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Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)

Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;) (15 фото)

Автор:
14 сентября 2020 09:32
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: измена   измены   месть   подборка   прикол   юмор   
24625
15

Подборка забавных ситуаций, в которые попали изменщики + одна забавная, но слегка пошлая переписка.

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Метки: измена   измены   месть   подборка   прикол   юмор   
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12k
homerchik 5 часов назад
Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)
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3k
Diesel 15 минут назад
А ведь, что самое интересное, имеет полное право на алименты. Просто подает и все. В свидетельстве о рождении отцом указан муж, а кто на самом деле отец это уже проблемы мужа доказывать в суде... И совсем не факт что сможет что-то доказать. По закону ребенок в браке автоматически записывается на мужа со всем вытекающими... В том числе и по алиментам...
А ведь, что самое интересное, имеет полное право на алименты. Просто подает и все. В свидетельстве о рождении отцом указан муж, а кто на самом деле отец это уже проблемы мужа доказывать в суде... И совсем не факт что сможет что-то доказать. По закону ребенок в браке автоматически записывается на мужа со всем вытекающими... В том числе и по алиментам...
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79k
Павел 39 минут назад
Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)
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0
Алексей Суздаленко Час назад
весело
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6k
Саша Смирнов Час назад
Комментарий к фото
А ещё и ребёнок не давал разрешения на проведение теста. Ведь для этого нужно взять у ребёнка ДНК образец.
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24k
Aqueronte Час назад
Как говорится:
Несложно найти жену, которая никогда не изменяла своему мужу. Сложно найти ту, которая изменила лишь однажды.
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946
Loczi 2 часа назад
Про тест на отцовство весело читать
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
Как будто в грязи вымарался
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16k
SerGProS 3 часа назад
Какой отвратительный цвет у краски..Брр
Какой отвратительный цвет у краски..Брр
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5k
Duckk SerGProS 2 часа назад
Это кровищщща!
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6k
Саша Смирнов SerGProS Час назад
Использовала полный тампон.
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2k
Ал, давай! 3 часа назад
Ранее, на начальных курсах института у нас ходила хохма: "девушки, а вы в "поход" пойдете?" - Неа, мы уже три раза в походы ходили.
Современная интерпретация от В. Евсеева:
при знакомстве с девушкой спрашивать ее: "Сударыня, а Вы в Турции бывали? Услугами гида пользовались?"
- Каждое лето посещаю!...
Ранее, на начальных курсах института у нас ходила хохма: "девушки, а вы в "поход" пойдете?" - Неа, мы уже три раза в походы ходили. Современная интерпретация от В. Евсеева: при знакомстве с девушкой спрашивать ее: "Сударыня, а Вы в Турции бывали? Услугами гида пользовались?" - Каждое лето посещаю!...
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12k
Габит Калыков Ал, давай! 3 часа назад
Сначала понял по-другому, а во второй раз - как надо.
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414
Baklanavr Ал, давай! 2 часа назад
Шутка немного по другому звучала.

"девушки, а вы в "поход" пойдете?" -
"Мы не девушки, мы уже три раза в походы ходили."
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5k
KOSTELLO 3 часа назад
Мерзко все это.....
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5k
leugene KOSTELLO 2 часа назад
Без доверия нет отношениям.
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5k
KOSTELLO leugene 2 часа назад
Все верно.
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33k
Example 6.2.6 3 часа назад
Пост об изменах. Не показывайте его своим половинкам. Так надёжнее будет ;)
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110
Василий Теркин Example 6.2.6 2 часа назад
Благородный олень)
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2k
x3matic 4 часа назад
Может я какой то не нормальный.Но я не понимаю зачем изменять своей жене, если у вас все хорошо.Семья,дети,достаток.Я себе представить боюсь когда это все, начнет рушиться.Ну трахнешь ты другую,вторую,восьмую.И как потом жене и детям в глаза смотреть?Ходить и притворятся шлангом.А смысл?Вот хоть убейте не понимаю.
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305
Ольга O x3matic 3 часа назад
Так это же если хорошо. Тогда и правда дураком (дурой) надо быть. А если все плохо? Еще хуже, когда плохо, но сам себя убеждаешь, что хорошо? Живешь с человеком зачем-то. Боясь встать и уйти, потому что дети-квартира-ипотека-мама-теща-свекровь и автобусная остановка рядом. Так и до дурдома путь недлинный. Я вообще понятия измены не понимаю. Если ты настолько кем-то заинтересовался, чтоб лечь в постель, прежние отношения надо прекращать, мое мнение. Просто найти в себе силы и решительность, и никаких измен не будет.
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86
contraas x3matic 3 часа назад
это потому, что ты так себе представляешь жизнь. Половина моих знакомых изменяет из спортивного интереса, некоторым приходится это делать по работе (контракт надо же заключить). Мой брат вообще донжуан, не может удержаться при виде красивой девахи (52 года) и у него снять женщину на щелчек пальца получается. А есть категория ибунков, которым все равно, что трахать абы всунуть ну и похвастать потом.
пс итого = ты нормально представляешь как должна выглядеть жизнь нормального женатого мужчины.
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2k
x3matic Ольга O 3 часа назад
Абсолютно согласен.Не любишь,не мучай человека и не ипи мозги,ни себе,ни близкому человеку.Обьясни и уходи.Это единственный и правильный выход.
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1k
don_alberto x3matic 2 часа назад
Ответ один: приключение. Когда занимаешься экстремальным спортом тоже можешь разбиться, например, и это разрушит твою устоявшуюся жизнь. Т.е. рискуешь всем ради сиюминутного удовольствия, адреналина-эндорфинов вот этого всего.
Вовсе не должно быть все плохо, когда такое делают. Как раз из-за того, что все хорошо и НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ такое и начинают.
Я отнюдь не за измены. Я бы, например, занялся чем-нибудь адреналинным, но не опасным - в танчики бы начал резаться или играть в мафию
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5k
катафреник x3matic Час назад
значит кому то пох...
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3k
Макс 4 часа назад
Так себе месть... 2-ку перед 5-кой пририсовать и уже не важно, красивый или не очень...
Так себе месть... 2-ку перед 5-кой пририсовать и уже не важно, красивый или не очень...
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2k
МихаилМаковейчук Макс 4 часа назад
"Чем большой иметь - лучше средненьким уметь!"
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13k
VIRO-PAX! Макс 4 часа назад
А поставит перед пятёркой единицу, сразу о ней плохо думать начнут - бл. какая то разъё... Середнячок её уже не устраивает)))
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23k
Павел Макс 3 часа назад
и подписать внизу: "в диаметре"
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5k
Валерий 5 часов назад
Муж привел впервые свою жену на банкет с сослуживцами. Жена спрашивает:

