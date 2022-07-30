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Уникальные снимки мест, где умирает электроника

Уникальные снимки мест, где умирает электроника

Автор:
30 июля 2022 09:31
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Переработка   в мире   снимки   техника   товар   фото   
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В последний путь: заводы от России до Аргентины, где перерабатывается старая техника.

Мы сдаем старую технику и получаем за нее скидку на новый товар, но вы когда-нибудь задумывались, куда идет этот хлам? Его разбирают на мельчайшие детали и дальше используют в производстве какой-то другой электроники или техники. Предлагаем вам «попутешествовать» по миру с помощью нашей подборки и посмотреть, как электроника отправляется в свой последний путь.


Сотрудница на складе электронных отходов Coopermiti разбирает технику, Сан-Паулу, Бразилия

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Разбор старых телефонов

Устаревшие мониторы на складе компании Ecomicro в Бордо, Франция

Гора старой техники на заводе по переработке в Буэнос-Айресе, Аргентина

На заводе «Экотехпром» корпорации «Экополис» в Подмосковье

Мужчина раскладывает материнские платы, которые пойдут на переработку, Таоюань, Тайвань

Гора старых телефонов на складе корпорации Re-Tem Corp, Токио, Япония

Сортировка батареек на одном из заводов Китая

Старая техника на заводе электронных отходов в Индии

Чипы процессоров, готовящиеся к переработке в Токио

Мужчина проходит мимо выброшенных компьютерных деталей на одном из заводов Тайваня


Разобранные стиральные машины на заводе «Экотехпром» под Москвой

Мужчина раскладывает телевизоры на одном из китайских заводов по переработке


Сотрудник предприятия складывает старые мониторы в корзины для дальнейшей переработки, Сан-Паулу


Ну, а если вдруг акций типа trade-in в вашем городе нет, то наверняка есть пункты приема старых приборов и техники. Это гораздо лучше и правильней, чем выкинуть сломанный телевизор на свалку. Дело в том, что в электронике могут содержаться ядовитые вещества, которые нанесут вред окружающей среде. При правильном подходе старые детали могут стать новыми компонентами другой техники

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Переработка   в мире   снимки   техника   товар   фото   
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