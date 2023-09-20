Яркие и смешные рисунки от малазийского художника

Гениальность заключается в простоте. Об этом золотом правиле, касающемся многих сфер жизни, знает и малазийский художник по имени Чоу Хон Лам. Парень создаёт простые и невероятно забавные рисунки, в которых порой есть философский смысл и добротная порция юмора.

Арт-проект Flying Mouse 365 — это детище художника. В его рамках автор выкладывал по одной картинке в день в течение года. Это был эдакий творческий вызов самому себе, с которым Чоу Хон Лам успешно справился. Сегодня аккаунт представляет собой площадку, где художник продолжает размещать свои потрясающие работы, пусть теперь и несколько пореже.

Рыба-клоун