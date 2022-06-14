15 раз, когда с фотографиями на документы пошло что-то не так

Вы довольны своими фотографиями на документах? Если вдруг вы когда-нибудь получались на таких снимках неудачно, то не стоит отчаиваться, ведь у вас появился еще один повод для шутки. Да и кто сказал, что фото на документы должны быть максимально серьезными?
Бытует мнение, что выражение лица на снимках на документы должно быть серьезным. Кстати, так было не всегда: когда появился паспорт, никаких правил для фотографии вообще не было. Поэтому в документах мог красоваться мужчина с сигарой или вообще целое семейство.
Но согласитесь, в бюрократических аппаратах серьезностей полно: скучные, чинно стоящие и замершие герои на снимках. А что, если добавить в такие фото драйва и немного оживить их? Американские школьники и студенты вовсю пользуются этой возможностью, да и не только среди них есть бунтари.
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А как вам такая шутка?
Источник:
АНТИФИШКИ
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