14 специальных приспособлений, назначение которых удается угадать не с первого раза

2329
15
Есть в мире куча девайсов для чего угодно. О том, что есть специальные ножницы для вырезания витража или щетка для сбора Лего можно узнать только в том случае, если посещать магазин конструкторов или работать со стеклом. Но сегодня мы расскажем о всяких любопытных штуках!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Жизненные комиксы в стиле "Да, НО", которые демонстрируют обратную и порой неприглядную сторону разных ситуаций
- 13 людей поделились рабочими хитростями, которые еще никогда не подводили
- Антиваксер, решала и плазмолифтинг: 151 новое слово официально появилось в русском языке в 2022 году
- Подробная модель клетки человека
- 35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети
Новости партнёров
реклама
Не ножницы для семян, а щипцы
Какие к чёрту НОЖИ, это конвертатор величин
Какие к черту отделения мёда от сот, это делается в МЕДОГОНКЕ, а это нож для распечатки ЗАПЕЧАТАННЫХ сот. Конечно, этим ножом можно и из ломанной рамки вырезать соты, но вот толщина ножа велика - измажешься изрядно. С таим успехом можно и топором воспользоваться...
Детектор дыма??? прям так палки кривые с потолка висят??? ну везде ведь именно так!
Колпачки выкручивать на колёсах этим??? Ну явно не на планете Земля....
----------------
Неужели трудно проверить перевод?Криворукие блэт.
Ааа, кукуруза.... Тогда другого и не стоит ожидать.
Это съемник пожарных датчиков с потолка.
Не снятия, а запаковки.