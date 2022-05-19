FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 328 постов • 53 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Любопытные явления и их результаты

Любопытные явления и их результаты

Автор:
19 мая 2022 09:54
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   забавно   интересно   любопытно   удивительно   фото   
765
21

Вы знаете, где заканчивается радуга? Знаете, зачем людям на глаза могут нанести флуоресцентную краску? А град размером с мяч для гольфа наблюдали? Если нет — не печальтесь.

Из этой подборки фотографий вы узнаете ответы на все эти вопросы. А также увидите другие любопытные явления, свидетелями которых стали люди, не удержавшиеся от того, чтобы всё это запечатлеть.


Несколько месяцев назад я проткнула бутылку с дезинфицирующим средством для рук канцелярской булавкой

×
×

Сейчас на ней что-то растёт.


Фото на моём удостоверении личности отпечаталось в моём кошельке

Только что в отделении неотложной помощи мне на глаза нанесли специальную краску

Это нужно было, чтобы проверить, нет ли повреждений после того, как в них попал клей для ресниц.


Коготь моей кошки застрял в занавеске и сияет, как лампочка

Эта корзина, сплющенная полуприцепом, теперь выглядит как трёхмерное изображение корзины

Когда солнце находится прямо над головой, тени практически не образуются

Такое явление называется «Лахайнский полдень».


Мой джин-тоник светится ярко-синим под чёрным светом

Ожог на моём пальце не пачкается

Моя беговая дорожка выбила всю грязь из моих ботинок в две кучки: более «лёгкую» и более «тяжёлую»

Разрежьте помидор, и в нём росла томатная ферма

Мой новый автоматический зонт просто выбросился, когда я попытался его открыть

Вот как пень встроили в лестницу

Вот что будет, если полностью развернуть упаковку шоколадного зайчика

Сегодня я увидела место, где заканчивается радуга

Оставил солнцезащитный крем на улице на несколько дней

Информация о продукте на обратной стороне превратилась в суп из алфавита.


Во время пробежки заметил необычное облако

Птица уронил пару старых ключей на мой задний двор

Монета развалилась на две части

Где-то выпал град размером с мяч для гольфа

Этот кленовый лист не дал воде превратиться в лёд в месте, где он лежал

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: в мире   забавно   интересно   любопытно   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Serg2001 55 минут назад
"Сегодня я увидела место, где заканчивается радуга". А из чего видно, что она там заканчивается, а не наоборот? Может она там как раз начинается. В любом случае стоит копнуть в этом месте. Ведь всем известно, что там, где начинается радуга, лепреконы зарывают горшочек с золотом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
elenika7812281 11 минут назад
М-де. Наладить такой градинкой по затылку-серьезная травма будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118
Andrews32 22 минуты назад
Автору поста:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
arens-s 22 минуты назад
Что такое "чёрный свет"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

781960



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об этом конкурсе
«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об...
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
Набирающие популярность в сообществах
Великая наложница султана: какой Хюррем-султан была в реальной жизни
Великая наложница султана: какой Хюррем-султан была в реальной жизни
Маму затравили за тату-переводилки для годовалого сына
Маму затравили за тату-переводилки для годовалого сына
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Новые горизонты: какое будущее нас ждет
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняга

Лучшие демотиваторы
Интрига

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Ватермарк#факты#подборка#шоу бизнес#дети#авто аварии#Россия#картинки
#Юмор#прикол#интересное#история#автомобили#Реакция#дтп#автомир#кот#милота
#животные#в мире#люди#фотографии#забавно#аварии#кино#природа#кошка#сарказм
Новые горизонты: какое будущее нас ждет Новые горизонты: какое будущее нас ждет 15 фотографий необычных грибов, которые смогут вас удивить 15 фотографий необычных грибов, которые смогут вас удивить 16 случаев, когда люди становились свидетелями крайне любопытных процессов 16 случаев, когда люди становились свидетелями крайне любопытных процессов 16 необычных деталей из разных стран, которые люди заметили во время путешествий 16 необычных деталей из разных стран, которые люди заметили во время путешествий 16 снимков, которые поражают воображение 16 снимков, которые поражают воображение Когда-то здесь базировались крейсера, а теперь пилят подводные лодки Когда-то здесь базировались крейсера, а теперь пилят подводные лодки

На что жалуетесь?

Вернуться