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14 мастеров романтики, которые дадут фору даже Дон Жуану

14 мастеров романтики, которые дадут фору даже Дон Жуану

Автор:
16 сентября 2022 11:30
Сообщество : Юмор
Метки: Романтика   забавно   мужчины и женщины   отношения   парень романтик   прикол   фото   
4641
15

Многие девушки любят романтику. Они представляют себе разные поступки, на которые ради них идут мужчины. Герои нашей подборки как умеют, так и выражают свои чувства. Перед вами красивые и забавные способы показать свою любовь.

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А вы когда-нибудь делали романтичные поступки?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Романтика   забавно   мужчины и женщины   отношения   парень романтик   прикол   фото   
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12  комментариев
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7k
Invertor 2 часа назад
Что за бредятина?
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31k
russger 9 минут назад
Кроме котёнка всё какая-то куетень непонятная
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32k
a.fey 13 минут назад
Я за котенка очень беспокоюсь.
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670
Villary 15 минут назад
Как можно жрать в ванной?
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70k
Доктор Джонс 45 минут назад
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39
Федор Шелепа 45 минут назад
алени, потом дело закончится разводами.
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8k
Garpia121 51 минуту назад
Мило. Радостно, что не вся романтика еще монетизировалась.
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2k
RaiJu Час назад
А потом все это утонет в бытовухе...
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Спелая кукурузинка

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