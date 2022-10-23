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Снимки излишков военной техники после Второй Мировой войны. 1945-1948

Снимки излишков военной техники после Второй Мировой войны. 1945-1948

Автор:
23 октября 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 1945-1948   после Второй Мировой войны   снимки   
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Когда в 1945 году Вторая Мировая война закончилась, военная машина ещё продолжала работать. Примерная стоимость военных излишков в США оценивалась в сумму от 25 до 150 миллиардов долларов.


В эти излишки входили все мыслимые и немыслимые виды техники и товары – от мало применимых в мирной жизни до крайне необходимых гражданскому населению США и других стран.


За годы войны одни США произвели 294 тысячи самолётов. Из этого числа 7,34% (21 583) были утрачены в ходе испытаний, транспортировки, учебных полётов и по другим причинам, а 43 581 самолёт погиб по пути на войну и в боевых действиях за океаном.


После войны избыток самолётов составлял 150 тысяч штук. Задумались о том, как хранить эту кучу машин, но понимание того, во сколько выльется стоимость их консервации, привело к решению пустить часть самолётов на металлолом или продать.


Переправка части американских самолётов, оставшихся в Европе, в США была слишком накладной, поэтому их зарыли, раздавили бульдозерами или утопили в море. Но большую часть всё же вернули в США. Со многих из них сняли ценное оборудование, а алюминий отправили на переплавку. На авиабазе Kingman (Кингмэн) в Аризоне хранились и были пущены на металлолом в 1945-46 годах 5 500 самолётов.


Большая часть наземных машин была продана на металлолом и на запчасти, но некоторые были приспособлены под гражданские нужды. С танков и вездеходов сняли вооружение и превратили их в тракторы и бульдозеры.


Оказавшиеся не у дел военные корабли держали в резерве, разбирали на запчасти, пускали ко дну, создавая искусственные рифы, а также использовали в качестве мишеней при ядерных испытаниях в Тихом океане.


За годы войны было изготовлено 650 000 джипов. Их применяли повсюду, от Африки до Европы и Дальнего Востока. После окончания войны многие джипы были проданы или подарены местным жителям, многие просто бросали, не имея возможности вернуть их в США.


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Источник:

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Метки: 1945-1948   после Второй Мировой войны   снимки   
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2  комментария
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Змей Горыныч 3 часа назад
Сейчас "Виллис" времен ВМВ штука не дешевая
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Frank Borman 2 часа назад
Во время ВМВ США совершили мощный рывок вперед во всех областях - промышленности, экономики, науке, военном деле. Все эти танки, самолеты, грузовики и корабли были произведены на американских заводах американскими рабочими по американским технологиям.
А страны Европы, наоборот, совершили мощный рывок назад, на 30-40 лет назад. Кому война, а кому мать родна.
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