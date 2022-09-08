18 снимков, которые приняли участие в фотошоп-баттлах и превратились в смешное безумие

В наше время уже никто не сомневается в важности фотошопа. Без него пришлось бы особенно тяжко тем, кто не представляет своей жизни без постоянных модификаций и улучшений. Однако некоторые умельцы приловчились использовать возможности программы не только для работы и апгрейда собственной внешности.

Особо ярые фотошоперы соревнуются друг с другом в изобретательности и креативе, проводя настоящие фотошоп-баттлы. Победители купаются в лучах славы и одобрения, так как их работы дарят море хорошего настроения тем, кому посчастливилось насладиться ими. Мы предлагаем и вам проделать аналогичный трюк, чтобы отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом.

Топ-модель