Любопытные явления и их результаты

Из этой подборки фотографий вы узнаете ответы на все эти вопросы. А также увидите другие любопытные явления, свидетелями которых стали люди, не удержавшиеся от того, чтобы всё это запечатлеть.

Несколько месяцев назад я проткнула бутылку с дезинфицирующим средством для рук канцелярской булавкой