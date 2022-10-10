Чужой менталитет: вещи и привычки из других стран, которые нам покажутся странными

Кока-колу пьют по всему миру, однако одна из китайских вариаций придётся по вкусу далеко не каждому. Вряд ли вам понравился бы популярный там вскипячённый напиток с лимоном и имбирём.

Ходить по улицам босиком – довольно странно, но не в Новой Зеландии, где довольно приятный климат и отсутствуют опасные насекомые. Несмотря на то, что это цивилизованная страна, там часто можно встретить взрослых и школьников без обуви, и никто не будет обращать внимание на этот факт. Причём не важно, блуждаете вы без обуви в парке или же по супермаркету.