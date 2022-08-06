17 фотографий из прошлого, которые показывают насколько стар мир

Человечество всегда учится у прошлых поколений, и старается учитывать их ошибки. Поэтому мы так любим рассматривать старинные снимки. Они содержат довольно увлекательные и загадочные истории, которые возращают нас назад, как если бы это была машина времени. Взгляните!

0

Жизнь до смартфонов, 1930 год 1 Источник:

×

×

Игра в индейцев, 1954 год 0 Источник:

"Патруль непристойности" Венис - Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, 1928 год 0 Источник:

Сальвадор Дали в гондоле в Венеции на Венецианском кинофестивале, 1961 год 0 Источник:

Mercedes-Benz со встроенным телефоном, Германия, 1962 год 0 Источник:

Голландцы в традиционной одежде, 1900 год 0 Источник:

Плащ для защиты от смога, 1953 год 0 Источник:

Этот монстр из трех телевизоров был создан Улиссом Санабрией, он позволял одновременно просматривать три экрана, Чикаго, 1961 год 0 Источник:

Фотограф использует свой собственный фон, чтобы замаскировать руины Второй мировой войны в Польше, Варшава, 1946 год 0 Источник:

Испытание атомной бомбы в Неваде, 1950 год 0 Источник:

Водитель трамвая в Сиэтле не допускает пассажиров на борт без маски, во время пандемии испанского гриппа в 1918 году 0 Источник:

Французский солдат учится писать с новыми протезами, после Первой мировой войны, 1918 год 0 Источник:

Отец позирует со своими двумя дочерьми в конце девятнадцатого века, Каджар, Иран 0 Источник:

Акустические рожки, изобретенные в 1939 году для идентификации самолетов по звуку 0 Источник:

Линейный работник, работающий на электрическом столбе около 100 лет назад 0 Источник:

Индейцы племени черноногих, в Национальном парке Глейшер, 1913 год 0 Источник: