Небезопасные интрижки: какие наказания в разных странах ждут мужчин за измену

Уже в 15 веке ситуация изменилась в худшую для мужчин сторону, ведь женщины сами выбирали, какое наказание понесёт их супруг. Обиженные жестокостью и несправедливым отношением женщины выплёскивали свою агрессию на полную.

Спустя 3 столетия наказание упразднили, и мужчине было достаточно лишь покаяться в церкви, после чего с него снимались все обвинения. Сейчас всё стало гораздо проще.

А вот в Швейцарии с 1856 года и по сей день за измену мужчине светит трехлетний запрет на новый брак. Вероятно, для того, чтобы в следующий раз он принимал взвешенное решение и не поддавался мимолётным интрижкам.