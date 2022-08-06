17 фотографий из прошлого, которые показывают насколько стар мир

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Человечество всегда учится у прошлых поколений, и старается учитывать их ошибки. Поэтому мы так любим рассматривать старинные снимки. Они содержат довольно увлекательные и загадочные истории, которые возращают нас назад, как если бы это была машина времени. Взгляните!
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Этот монстр из трех телевизоров был создан Улиссом Санабрией, он позволял одновременно просматривать три экрана, Чикаго, 1961 год
Фотограф использует свой собственный фон, чтобы замаскировать руины Второй мировой войны в Польше, Варшава, 1946 год
Водитель трамвая в Сиэтле не допускает пассажиров на борт без маски, во время пандемии испанского гриппа в 1918 году
Источник:
АНТИФИШКИ
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