Небезопасные интрижки: какие наказания в разных странах ждут мужчин за измену

Во многих странах измены караются, как минимум, общественным порицанием, а как максимум - лишением жизни. Особенно, если эту самую измену совершила женщина. Однако мало кто знает, что в некоторых частях мира, как в древности, так и сейчас, наказанию подвергались и представители сильного пола.
Но какому же именно?
И начнём с Древней Руси, где мужчина должен был держать ответ, если возлюбленная рожает внебрачного ребёнка. За подобное ему предстояло уплатить церковный штраф, чтобы заслужить прощение за совершенный грех.
Уже в 15 веке ситуация изменилась в худшую для мужчин сторону, ведь женщины сами выбирали, какое наказание понесёт их супруг. Обиженные жестокостью и несправедливым отношением женщины выплёскивали свою агрессию на полную.
Спустя 3 столетия наказание упразднили, и мужчине было достаточно лишь покаяться в церкви, после чего с него снимались все обвинения. Сейчас всё стало гораздо проще.
А вот в Швейцарии с 1856 года и по сей день за измену мужчине светит трехлетний запрет на новый брак. Вероятно, для того, чтобы в следующий раз он принимал взвешенное решение и не поддавался мимолётным интрижкам.
Перейдём к более суровым наказаниям. В 1913 году в Китае мужчин за измену били палками, даже если их интрижка была со свободной женщиной. Причём для того, чтобы заработать 100 ударов, достаточно было просто оказывать слишком много внимания понравившейся девушке.
Сейчас же замужних мужчин никто лупить не будет, однако их приговорят к 2 годам тюрьмы с конфискацией половины имущества.
Несмотря на то, что в Турции, как и во многих мусульманских государств, социальное неравенство всегда было существенным, сейчас мужчина может загреметь за решётку сроком на 5 лет. Причём достаточно для этого оступиться хотя бы один раз.
Суровее срок можно получить лишь в Индонезии. Там за подобное действие сулит до 15 лет тюрьмы.
Довольно интересная система наказаний и в США, где в 21 штате всё ещё действует закон 1815 года, согласному которому изменника можно усадить за решётку. И это удивительно, когда в Мичигане за измену мужчину обязуют выплатить штраф в размере 10 долларов, тогда как в Мэриленде за это можно получить пожизненное.
Ну и закончим Папуа – Новой Гвинеей. Несмотря на то, что там не наказывают мужей, испытать на себе правосудие предстоит любовникам. Обманутые мужья имеют право обезглавить последних. При этом перед казнью любовник должен съесть палец изменницы.
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Так что что мозги тоже у мужчин ;)
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Во многих странах измены караются, как минимум, общественным порицанием, а как максимум - лишением жизни. Особенно, если эту самую измену совершила женщина. Однако мало кто знает, что в некоторых...
это как? [мат] чтоле?