18 снимков, которые приняли участие в фотошоп-баттлах и превратились в смешное безумие

Оказывается фотошоп — это ещё и отличное развлечение, если во время редактирования фото прибегнуть к смешным и нестандартным идеям.
В наше время уже никто не сомневается в важности фотошопа. Без него пришлось бы особенно тяжко тем, кто не представляет своей жизни без постоянных модификаций и улучшений. Однако некоторые умельцы приловчились использовать возможности программы не только для работы и апгрейда собственной внешности.
Особо ярые фотошоперы соревнуются друг с другом в изобретательности и креативе, проводя настоящие фотошоп-баттлы. Победители купаются в лучах славы и одобрения, так как их работы дарят море хорошего настроения тем, кому посчастливилось насладиться ими. Мы предлагаем и вам проделать аналогичный трюк, чтобы отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом.
Топ-модель
Записывает свой первый трек
Немножко стараний и он окажется на первых позициях мировых чартов.
Коты — истинное произведение искусства
Подсмотрел трюк у Жана-Клода Ван Дамма
Релакс после тяжёлого трудового дня
Открыл собственный бизнес
Великий кларнетист
Больше экспрессии, больше!
Барабанщик
Перец-боец
Стальной гигант
Перевёртыш
Атаковали со всех сторон
Ловушка
Осталось только просушить
Похититель теннисных мячиков
Хороший мальчик не смог удержаться от соблазна и решился на столь коварное преступление. Иногда некоторые вещи сильнее нас.
Лови, сынок
Понедельник
В получившейся работе, возможно, многие узнают себя. Как иначе может выглядеть утро понедельника?
Источник:
АНТИФИШКИ
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