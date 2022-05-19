Любопытные явления и их результаты

Вы знаете, где заканчивается радуга? Знаете, зачем людям на глаза могут нанести флуоресцентную краску? А град размером с мяч для гольфа наблюдали? Если нет — не печальтесь.
Из этой подборки фотографий вы узнаете ответы на все эти вопросы. А также увидите другие любопытные явления, свидетелями которых стали люди, не удержавшиеся от того, чтобы всё это запечатлеть.
Несколько месяцев назад я проткнула бутылку с дезинфицирующим средством для рук канцелярской булавкой
Сейчас на ней что-то растёт.
Фото на моём удостоверении личности отпечаталось в моём кошельке
Только что в отделении неотложной помощи мне на глаза нанесли специальную краску
Это нужно было, чтобы проверить, нет ли повреждений после того, как в них попал клей для ресниц.
Коготь моей кошки застрял в занавеске и сияет, как лампочка
Эта корзина, сплющенная полуприцепом, теперь выглядит как трёхмерное изображение корзины
Когда солнце находится прямо над головой, тени практически не образуются
Такое явление называется «Лахайнский полдень».
Мой джин-тоник светится ярко-синим под чёрным светом
Ожог на моём пальце не пачкается
Моя беговая дорожка выбила всю грязь из моих ботинок в две кучки: более «лёгкую» и более «тяжёлую»
Разрежьте помидор, и в нём росла томатная ферма
Мой новый автоматический зонт просто выбросился, когда я попытался его открыть
Вот как пень встроили в лестницу
Вот что будет, если полностью развернуть упаковку шоколадного зайчика
Сегодня я увидела место, где заканчивается радуга
Оставил солнцезащитный крем на улице на несколько дней
Информация о продукте на обратной стороне превратилась в суп из алфавита.
Во время пробежки заметил необычное облако
Птица уронил пару старых ключей на мой задний двор
Монета развалилась на две части
Где-то выпал град размером с мяч для гольфа
Этот кленовый лист не дал воде превратиться в лёд в месте, где он лежал
Источник:
АНТИФИШКИ
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