Кто, та женщина, в красном платье?

Муж отвечает:

Любовница шефа.

А та, полная брюнетка?

Любовница главного бухгалтера.

А в желтом платье в цветочек?

Любовница начальника отдела.

А эта, стройная блондинка?

Муж забылся, вошел в раж и говорит:

А это, моя любовница!

Жена с гордостью:

Наша лучше всех!
Муж привел впервые свою жену на банкет с сослуживцами. Жена спрашивает: Кто, та женщина, в красном платье? Муж отвечает: Любовница шефа. А та, полная брюнетка? Любовница главного бухгалтера. А в желтом платье в цветочек? Любовница начальника отдела. А эта, стройная блондинка? Муж забылся, вошел в раж и говорит: А это, моя любовница! Жена с гордостью: Наша лучше всех!
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12k
Сталкер 5 часов назад
Интересно, а какой вес у неё самой ? Возможно, весы действительно умные и ей на что-то намекают? ))
П. С. Кстати, 59 – мягко говоря, не такой уж и маленький вес для женщины. )
Интересно, а какой вес у неё самой ? Возможно, весы действительно умные и ей на что-то намекают? )) П. С. Кстати, 59 – мягко говоря, не такой уж и маленький вес для женщины. )
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13k
Юлия Сталкер 2 часа назад
У меня рост среднестатистический 163 и 58 кг.
Уже при 52-55 я откровенно выгляжу костляво.

А речь была ни про то большой или маленький вес, а о том, что весы синхронизированны с программой в телефоне и когда её не было дома кто то на них встал и данные пришли на телефон. И 59 кг это явно был не её муж
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36k
Андрей Сталкер 2 часа назад
Что тут за баталии про вес-рост. Девочке приходит смс-ка с данными когда на её весах кто-то взвешивается. Она встала на весы - сразу ей прилетела смс-ка "68 кг". Муж встал на весы - сразу ей прилетела смс-ка "98 кг". Кто встал на весы в её отсутствие что ей прилетела смс-ка про 59 кг? Разве что муж купил 3 мешка картошки и положил их на весы...
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1k
yuriyakpp Netyn Полчаса назад
Таблица фигня какая то. У меня рост 182 и умные весы пишут что я на границе нормального веса и повышенного. И в Корее, когда мне колено оперировали, сказали что нужно вес сбросить немного так как риск ожирения и повышенная нагрузка на колени. А тут вес 91.4 кг
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1k
yuriyakpp Полчаса назад
А вес у меня 80
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3k
dangora Netyn 23 минуты назад
Чет даже не знаю. Как то давно еще вроде по простой формуле считали норму веса лет до 40-ка - мужики это рост минус 100, а женщины это рост минус 110. Но это среднестатистический показатель конечно.
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32k
dima423 5 часов назад
У него 5 см... я бы на месте хозяина дописал "в диаметре")
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8k
gnyS i dima423 3 часа назад
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4k
Самка Хорька dima423 2 часа назад
Не вздумай сунуть член в розетку -
Ударит током, ты умрёшь!
Но если член туда пролазит -
Пожалуй, лучше умереть...
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8k
Гуляка aleksei 2 часа назад
Такой тонкий?
Сочуйствую
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8k
Гуляка dima423 2 часа назад
Я ж не про себя
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2k
aleksei Гуляка 2 часа назад
Спасибо
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4k
pilgrimnl 6 часов назад
современный ценности и идеалы, какие ценности, такие и люди.
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867
Шурман 6 часов назад
У знакомого подруга поехала по работе в Испанию и вот тут он случайно :) залез в ее фэйсбук и выяснилось что по работе она часто там бывала в одном и том же отеле с одним и тем же мужиком . Короче после ее приезда она даже в дом не попала он специально ее по среди дороги выкинул .
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12k
Габит Калыков Шурман 3 часа назад
Я всегда говорил, что соцсети - зло!
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1k
Елена Кузнецова 6 часов назад
Про клоуна смешно )) А ситуации грустные, конечно.
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5k
Silantij 6 часов назад
грустно
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