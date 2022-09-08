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18 снимков, которые приняли участие в фотошоп-баттлах и превратились в смешное безумие

18 снимков, которые приняли участие в фотошоп-баттлах и превратились в смешное безумие

Автор:
08 сентября 2022 08:34
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   люди   прикол   умора   фотошоп   
879
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Оказывается фотошоп — это ещё и отличное развлечение, если во время редактирования фото прибегнуть к смешным и нестандартным идеям.

В наше время уже никто не сомневается в важности фотошопа. Без него пришлось бы особенно тяжко тем, кто не представляет своей жизни без постоянных модификаций и улучшений. Однако некоторые умельцы приловчились использовать возможности программы не только для работы и апгрейда собственной внешности.

Особо ярые фотошоперы соревнуются друг с другом в изобретательности и креативе, проводя настоящие фотошоп-баттлы. Победители купаются в лучах славы и одобрения, так как их работы дарят море хорошего настроения тем, кому посчастливилось насладиться ими. Мы предлагаем и вам проделать аналогичный трюк, чтобы отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом.


Топ-модель

×
×


Записывает свой первый трек

Немножко стараний и он окажется на первых позициях мировых чартов.


Коты — истинное произведение искусства

Подсмотрел трюк у Жана-Клода Ван Дамма

Релакс после тяжёлого трудового дня

Открыл собственный бизнес

Великий кларнетист

Больше экспрессии, больше!

Барабанщик

Перец-боец

Стальной гигант

Перевёртыш

Атаковали со всех сторон

Ловушка

Осталось только просушить

Похититель теннисных мячиков

Хороший мальчик не смог удержаться от соблазна и решился на столь коварное преступление. Иногда некоторые вещи сильнее нас.


Лови, сынок

Понедельник

В получившейся работе, возможно, многие узнают себя. Как иначе может выглядеть утро понедельника?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   люди   прикол   умора   фотошоп   
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1  комментарий
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DumDum 18 минут назад
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Так-то тут парашютист напрашивается...
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GoodNeon

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