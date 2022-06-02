О чём бы говорили животные, если бы изъяснялись на нашем языке

Поднимите руки те, кто мечтал в детстве понимать язык животных! Наверное, и во взрослом возрасте найдётся немало людей, желающих знать, о чём же болтают представители фауны. Глядя на некоторые поступки и действия зверей так и хочется спросить: «Зачем ты это делаешь, Шарик?!» или «Куда ты плывёшь, маленькая рыбка?»
Иллюстратор по имени Джимми не стал ждать милости от природы, а взял и нарисовал занимательные звериные диалоги, представив, о чём же таком особенном те могли бы беседовать. В свою очередь, автор паблика «Вконтакте» theycantalk оказал нам всем огромную услугу, переведя эти шедевры комиксологии. Наслаждайтесь!
Дело о тунце закрыто
Между прочим, названия кошачьих консервов и вправду звучат куда более аппетитно, чем рацион среднестатистического гражданина.
Заманчивое предложение
Наивность
Мама
Все родители в некотором роде опоссумы. И, как и опоссумы, иногда хочется притвориться мёртвым и завонять.
Глупцы
Страхи
Интересно, действительно ли пёсели настолько наивные и поверхностные ребята?
Ужин
Доброе утро
Может быть, сегодня и не совсем актуально, но эти пернатые негодники будут же орать всё лето. ВСЁ ЛЕТО С 4 УТРА!
Во имя науки
Самоуважение
Дратути
Время шоу
Лучшее
Судя по данному диалогу, обнюхивание — это топчик.
Коварство
Время приключений
Король вечеринки
Источник:
АНТИФИШКИ
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