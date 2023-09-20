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Яркие и смешные рисунки от малазийского художника

Яркие и смешные рисунки от малазийского художника

Автор:
20 сентября 2023 07:35
Метки: Прикол   Юмор   креатив   рисунок   творчество   художник   
949
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Художник из Малайзии Чоу Хон Лам создаёт простые и забавные рисунки, в которых обыгрывает шуточные сюжеты и случаи из повседневной жизни.

Гениальность заключается в простоте. Об этом золотом правиле, касающемся многих сфер жизни, знает и малазийский художник по имени Чоу Хон Лам. Парень создаёт простые и невероятно забавные рисунки, в которых порой есть философский смысл и добротная порция юмора.

Арт-проект Flying Mouse 365 — это детище художника. В его рамках автор выкладывал по одной картинке в день в течение года. Это был эдакий творческий вызов самому себе, с которым Чоу Хон Лам успешно справился. Сегодня аккаунт представляет собой площадку, где художник продолжает размещать свои потрясающие работы, пусть теперь и несколько пореже.

Рыба-клоун

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Замена лампочки

На стиле

Чоу Хон Лама обожает простоту и понятные смыслы. Именно поэтому его иллюстрации приобрели огромную популярность. Наверняка многие из его рисунков вы так или иначе встречали в сети.

Любитель смешивать коктейли

Доброе дерево

Полетели!

Иногда, объединив усилия, можно совершить невероятные вещи, которые доставят удовольствие вам обоим.

Новая причёска

Так вот оно что!

Стоять, руки вверх!

Ценные советы

Тот самый момент, когда знакомый рассказывает тебе «правдивую» историю своих успехов и достижений.

Тайные делишки

Отдых на пляже

Водные процедуры

Релакс

Не выдержал удар

За какое мороженое болеете? За шоколадное или за ванильное?

После работы

Тёмное прошлое

Одна из фантастических теорий появления полосок у зебры.

Девичьи мечты

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   креатив   рисунок   творчество   художник   
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