымских татар, ногайцев или даже половцев-куманов. Либо же, как нестранно, у поляков, чья шляхта (знать) считала себя потомками вовсе не славян, древнего степного народа сарматов. И тоже обожала всякие степные штуки, навроде чуба на голове.

Последняя теория кажется нам наиболее вероятной - ибо другие русские казаки, те же донцы, чуб хоть и знали и не носили. Ибо от польского влияния далеко были. А языческие степные традиции, как крепко веровавшие христиане, перенимать особого желания не испытывали. Так что чуб запорожцам от польских панов достался, скорее всего.

Кстати, чуб имеет вполне практичные цели - это вовсе не просто какая-то мода или дешевый понт.


Во-первых, бритье волос на голове помогает поддерживать гигиену в непростых степных условиях, где, ясен пень, с душем и ванной дело не очень обстоит хорошо.


Во-вторых, чуб имели право носить вовсе не все запорожцы - а только опытные казаки (козаки), прошедшие горнило не одной битвы. По чубу можно было сразу понять - перед тобой бывалый воин, беседуй-ка, друг, с ним уважительно!

Чуб помогал и отличать запорожских казаков среди толпы. Молодых, только ушедших на Сечь парней, кстати, стригли под горшок или в скобку. Никогда не получали права на ношение чубов всякого вроде сечевые тыловики, навроде писарей.

А вот малоросс, не казак, что осмелился б сделать себе чуб по казацкому образцу, при встрече с реальными запорожцами, непременно отхватил бы люлей. И лишился б понтовой прически.

Именно казаков с чубами, как наиболее опытных вояк, брали атаманы на самое опасное дело. Длинная чуприна в таком случае показывала полное пренебрежение запорожца к гибели. Мол, можете меня оскальпировать попробовать, я готов!

У запорожских казаков имелись и свои поверья насчет чуба - мол, Бог, Христос или архангел Михаил (покровитель воинов) может вытащить казака за вихор во время последнего его боя. И забрать прямиком в рай. Может даже из адского котла вытянет - казаки-то люто грешили!

Чуб издавна являлся предметом гордости для каждого бывалого запорожского казака. Если запорожец в чем-то сильно накосячил, то запросто мог быть наказан острижением чуба. Что считалось величайшим позором и карой похуже смерти!

Такая вот веселая история с запорожскими чубами - всем добра!

Источник:

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Метки: волосы   интересно   казаки   люди   прическа   факты   фото   чуб   
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16  комментариев
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2k
Старичок 2 часа назад
чуб, это чтобы пану было проще учить хохла уму-разуму.
а остальное все от лукавого и из современной интерпритации истории морекопателями.
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16k
Bill 3 минуты назад
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24k
Сибиряк 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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48k
Войнов 13 минут назад
В 2014 все хохлы вдруг стали опытными запорожскими козаками...
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234k
Rusbond Полчаса назад
Короче, [мат].
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5k
пропеллер Полчаса назад
по сути это были разбойники ,которые грабили и жгли поселения пока кто то из Российских царей вроде Екатерина не додумалась брать их в наем .
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9k
Mowgley Z ⚔ 39 минут назад
Чубы нужны были именно на голове потому, что на жопе это будет хвост, а не чуб.
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6k
Джордж. Вашингтон. 51 минуту назад
Бог шельму метит
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676
Максим Макашев 54 минуты назад
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18k
Жан Батист Эмануэль Зорг Час назад
Турки тож носили, с тем же поверьем про пророка Мухаммеда.
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28k
Levyathan Час назад
Такой чуб носили даже индейские воины, в качестве вызова и насмешки над врагом, так как снимать скальп с чубатой головы легче, чем с полностью бритой
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19k
Corvus Corax Час назад
Школьный реферат, 3-й класс.
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