Уникальные снимки мест, где умирает электроника

Ну, а если вдруг акций типа trade-in в вашем городе нет, то наверняка есть пункты приема старых приборов и техники. Это гораздо лучше и правильней, чем выкинуть сломанный телевизор на свалку. Дело в том, что в электронике могут содержаться ядовитые вещества, которые нанесут вред окружающей среде. При правильном подходе старые детали могут стать новыми компонентами другой техники