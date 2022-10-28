"Почему египтяне рисовали людей только плоскими? Чего они боялись?"

Как перестать переживать, что так и не научился нормально рисовать? Неплохой вариант — посмотреть на наскальные рисунки пещерных людей и понять, что это просто не всем дано, да и человечество осилило этот навык не сразу.
Рисунки египтян тоже вселяют надежду, но уже меньше — все же они невольно приковывают внимание, хотя и имеют ряд странностей. Действительно, почему представители этой уникальной цивилизации рисовали так примитивно, делая ряд грубых ошибок?
Просто не додумались
Все изображения, оставленные нам древними египтянами, абсолютно «плоские», они нарисованы без учета закона перспективы. При этом и люди, и животные изображены в достаточно разнообразных позах, ситуациях, это целые рассказы наподобие комиксов. Почему же художники всегда изображали головы в профиль, а тело — нет, ведь плечи людей и богов всегда развернуты прямо? Ряд исследователей считает, что египтяне тех лет просто еще не умели создавать объемное изображение при помощи закона перспективы. Другие полагают, что те просто рисовали по раз и навсегда заведенным канонам, не желая нарушать их. Больше верится в последнее, потому что с соблюдением правил и канонов в Египте было строго. И вот почему.
Рисовать в соответствии с социальным статусом
Если присмотреться к изображениям, оставленным древнеегипетскими художниками, можно быстро уяснить, что рост человека на них был величиной не реальной, а социально зависимой. Чем выше был статус изображаемого, тем выше он был ростом на картинах. Фараоны вовсе смотрелись людьми-гигантами, военачальники были намного ниже, ну, а уж простые люди и вовсе уподоблялись муравьям. Грустно, но именно так, в соответствии с канонами изображения, и воспринимались люди в существовавшем тогда обществе. И именно так они воспринимали сами себя. Как знать, может, подобные правила для художественных изображений еще больше фиксировали заведенный сословный порядок и были своеобразным средством пропаганды.
А вдруг оживут
Еще одна интересная версия, которая достойна внимания, немного мистическая. Впрочем, все мировосприятие египтян — и знатных, и простых людей — существовало исключительно в рамках существовавшей тогда религии. Так, например, в те времена жители страны Великих пирамид верили, что рисунки в гробницах и усыпальницах (а в основном они находились именно там) могли ожить. При условии, если изображение было бы объемным, оно якобы было в состоянии буквально сойти со стены. Понятное дело, никто не желал, чтобы умерший фараон внезапно ожил, поэтому, чтобы тот точно не вернулся в этот мир, изображали людей в профиль, а фигуры их делали плоскими. На всякий случай.
Сегодня рисунки древних египтян, несмотря на их кажущуюся примитивность, почему-то продолжают притягивать наши взгляды. Что в них особенного? Может, то, что все они выполнены в одной стилистике? Или то, что пронизаны искренней верой в таинство загробной жизни? Каждый видит в них что-то свое. И все же, какая бы причина реально ни лежала в основе таких необычных канонов художественного творчества, возможно, мы никогда не узнаем — какая из трех. Нам кажется, что точно не первая, а как думаете вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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