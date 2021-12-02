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Блуд, болтливость и бороды: как в древности наказывали женщин за проступки

Блуд, болтливость и бороды: как в древности наказывали женщин за проступки (14 фото)

Автор:
02 декабря 2021 02:38
Сообщество : Факты
Метки: блудницы   древность   измены   наказания   наказания для женщин   средневековье   
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Сегодня модно обсуждать вопрос дискриминации и абьюза женщин, а также феминизма. Прекрасная половина, поддаваясь этому модному веянию, в основном разделилась на два лагеря: тех, кто ненавидит мужчин и верит в своё «сильное я», и тех, кто ждет своего рыцаря, веря, что раньше-то было лучше.

Правда, первым несколько сотен лет назад никто и слова бы не дал, а вторые быстро бы отказались от своих мечтаний. Ведь раньше, наказывать женщин практически по любому поводу, который сегодня сходит с рук, было нормальным.


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Например, в 16-17 веках в Европе пороком считалась даже болтливость. Нельзя было сквернословить или сплетничать, ведь за это можно было приобрести «украшение» в виде ругательской уздечки.


По сути, это металлический намордник, который расширял рот и придавливал язык. Можно было попытаться говорить в нём, но вряд ли вас кто-то бы понял.



Хуже одной бранящейся женщины может быть только две бранящиеся женщины. Именно для них были придуманы колодки примирения. «Ожерелье» не снималось до тех пор, пока стороны конфликта не достигали компромисса.


Причём к колодкам прикрепляли колокольчики, чтобы горожане знали заранее о приближающихся позорницах и готовили помои, которые непременно выливались на их головы.


В средневековом Уэльсе женщину могли выпороть за критику мужской бороды.


Блуд и прелюбодеяние всегда считались большим проступком, караемым церковью. Именно за них предусматривались самые жесткие кары. Одним из способов наказания был стул покаяния. Причём в двух вариациях.


Его упрощенная версия представляла собой табурет без сидения или с колодками для рук. Девушку с босыми ногами и открытой головой (в Средневековье это было верхом вульгарности) пристегивали к этому прибору и оставляли на пороге дома или на центральной площади.


Второй был самым жестким. Табурет привязывали к балке и погружали женщину в воду на радость зевакам. Считалось, что погружение в холодную воду очищает от пылких грехов. Но в обоих случаях блудницы зачастую не выдерживали позора и кончали жизнь самоубийством.


Красота страшная сила, но куда страшнее, когда женщину её лишали. Ведь в Средневековье слабому полу было разрешено демонстрировать только лицо. Именно поэтому блудниц лишали его части, например, носа.


Это особенно было популярно в Дании в 10-11 веках. Правда, в арабских странах, где исламизм приобрел радикальную форму, жен наказывают таким образом до сих пор. К слову, подобная история произошла с Биби Аиши из Афганистана, попавшей после подобной истории на обложку Times.


Древние тайцы придумали не менее жесткое наказание за измену. Женщину помещали в специальную клетку, к которой подводили слона и он насиловал женщину на глазах публики.


Канадские аборигены просто снимали с блудницы скальп, а монголы разрубали её пополам.


На этом фоне Дохристианская Русь кажется «райским уголком» для неверных женщин, ведь их ожидало только изгнание из дома.


Правда, с принятием религии суровое наказание могло уже ждать любовника женщины, а её саму судила церковь.

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Метки: блудницы   древность   измены   наказания   наказания для женщин   средневековье   
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