Похоже, средневековые художники никогда не видели настоящего льва

Художники до эпохи возрождения часто рисовали, как дети: им важнее было передать информацию или эмоцию, чем показать, как объект выглядит в реальности.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Посвящается всем тем, кто перешагнул тридцатилетний рубеж
- Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами
- "И поел, и на горшок присел!": туалет на кухне и другие провальные решения в квартирах
- О соседских взаимоотношениях без прикрас
- "Как сделать предложение мужчине?": откровенная дичь с женских форумов
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...