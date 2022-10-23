Небезопасные интрижки: какие наказания в разных странах ждут мужчин за измену

Во многих странах измены караются, как минимум, общественным порицанием, а как максимум - лишением жизни. Особенно, если эту самую измену совершила женщина. Однако мало кто знает, что в некоторых...