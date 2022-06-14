FISHKINET
Сообщество Юмор 15013 постов • 2904 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
15 раз, когда с фотографиями на документы пошло что-то не так

15 раз, когда с фотографиями на документы пошло что-то не так

Автор:
14 июня 2022 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   документы   забавно   люди   прикол   умора   фото   
808
16

Вы довольны своими фотографиями на документах? Если вдруг вы когда-нибудь получались на таких снимках неудачно, то не стоит отчаиваться, ведь у вас появился еще один повод для шутки. Да и кто сказал, что фото на документы должны быть максимально серьезными?

Бытует мнение, что выражение лица на снимках на документы должно быть серьезным. Кстати, так было не всегда: когда появился паспорт, никаких правил для фотографии вообще не было. Поэтому в документах мог красоваться мужчина с сигарой или вообще целое семейство.


Но согласитесь, в бюрократических аппаратах серьезностей полно: скучные, чинно стоящие и замершие герои на снимках. А что, если добавить в такие фото драйва и немного оживить их? Американские школьники и студенты вовсю пользуются этой возможностью, да и не только среди них есть бунтари.


Вот почему нельзя чихать в тот момент, когда тебя фотографируют

×
×

Таков путь: мандалорцы не показывают свое лицо

Все эмоции от колледжа в одном фото

Реальность снимков после 2020 года

Жителю Новой Зеландии разрешили сфотографироваться в дуршлаге: он сказал, что это по религиозным соображениям

Примерно так люди встречают пятницу и понедельник

Найдите десять отличий

Этот парень на четырех документах выглядит как разный человек

Дедушка пошел фотографироваться, но перепутал кнопки

У этого усатого большая тяга к знаниям

Тут все как положено: на фото в паспорте девушка очень серьезна

Иногда не нужна фотография, достаточно только слов

Автомат, где делают фото, перепутал рисунок на футболке с лицом владельца

Наверняка ее похищали инопланетяне между первым и вторым фото

А как вам такая шутка?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   документы   забавно   люди   прикол   умора   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
DumDum 6 минут назад
Догадываюсь, чей уроженец этот "житель Новой Зеландии"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
DumDum 5 минут назад
Когда паспорт заодно и диагноз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

471340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1
50 причин, почему айфон больше не смартфон № 1
Крутые правила, которыми не стоит пренебрегать
Крутые правила, которыми не стоит пренебрегать
События на Украине 13- 14 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Какой была Ялта в прошлом и какой стала сейчас?
Какой была Ялта в прошлом и какой стала сейчас?
Изобразительное искусство. Мягкость и сталь: героические и фантастические картины Джули Белл
Изобразительное искусство. Мягкость и сталь: героические и фантастические картины...
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Последний злодей самый сложный

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#СССР#подборка#комментарии#фильм
#интересно#картинки#животные#факты#прикол#Приколы#красота
#Юмор#кино#забавно#фотографии#страна#сарказм
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства «Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства Что бывает с людьми, которые уснули во время бурной вечеринки Что бывает с людьми, которые уснули во время бурной вечеринки Смешные панорамные снимки: репортаж из&nbsp;ада Смешные панорамные снимки: репортаж из ада 17 фотографий из семейных альбомов, которые раньше считались вполне нормальными 17 фотографий из семейных альбомов, которые раньше считались вполне нормальными Объясните, как вас зовут, не&nbsp;называя своего имени Объясните, как вас зовут, не называя своего имени 15 примеров того, как люди попытались сделать селфи, но что-то пошло не так 15 примеров того, как люди попытались сделать селфи, но что-то пошло не так

На что жалуетесь?

Вернуться