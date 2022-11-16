14 специальных приспособлений, назначение которых удается угадать не с первого раза

Есть в мире куча девайсов для чего угодно. О том, что есть специальные ножницы для вырезания витража или щетка для сбора Лего можно узнать только в том случае, если посещать магазин конструкторов или работать со стеклом. Но сегодня мы расскажем о всяких любопытных штуках!