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О чём бы говорили животные, если бы изъяснялись на нашем языке

О чём бы говорили животные, если бы изъяснялись на нашем языке

Автор:
02 июня 2022 09:37
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   забавно   комикс   прикол   рисунок   фото   
719
17

Поднимите руки те, кто мечтал в детстве понимать язык животных! Наверное, и во взрослом возрасте найдётся немало людей, желающих знать, о чём же болтают представители фауны. Глядя на некоторые поступки и действия зверей так и хочется спросить: «Зачем ты это делаешь, Шарик?!» или «Куда ты плывёшь, маленькая рыбка?»

Иллюстратор по имени Джимми не стал ждать милости от природы, а взял и нарисовал занимательные звериные диалоги, представив, о чём же таком особенном те могли бы беседовать. В свою очередь, автор паблика «Вконтакте» theycantalk оказал нам всем огромную услугу, переведя эти шедевры комиксологии. Наслаждайтесь!


Дело о тунце закрыто

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Между прочим, названия кошачьих консервов и вправду звучат куда более аппетитно, чем рацион среднестатистического гражданина.


Заманчивое предложение

Наивность

Мама

Все родители в некотором роде опоссумы. И, как и опоссумы, иногда хочется притвориться мёртвым и завонять.


Глупцы

Страхи

Интересно, действительно ли пёсели настолько наивные и поверхностные ребята?


Ужин

Доброе утро

Может быть, сегодня и не совсем актуально, но эти пернатые негодники будут же орать всё лето. ВСЁ ЛЕТО С 4 УТРА!


Во имя науки

Самоуважение

Дратути

Время шоу

Лучшее

Судя по данному диалогу, обнюхивание — это топчик.


Коварство

Время приключений

Король вечеринки

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   комикс   прикол   рисунок   фото   
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4  комментария
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10k
Самка Хорька Час назад
Всё-таки пиндосский юмор изрядно туповат.
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Antique computer 2 часа назад
Редкостная х-ня.
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