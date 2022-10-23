Снимки излишков военной техники после Второй Мировой войны. 1945-1948



За годы войны одни США произвели 294 тысячи самолётов. Из этого числа 7,34% (21 583) были утрачены в ходе испытаний, транспортировки, учебных полётов и по другим причинам, а 43 581 самолёт погиб по пути на войну и в боевых действиях за океаном.



После войны избыток самолётов составлял 150 тысяч штук. Задумались о том, как хранить эту кучу машин, но понимание того, во сколько выльется стоимость их консервации, привело к решению пустить часть самолётов на металлолом или продать.



Переправка части американских самолётов, оставшихся в Европе, в США была слишком накладной, поэтому их зарыли, раздавили бульдозерами или утопили в море. Но большую часть всё же вернули в США. Со многих из них сняли ценное оборудование, а алюминий отправили на переплавку. На авиабазе Kingman (Кингмэн) в Аризоне хранились и были пущены на металлолом в 1945-46 годах 5 500 самолётов.



Большая часть наземных машин была продана на металлолом и на запчасти, но некоторые были приспособлены под гражданские нужды. С танков и вездеходов сняли вооружение и превратили их в тракторы и бульдозеры.



Оказавшиеся не у дел военные корабли держали в резерве, разбирали на запчасти, пускали ко дну, создавая искусственные рифы, а также использовали в качестве мишеней при ядерных испытаниях в Тихом океане.



За годы войны было изготовлено 650 000 джипов. Их применяли повсюду, от Африки до Европы и Дальнего Востока. После окончания войны многие джипы были проданы или подарены местным жителям, многие просто бросали, не имея возможности вернуть их в США.