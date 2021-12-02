Блуд, болтливость и бороды: как в древности наказывали женщин за проступки

Сегодня модно обсуждать вопрос дискриминации и абьюза женщин, а также феминизма. Прекрасная половина, поддаваясь этому модному веянию, в основном разделилась на два лагеря: тех, кто ненавидит мужчин и верит в своё «сильное я», и тех, кто ждет своего рыцаря, веря, что раньше-то было лучше.