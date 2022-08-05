25 портретов, которые отражают разные истории и культуры

Журнал AAP Magazine показал выборку из 25 лучших портретов, сделанных в этом году. На них изображены разные люди, и они хранят самые разные истории. При взгляде на них у зрителя может проявиться спектр эмоций - от сострадания до отвращения. Журнал выбрал портреты, сделанные в 14 странах и на 4 континентах - все они невероятно уникальны, полны жизни и эмоций.

0

Джейн Гудолл - британский приматолог, антрополог, посол мира ООН. Фотограф Luke Stambouliah, Австралия 0 Источник:

×

×

Кавалерийский воин из серии "Потомки самураев". Фото сделано во время самурайского фестиваля в префектуре Фукусима, Япония. Фотограф Ryotaro Horiuchi 0 Источник:

Фотограф Alireza Sahebi, Иран 0 Источник:

Парень-модель с витилиго, фото из проекта "Необычная красота". Фотограф Caesar Lima, США 0 Источник:

Пилигрим из серии "Лица Индии". Фотограф Carol Foote, Австралия 0 Источник:

Фотограф Menghan Tsai, Китай. Автопортрет 0 Источник:

Фотограф Diane Fenster, США, сделала снимки своего мужа, который попал в больницу с сепсисом 0 Источник:

Новозеландский мужчина без определенного места жительства. Фотограф Ingetje Tadros, Новая Зеландия 0 Источник:

Женщины племени в южной Анголе. Фотограф Bharat Patel, Великобритания 0 Источник:

Снимок с проекта фотографа Anne Berry, США 0 Источник:

Панк в районе Ист-Виллидж, Нью-Йорк. Фотограф Lilian Caruana, США 0 Источник:

Дети в районе Луник IX, Словакия. Район почти полностью заселен цыганами, которые живут в неблагоприятных условиях. Фотограф Damian Lemański, Польша 0 Источник:

Лагерь беженцев в Банги, столице Центральноафриканской Республики. Фотограф Marco Mignani, Италия 0 Источник:

Девочка в самых больших трущобах Кении. Фотограф Maureen Ruddy Burkhart, США 0 Источник:

Участница программы медицинской помощи жителям сельских районов Гаити. Её организовала компания Rasin Foundation. Фотограф Cheryl Clegg, США 0 Источник:

Маленький житель горного района Куангнгай, Вьетнам. Фотограф Alex Cao 0 Источник:

Женщина из трущоб Кении, фото из проекта фотографа "Гламурные трущобы". Фотограф Claudio Allia, Италия 0 Источник:

Фотограф Foteini Zaglara, Греция. Автопортрет 0 Источник:

Бабушка и внучка из Ирландии нарядились перед свадьбой. Фотограф Joseph-Philippe Bevillard 0 Источник:

Портрет австралийки из серии "Дети времени". Фотограф Sandra Chen Weinstein 0 Источник:

Фото из серии "Портреты без лица". Фотограф Liliroze, Франция 0 Источник:

Портрет из серии "Отражения". Фотограф Colby Sadeghi, США 0 Источник:

Автопортрет на Polaroid SX70. Фотограф J. K. Lavin, США 0 Источник: