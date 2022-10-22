Новости, которые больше напоминают колонку анекдотов

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В СМИ постоянно появляются новости. Заголовки пестрят разными событиями, порой смешными, а иногда и просто каламбурными. Мы подобрали реальные статьи различных годов, которые только убеждают в том, что в целом в мире спокойно не бывает.
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А какие странные заголовки новостей вы читали в последнее время?
Источник:
АНТИФИШКИ
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