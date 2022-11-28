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Двойное "бинго" пенсионера, который устроился работать к телефонным мошенникам, обманувшим его — арестовали

Двойное "бинго" пенсионера, который устроился работать к телефонным мошенникам, обманувшим его — арестовали

Автор:
28 ноября 2022 22:31
Сообщество : Криминал
Метки: жесть   интересно   мошенники   новости   пенсионер   реутов   телефонные мошенники   
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Нет повести печальнее на свете, чем истории о финансово и информационного неграмотных пожилых людях.

Несмотря на то, что на каждом углу пишут и говорят о том, что злоумышленники входят в доверие к наивным и простодушным старичкам, а потом обирают их до нитки. Число таких жертв не уменьшается, увы, оно только растет.

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Всегда их жалко и не ясно, как им можно помочь и уберечь от бездушных преступников. Но пенсионер из Реутова и перешел на новый уровень абсурда. После того как он попался на развод мошенников, использовав кредитную карточку, он попал на деньги и, чтобы отрабатывать долг, устроился к ним на работу.

В итоге горе-исправителя задержала полиция в момент, когда он получал 5 миллионов рублей от новой жертвы. Так и закончилась карьера новоявленного преступника. Теперь вместо спокойной жизни на пенсии из-за доверчивости его ждет суд и приключения на старость лет.

Это урок для многих, не нужно пытаться исправить, не прибегая к помощи специальных органов. Можно навлечь еще большую беду.


Очень жаль, что взрослые люди с возрастом забывают в каком неидеальном мире мы живем и теряют всяческую бдительность.


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Метки: жесть   интересно   мошенники   новости   пенсионер   реутов   телефонные мошенники   
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