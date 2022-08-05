25 портретов, которые отражают разные истории и культуры

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Журнал AAP Magazine показал выборку из 25 лучших портретов, сделанных в этом году. На них изображены разные люди, и они хранят самые разные истории. При взгляде на них у зрителя может проявиться спектр эмоций - от сострадания до отвращения. Журнал выбрал портреты, сделанные в 14 странах и на 4 континентах - все они невероятно уникальны, полны жизни и эмоций.
Джейн Гудолл - британский приматолог, антрополог, посол мира ООН. Фотограф Luke Stambouliah, Австралия
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Кавалерийский воин из серии "Потомки самураев". Фото сделано во время самурайского фестиваля в префектуре Фукусима, Япония. Фотограф Ryotaro Horiuchi
Фотограф Diane Fenster, США, сделала снимки своего мужа, который попал в больницу с сепсисом
Новозеландский мужчина без определенного места жительства. Фотограф Ingetje Tadros, Новая Зеландия
Дети в районе Луник IX, Словакия. Район почти полностью заселен цыганами, которые живут в неблагоприятных условиях. Фотограф Damian Lemański, Польша
Лагерь беженцев в Банги, столице Центральноафриканской Республики. Фотограф Marco Mignani, Италия
Участница программы медицинской помощи жителям сельских районов Гаити. Её организовала компания Rasin Foundation. Фотограф Cheryl Clegg, США
Женщина из трущоб Кении, фото из проекта фотографа "Гламурные трущобы". Фотограф Claudio Allia, Италия
Бабушка и внучка из Ирландии нарядились перед свадьбой. Фотограф Joseph-Philippe Bevillard
Источник: — переведено специально для fishki.net
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