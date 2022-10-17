Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове?

Все наверняка знают эту легендарную прическу запорожских казаков - чуб на голове. То есть, длинный клок волос, свисающий с бритой башки. Сегодня расскажу, откуда такая прическа вообще взялась.
На самом деле, корни ее уходят далеко в глубину степных веков. Из находок скифских мумий мы знаем, что подобные прически кочевники носили еще тысячи лет назад. Буквально на всех просторах Евразии: от Венгрии до Манчжурии.
Существует даже особое (тюрское) название для подобной прически - айдар. У запорожцев он именовался чуб, чупрына или оселедец (в буквально переводе - селедка). Ну или просто xoxoл - откуда шутливое прозвище малороссийского народа. При том, что запорожцы себя малороссами вообще-то не считали.
Прообраз оселедца носил, согласно византийским источникам, еще великий древнерусский князь и полководец Святослав. Понятное дело, весьма близко контактировавший с Диким Полем и скорее оттуда взявший эту моду - у хазар или печенегов.
Запорожские же казаки переняли традицию носить чуб в XVI-XVII вв. Причем либо у непосредственно кочевников - тюрков, тех же крымских татар, ногайцев или даже половцев-куманов. Либо же, как нестранно, у поляков, чья шляхта (знать) считала себя потомками вовсе не славян, древнего степного народа сарматов. И тоже обожала всякие степные штуки, навроде чуба на голове.
Последняя теория кажется нам наиболее вероятной - ибо другие русские казаки, те же донцы, чуб хоть и знали и не носили. Ибо от польского влияния далеко были. А языческие степные традиции, как крепко веровавшие христиане, перенимать особого желания не испытывали. Так что чуб запорожцам от польских панов достался, скорее всего.
Кстати, чуб имеет вполне практичные цели - это вовсе не просто какая-то мода или дешевый понт.
Во-первых, бритье волос на голове помогает поддерживать гигиену в непростых степных условиях, где, ясен пень, с душем и ванной дело не очень обстоит хорошо.
Во-вторых, чуб имели право носить вовсе не все запорожцы - а только опытные казаки (козаки), прошедшие горнило не одной битвы. По чубу можно было сразу понять - перед тобой бывалый воин, беседуй-ка, друг, с ним уважительно!
Чуб помогал и отличать запорожских казаков среди толпы. Молодых, только ушедших на Сечь парней, кстати, стригли под горшок или в скобку. Никогда не получали права на ношение чубов всякого вроде сечевые тыловики, навроде писарей.
А вот малоросс, не казак, что осмелился б сделать себе чуб по казацкому образцу, при встрече с реальными запорожцами, непременно отхватил бы люлей. И лишился б понтовой прически.
Именно казаков с чубами, как наиболее опытных вояк, брали атаманы на самое опасное дело. Длинная чуприна в таком случае показывала полное пренебрежение запорожца к гибели. Мол, можете меня оскальпировать попробовать, я готов!
У запорожских казаков имелись и свои поверья насчет чуба - мол, Бог, Христос или архангел Михаил (покровитель воинов) может вытащить казака за вихор во время последнего его боя. И забрать прямиком в рай. Может даже из адского котла вытянет - казаки-то люто грешили!
Чуб издавна являлся предметом гордости для каждого бывалого запорожского казака. Если запорожец в чем-то сильно накосячил, то запросто мог быть наказан острижением чуба. Что считалось величайшим позором и карой похуже смерти!
Такая вот веселая история с запорожскими чубами - всем добра!
Источник:
АНТИФИШКИ
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а остальное все от лукавого и из современной интерпритации истории морекопателями.
Своеобразный прообраз современных ЧВК.
- Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а не встанем! - кричали запорожцы…