14 мастеров романтики, которые дадут фору даже Дон Жуану

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Многие девушки любят романтику. Они представляют себе разные поступки, на которые ради них идут мужчины. Герои нашей подборки как умеют, так и выражают свои чувства. Перед вами красивые и забавные способы показать свою любовь.
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"После операции я лежала в больнице. Мой любимый по 12 часов в день сидел рядом и поддерживал меня"
А вы когда-нибудь делали романтичные поступки?
Источник:
АНТИФИШКИ
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