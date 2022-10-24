Девушка рисует смешные картинки, в которых любая фраза превращается в забавную рифму

902
21
Юмор — лекарство, которое мимолётно снимет нахлынувшую на вас грустинку. И за этим чудо-зельем можно обратиться к девушке по имени Даша, которая с радостью предложит вам ложечку смешных рисунков.
А смешными они получаются, потому что иллюстратор отлично подбирает забавные рифмы почти к любому слову. В результате простенькая картинка превращается в настоящую юмореску, где герои говорят стихами.
История одной крысы
×
×
Ода посвящается любимому
С юбилеем!
Танцы живота заказывали?
Нечестно как-то вышло
Хрусть и грусть
У вас всё получится, ребята!
Тонем в луже слёз
Если ты — огурец, то…
Хочется и рулета, и лета, и всё вместе
Котики такие котики
Мята помята
Лень рождает кулинарные шедевры
Луи-Витон или батон? Что бы выбрали вы?
И вам утро доброе
А вы из какого посольства?
ПЛОМБИРуем зубы
Лучок полечил свои зубчики
Сегодня я — гладиатор с утюгом в руке
Над пропастью во ржи
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 раз, когда с фотографиями на документы пошло что-то не так
- О чём бы говорили животные, если бы изъяснялись на нашем языке
- 18 снимков, которые приняли участие в фотошоп-баттлах и превратились в смешное безумие
- Смешные панорамные снимки: репортаж из ада
- Забавные работы мастера фотошопа, который прокачивает фото
Новости партнёров
реклама
Не, если автор учится в пятом-шестом классе, то очень хорошо!))