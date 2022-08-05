9 мировых достопримечательностей, которые внутри ещё интереснее, чем снаружи

Что скрывается внутри древней Петры или египетских пирамид, а что мы увидим, если заглянем за циферблат именитого Биг-Бена? И это еще не самое интересное из того, что ждет вас дальше.
Отправляясь в путешествие, мы стараемся выбирать места, которые бы хотелось посетить, достопримечательности, на которые хотелось бы посмотреть. Однако, делая фотографии на фоне именитых достопримечательностей, мы часто даже не задумываемся об их внутреннем содержании. Между тем, увидеть их изнутри не менее интересно. Сегодня вам выдался именно такой шанс.
Загадочный город Петра
Он до сих пор не открыл ученым все свои тайны.
Что видно из окна в статуе Свободы
Внутри гигантского скульптурного произведения и самого узнаваемого символа США довольно интересно.
Настоящий технологичный мини-городок
Он скрывается под неповторимым куполом «Хан Шатыра».
Испанский музей современного искусства Гуггейнхайма
Ежегодно он увеличивает поток посетителей минимум на 15%.
Знаменитые лондонские часы
Про них известно большинству жителей планеты, а потому каждый гость Лондона непременно приезжает увидеть их собственными глазами. При этом немногие знают, что внутри башни Биг-Бен скрыта огромная закрученная лестница из 334 ступенек.
Кафедральный собор Бразилиа выполняет сразу несколько функций
Он является местом проведения служб и одновременно считается резиденцией архиепископа.
Самая популярная надпись Голливуда
Именитый знак расположен в Калифорнии, но способен удивить не только своей привычной стороной. Вид с того самого холма открывается фантастический.
Стеклянная пирамида Парижа
Она считается одной из ключевых французских достопримечательностей и является оригинальным входом в Лувр. Гигантская конструкция из стекла по праву является настоящей гордостью музея.
Комплекс Гизы больше всего привлекает посетителей Египта
Пирамида Хеопса внутри скрывает три усыпальницы на трех разных уровнях. А вы бывали внутри каких-либо из этих объектов?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 15 необычных впечатлений, которые привезли с собой туристы из отпуска в разных странах
- 10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют
- 18 крайне любопытных фотографий, которым не нужны слова, чтобы ответить на вопросы «что будет, если»
- 16 примеров, когда архитектура заставляла застыть с открытым ртом прямо посреди улицы
- 13 древних памятников, которые не под силу создать современным строителям