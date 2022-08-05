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25 портретов, которые отражают разные истории и культуры

25 портретов, которые отражают разные истории и культуры

Автор:
05 августа 2022 21:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: красиво   красивые фото   люди   портрет   портреты   снимки   фото   фотографии   фотографы   
458
25
Журнал AAP Magazine показал выборку из 25 лучших портретов, сделанных в этом году. На них изображены разные люди, и они хранят самые разные истории. При взгляде на них у зрителя может проявиться спектр эмоций - от сострадания до отвращения. Журнал выбрал портреты, сделанные в 14 странах и на 4 континентах - все они невероятно уникальны, полны жизни и эмоций.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красиво   красивые фото   люди   портрет   портреты   снимки   фото   фотографии   фотографы   
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5  комментариев
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2k
Yus 14 часов назад
Что то вспомнился старый анекдот, "Все в го(в)не, а я весь в белом".
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65
tutu 6 часов назад
альбом бомжей и маргиналов
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2k
Лёха 8 часов назад
Большой процент бомжей и убогих. Что в этом прекрасного?
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83
Ffffff Ffffffffff 13 часов назад
Китай - ужас ужасный. Монобровь и усики ещё ни разу в жизни не украсили ни одну женщину. При просмотре этих фотографий, я обратила внимание на излишнюю реалистичность съёмки. Это не всегда уместно, по моему мнению. Иной раз вызывает отторжение и чувство брезгливости.
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