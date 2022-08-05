FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2366 постов • 503 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
9 мировых достопримечательностей, которые внутри ещё интереснее, чем снаружи

9 мировых достопримечательностей, которые внутри ещё интереснее, чем снаружи

Автор:
05 августа 2022 10:10
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   достопримечательности   интересно   позновательно   путешествия   снаружи   удивительно   фото   
794
12

Что скрывается внутри древней Петры или египетских пирамид, а что мы увидим, если заглянем за циферблат именитого Биг-Бена? И это еще не самое интересное из того, что ждет вас дальше.

Отправляясь в путешествие, мы стараемся выбирать места, которые бы хотелось посетить, достопримечательности, на которые хотелось бы посмотреть. Однако, делая фотографии на фоне именитых достопримечательностей, мы часто даже не задумываемся об их внутреннем содержании. Между тем, увидеть их изнутри не менее интересно. Сегодня вам выдался именно такой шанс.


Загадочный город Петра

Он до сих пор не открыл ученым все свои тайны.

×
×

Что видно из окна в статуе Свободы

Внутри гигантского скульптурного произведения и самого узнаваемого символа США довольно интересно.

Настоящий технологичный мини-городок

Он скрывается под неповторимым куполом «Хан Шатыра».

Испанский музей современного искусства Гуггейнхайма

Ежегодно он увеличивает поток посетителей минимум на 15%.

Знаменитые лондонские часы

Про них известно большинству жителей планеты, а потому каждый гость Лондона непременно приезжает увидеть их собственными глазами. При этом немногие знают, что внутри башни Биг-Бен скрыта огромная закрученная лестница из 334 ступенек.

Кафедральный собор Бразилиа выполняет сразу несколько функций

Он является местом проведения служб и одновременно считается резиденцией архиепископа.

Самая популярная надпись Голливуда

Именитый знак расположен в Калифорнии, но способен удивить не только своей привычной стороной. Вид с того самого холма открывается фантастический.

Стеклянная пирамида Парижа

Она считается одной из ключевых французских достопримечательностей и является оригинальным входом в Лувр. Гигантская конструкция из стекла по праву является настоящей гордостью музея.

Комплекс Гизы больше всего привлекает посетителей Египта

Пирамида Хеопса внутри скрывает три усыпальницы на трех разных уровнях. А вы бывали внутри каких-либо из этих объектов?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: в мире   достопримечательности   интересно   позновательно   путешествия   снаружи   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
380
Lexx Полчаса назад
Биг-Бен это колокол! И находится он в Башне Елизоветы. И снаружи его не видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
753
сергей прохоров 7 минут назад
Статья ни о чём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1060500



Другие посты автора
Популярное в сообществах
По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста
По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста
Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь
Трогательные кадры животных, которым подарили новую жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Два в одном: в Heineken презентовали кроссовки, внутри которых - пиво
Два в одном: в Heineken презентовали кроссовки, внутри которых - пиво
Вера жителей эпохи Средневековья в плоскую Землю: факт или домысел?
Вера жителей эпохи Средневековья в плоскую Землю: факт или домысел?
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#дтп#в мире#автомир#забавно#подборка#картинки#познавательно#комментарии
#Юмор#факты#Еда#аварии#удивительно#кино#история#сарказм#Москва#милота
#интересно#животные#люди#автомобили#Россия#позитив#интересное#авто аварии#девушки#улыбнуло
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) 16 примеров, когда архитектура заставляла застыть с открытым ртом прямо посреди улицы 16 примеров, когда архитектура заставляла застыть с открытым ртом прямо посреди улицы 16 необычных деталей из разных стран, которые люди заметили во время путешествий 16 необычных деталей из разных стран, которые люди заметили во время путешествий 18 крайне любопытных фотографий, которым не нужны слова, чтобы ответить на вопросы «что будет, если» 18 крайне любопытных фотографий, которым не нужны слова, чтобы ответить на вопросы «что будет, если» 10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют 10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют 15 необычных впечатлений, которые привезли с собой туристы из отпуска в разных странах 15 необычных впечатлений, которые привезли с собой туристы из отпуска в разных странах

На что жалуетесь?

Вернуться