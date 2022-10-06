16 снимков, которые показывают весь колорит Испании

Испания — одна из самых больших стран Европы. Тут есть все: пляжи, дворцы из камня, готически церкви, равнины и горы, засыпанные снегом. Поэтому неудивительно, что эту страну так любят путешественники. К тому же у нее очень богатая история, которая отразилась на культуре, архитектуре и даже местной кухне. Так, самым древним свидетельствам того, что на территории Испании жили люди, примерно 35 тысяч лет. В IX веке до н.э. в этих местах поселились кельтские народы, их сменили римляне, а потом древние германские племена вестготы. В VIII веке территории захватили мавры из Африки, и они жили тут несколько столетий, пока на эти земли не пришли христиане. Эти исторические перипетии слились воедино и отразились во всем, начиная с еды и заканчивая местной архитектурой и яркими праздниками.

Тень на тротуаре от зеленых насаждений в городе Херес-де-ла-Фронтера