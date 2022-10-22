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Новости, которые больше напоминают колонку анекдотов

Новости, которые больше напоминают колонку анекдотов

Автор:
22 октября 2022 08:35
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   интересно   любопытно   новости   новости которые мы заслужили   сми   
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В СМИ постоянно появляются новости. Заголовки пестрят разными событиями, порой смешными, а иногда и просто каламбурными. Мы подобрали реальные статьи различных годов, которые только убеждают в том, что в целом в мире спокойно не бывает.

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А какие странные заголовки новостей вы читали в последнее время?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: забавно   интересно   любопытно   новости   новости которые мы заслужили   сми   
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