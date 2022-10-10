Чужой менталитет: вещи и привычки из других стран, которые нам покажутся странными

Довольно часто люди, независимо от религии и нации, очень похожи. Однако всё-таки можно встретить вещи, которые привычны для жителей разных стран, но нам могут показаться, мягко говоря, странноватыми.
И вот лишь некоторые примеры из них.
В 1969 году Мисс Вселенной стала жительница Филиппин Глория Диаз, которая в интервью очень удивилась вопросу на тему того, действительно в её стране все едят руками. А всё потому, что там (до сих пор) принято есть твёрдую пищу руками. Разумеется, исключением являются супы.
Во многих странах мамы не будут выходить с младенцем на улицу, если за окном скверная погода. Но не в Норвегии, где ребёнка оставляют одного в коляске в саду своего дома даже в дождь и снег. А всё из-за убеждений родителей, что их чадо только так может вырасти здоровым.
В большинстве стран продажа алкоголя разрешена с 18 лет, но далеко не во всех. Например, в Германии можно приобретать вино и пиво с 16 лет, а в Грузии с этого же возраста можно приобретать алкогольную продукцию любой крепости.
А вот в Японии есть общественные диагностирующие туалеты, которые, к сожалению, можно встретить только там. В чём же их особенность? После мочеиспускания можно получить общий отчёт о состоянии вашего здоровья. Что самое важное – абсолютно бесплатно. Видимо, в этой стране о здоровье граждан заботятся больше, чем где-либо в другом месте.
В большинстве стран люди стараются огораживать свои частные владения заборами, но в Канаде, где его установка считается дурным тоном. Правда, там и гулять неприятно. Правильным считается устраивать по вечерам барбекю и здороваться с соседями, а выходить на прогулку исключительно с собаками.
Кока-колу пьют по всему миру, однако одна из китайских вариаций придётся по вкусу далеко не каждому. Вряд ли вам понравился бы популярный там вскипячённый напиток с лимоном и имбирём.
Ходить по улицам босиком – довольно странно, но не в Новой Зеландии, где довольно приятный климат и отсутствуют опасные насекомые. Несмотря на то, что это цивилизованная страна, там часто можно встретить взрослых и школьников без обуви, и никто не будет обращать внимание на этот факт. Причём не важно, блуждаете вы без обуви в парке или же по супермаркету.
Праздник Святой Пасхи отмечается христианами довольно канонично, однако в Польше в дополнение к нему идёт весьма странная традиция. Именно там группы парней во время празднования ходят по сельской местности, где обливают девушек водой и слегка бьют их палками. При этом последние должны ещё и за это поблагодарить.
То, что американцы не снимают дома обувь, вовсе не голливудская условность, а весьма странный факт. Они действительно могут плюхнуться в ней на кровать, потому что считают, что на их улицах вполне чисто. Но факт остаётся фактом, назвать подошву чистой уж никак нельзя. Неудивительно, что многие иммигранты не могут к этому привыкнуть, а у японцев эта привычка и вовсе вызывает ужас.
Ну и закончим весьма запутанными единицами измерения в Великобритании, где, например, молоко и пиво продаётся в пинтах, а виски и кола в литрах, или люди указывают свой вес в килограммах, а рост в футах. Разобраться будет весьма непросто!
Источник:
АНТИФИШКИ
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1. "В большинстве стран люди стараются огораживать свои частные владения заборами, но в Канаде, где его установка считается дурным тоном. Правда, там и гулять неприятно. Правильным считается устраивать по вечерам барбекю и здороваться с соседями, а выходить на прогулку исключительно с собаками."
Полная чушь.
2. "То, что американцы не снимают дома обувь, вовсе не голливудская условность, а весьма странный факт. Они действительно могут плюхнуться в ней на кровать, потому что считают, что на их улицах вполне чисто."
Да что вы говорите! Люди не видят грязь там? Люди не опасаются заразы? Улицы никто не моет. Они знают это. В кино лучше засветится ботинок на столе, чем грязные носки. А в жизни - носки, или тапочки ДА, ТАПОЧКИ. Они существуют в Северной Америке, их покупают и носят.
Подозреваю, что есть еще несколько "неточностей".
Ляяяяяяяяяяяяя
"В большинстве стран люди стараются огораживать свои частные владения заборами, но в Канаде, где его установка считается дурным тоном. Правда, там и гулять неприятно. Правильным считается устраивать по вечерам барбекю и здороваться с соседями, а выходить на прогулку исключительно с собаками."
Мудила, когда ты уже начнешь перечитывать свои высеры?