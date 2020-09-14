Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)

Подборка забавных ситуаций, в которые попали изменщики + одна забавная, но слегка пошлая переписка.
Про Турцию... да и вообще отдых на море
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Несложно найти жену, которая никогда не изменяла своему мужу. Сложно найти ту, которая изменила лишь однажды.
Современная интерпретация от В. Евсеева:
при знакомстве с девушкой спрашивать ее: "Сударыня, а Вы в Турции бывали? Услугами гида пользовались?"
- Каждое лето посещаю!...
"девушки, а вы в "поход" пойдете?" -
"Мы не девушки, мы уже три раза в походы ходили."
пс итого = ты нормально представляешь как должна выглядеть жизнь нормального женатого мужчины.
Вовсе не должно быть все плохо, когда такое делают. Как раз из-за того, что все хорошо и НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ такое и начинают.
Я отнюдь не за измены. Я бы, например, занялся чем-нибудь адреналинным, но не опасным - в танчики бы начал резаться или играть в мафию
Кто, та женщина, в красном платье?
Муж отвечает:
Любовница шефа.
А та, полная брюнетка?
Любовница главного бухгалтера.
А в желтом платье в цветочек?
Любовница начальника отдела.
А эта, стройная блондинка?
Муж забылся, вошел в раж и говорит:
А это, моя любовница!
Жена с гордостью:
Наша лучше всех!
П. С. Кстати, 59 – мягко говоря, не такой уж и маленький вес для женщины. )
Уже при 52-55 я откровенно выгляжу костляво.
А речь была ни про то большой или маленький вес, а о том, что весы синхронизированны с программой в телефоне и когда её не было дома кто то на них встал и данные пришли на телефон. И 59 кг это явно был не её муж
Ударит током, ты умрёшь!
Но если член туда пролазит -
Пожалуй, лучше умереть...
Сочуйствую