15 раз, когда с фотографиями на документы пошло что-то не так

Бытует мнение, что выражение лица на снимках на документы должно быть серьезным. Кстати, так было не всегда: когда появился паспорт, никаких правил для фотографии вообще не было. Поэтому в документах мог красоваться мужчина с сигарой или вообще целое семейство.

Но согласитесь, в бюрократических аппаратах серьезностей полно: скучные, чинно стоящие и замершие герои на снимках. А что, если добавить в такие фото драйва и немного оживить их? Американские школьники и студенты вовсю пользуются этой возможностью, да и не только среди них есть бунтари.

Вот почему нельзя чихать в тот момент, когда тебя фотографируют