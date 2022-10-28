"Почему египтяне рисовали людей только плоскими? Чего они боялись?"

Рисунки египтян тоже вселяют надежду, но уже меньше — все же они невольно приковывают внимание, хотя и имеют ряд странностей. Действительно, почему представители этой уникальной цивилизации рисовали так примитивно, делая ряд грубых ошибок?

Просто не додумались

Все изображения, оставленные нам древними египтянами, абсолютно «плоские», они нарисованы без учета закона перспективы. При этом и люди, и животные изображены в достаточно разнообразных позах, ситуациях, это целые рассказы наподобие комиксов. Почему же художники всегда изображали головы в профиль, а тело — нет, ведь плечи людей и богов всегда развернуты прямо? Ряд исследователей считает, что египтяне тех лет просто еще не умели создавать объемное изображение при помощи закона перспективы. Другие полагают, что те просто рисовали по раз и навсегда заведенным канонам, не желая нарушать их. Больше верится в последнее, потому что с соблюдением правил и канонов в Египте было строго. И вот почему.