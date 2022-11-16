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14 специальных приспособлений, назначение которых удается угадать не с первого раза

14 специальных приспособлений, назначение которых удается угадать не с первого раза

Автор:
16 ноября 2022 12:14
Метки: девайсы   для чего эта штука   из сети   инструменты   интересно   любопытно   приспособления   
2329
15

Есть в мире куча девайсов для чего угодно. О том, что есть специальные ножницы для вырезания витража или щетка для сбора Лего можно узнать только в том случае, если посещать магазин конструкторов или работать со стеклом. Но сегодня мы расскажем о всяких любопытных штуках!

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Источник:

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Метки: девайсы   для чего эта штука   из сети   инструменты   интересно   любопытно   приспособления   
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19  комментариев
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1k
Росомаха 47 минут назад
Не колпачки на колесах, а ниппели!!!
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26k
SerGProS 5 минут назад
Устройство для не разговорчивых и забывчивых людей

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26k
SerGProS 10 минут назад
Влагозащитный микрофон

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21k
sssss3 16 минут назад
Не изготовитель шаров, а зажим для сверловки в них отверстий
Не ножницы для семян, а щипцы
Какие к чёрту НОЖИ, это конвертатор величин
Какие к черту отделения мёда от сот, это делается в МЕДОГОНКЕ, а это нож для распечатки ЗАПЕЧАТАННЫХ сот. Конечно, этим ножом можно и из ломанной рамки вырезать соты, но вот толщина ножа велика - измажешься изрядно. С таим успехом можно и топором воспользоваться...
Детектор дыма??? прям так палки кривые с потолка висят??? ну везде ведь именно так!
Колпачки выкручивать на колёсах этим??? Ну явно не на планете Земля....
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1k
Мурчелло 19 минут назад
Для съемка панели авто
----------------
Неужели трудно проверить перевод?Криворукие блэт.
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1k
vit34 20 минут назад
Может он просто собиратель комментов?!?!?!
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4k
bumtester 20 минут назад
И я думаю, инструмент не для изготовления шара для боулинга, а для его фиксации при сверлении в нем дырок для пальцев
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1k
vit34 21 минуту назад
[мат],а не правдивая инфа.
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7k
ишты 24 минуты назад
Мое впечатление о компетентности автора поста
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Сколько тупости и корявого перевода.....
Ааа, кукуруза.... Тогда другого и не стоит ожидать.
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21k
sssss3 Полчаса назад
Переводчик туп как осёл!, су.ка, такого безобразного поста ещё не было.
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3k
Константин Полчаса назад
Это не детектор дыма!!
Это съемник пожарных датчиков с потолка.
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
О, если бы электроножом можно было отделять "МЁД от СОТ", то было бы здорово. Но, увы, этот электронож предназначен всего лишь для вскрытия сотОВ (разбрусовки).

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53k
noName 37 минут назад
"Для съемка панели авто" - прямо алиэкспрессом повеяло...
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1k
Игорь Меншиков 42 минуты назад
Что то тут недописано, краткость сестра таланта???
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1k
Шапкин 45 минут назад
Щипцы для снятия крышек с лекарств.
Не снятия, а запаковки.
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28k
Levyathan 48 минут назад
Не для "хранения сыра", тормоз. Написано же -чтобы не оставлять отпечатки пальцев на сыре, а запах сыра на ваших пальцах.
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Спелая кукурузинка

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