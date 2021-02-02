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Похоже, средневековые художники никогда не видели настоящего льва

Похоже, средневековые художники никогда не видели настоящего льва (24 фото)

Автор:
02 февраля 2021 09:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   лев   прикол   рисунок   средневековье   художник   
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Художники до эпохи возрождения часто рисовали, как дети: им важнее было передать информацию или эмоцию, чем показать, как объект выглядит в реальности.
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Метки: Юмор   забавно   лев   прикол   рисунок   средневековье   художник   
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