FISHKINET
Сообщество Юмор 15718 постов • 3079 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Комментарии из&nbsp;социальных сетей: улыбните улыбатор

Комментарии из социальных сетей: улыбните улыбатор

Автор:
09 октября 2022 09:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   забавно   комментарии из социальных сетей   подборка   умора   фото   
3371
23
Свернуть все комментарии под фото

Очередная подборка смешных высказываний и комментариев из социальных сетей и других частей интернета.

×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   забавно   комментарии из социальных сетей   подборка   умора   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
vijilante Час назад
Комментарий к фото
Имеются ввиду НИГГЕРЫ, которые без белого хозяина портятся и хернёй занимаются ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
вася васильев 17 минут назад
Комментарий к фото
Самые быстрые - это похоронные агенты. Вот уж действительно стервятники!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dorell 21 минуту назад
Комментарий к фото
Когда пытаешься поймать Кот , который напиИсал в прошлом месяце
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
750
dark_shadow Полчаса назад
Комментарий к фото
Один мудрец, давным давно, сидя в пещере нк самой высокой горе, придумал оставлять комментарии в коде...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dorell Полчаса назад
Комментарий к фото
Нанес привентивный удар так сказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Максим 45 минут назад
Комментарий к фото
Пессимист, Хуже уже не будет... Оптимист, Будет, будет!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Максим 46 минут назад
Комментарий к фото
Дыра с дырой.. Еще и погода 2 недели грязи. Скорее бы уже мороз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
scorpick Час назад
Комментарий к фото
Следующая цивилизация:
Приматы кайнозойского периода открыли электричество, затем ядерную физику и генную инженерию. А затем самоуничтожились. Именно поэтому мы можем жить в условиях радиации и питаться камнями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
koleos72 Час назад
Комментарий к фото
Ха моя мама с молодости увлекалась фотографией! Не профессионально конечно, но " Киев ЕТ" у неё был! У сестры "Смена", а у меня "Киев 16". И благодаря этому у нас куча фотографий, и есть что вспомнить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
849
uid-5j7c27kq Час назад
Комментарий к фото
Зато цена раза в три ниже рыночной стоимости и это весомый аргумент
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
koleos72 Час назад
Комментарий к фото
Есть такое произведение - "Кайнозой" Лукьяненко. К этому всё и идёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Сергей Алексеевич Час назад
Комментарий к фото
Я тоже так делаю.
Купил кухонный комбайн - у нас неделя всяких нарезных салатов, купил фритюрницу - неделя "макдональдса" со всякими хрустящими крылышками, нагетсами и картошкой-фри, купил блендер - неделя коктейлей из всего что попадётся под руку, купил мультиварку - ну вы поняли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
koleos72 Час назад
Комментарий к фото
А ты чёрное заказывал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кот Скрипалей Час назад
Комментарий к фото
Это совет для девушек наверное, дочка больше похожа на маму, чем сын, я так думаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
koleos72 Час назад
Комментарий к фото
Каджита ето ктчто?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кот Скрипалей Час назад
Комментарий к фото
Это поймут только бракованные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кот Скрипалей Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
мсти,мсти,мсти-ей!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›