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Девушка рисует смешные картинки, в которых любая фраза превращается в забавную рифму

Девушка рисует смешные картинки, в которых любая фраза превращается в забавную рифму

Автор:
24 октября 2022 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Прикол   Юмор   забавно   рисунок   рифма   умора   фраза   художник   
902
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Юмор — лекарство, которое мимолётно снимет нахлынувшую на вас грустинку. И за этим чудо-зельем можно обратиться к девушке по имени Даша, которая с радостью предложит вам ложечку смешных рисунков.

А смешными они получаются, потому что иллюстратор отлично подбирает забавные рифмы почти к любому слову. В результате простенькая картинка превращается в настоящую юмореску, где герои говорят стихами.


История одной крысы

×
×

Ода посвящается любимому

С юбилеем!

Танцы живота заказывали?

Нечестно как-то вышло

Хрусть и грусть

У вас всё получится, ребята!

Тонем в луже слёз

Если ты — огурец, то…

Хочется и рулета, и лета, и всё вместе

Котики такие котики

Мята помята

Лень рождает кулинарные шедевры

Луи-Витон или батон? Что бы выбрали вы?


И вам утро доброе

А вы из какого посольства?

ПЛОМБИРуем зубы

Лучок полечил свои зубчики

Сегодня я — гладиатор с утюгом в руке

Над пропастью во ржи

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: sketch   Прикол   Юмор   забавно   рисунок   рифма   умора   фраза   художник   
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2  комментария
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5k
sedoisever 3 часа назад
Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка...
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Vасилич 2 часа назад
Зубчики у чеснока, а не у лучка.
Не, если автор учится в пятом-шестом классе, то очень хорошо!))
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