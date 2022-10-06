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16 снимков, которые показывают весь колорит Испании

16 снимков, которые показывают весь колорит Испании

Автор:
06 октября 2022 08:41
Сообщество : Путешествия
Метки: Испания   в мире   интересно   колорит   люди   путешествия   фото   
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Только тут можно увидеть одеяла, укрывающие улицы от жары, и погулять на множестве фестивалей.

Испания — одна из самых больших стран Европы. Тут есть все: пляжи, дворцы из камня, готически церкви, равнины и горы, засыпанные снегом. Поэтому неудивительно, что эту страну так любят путешественники. К тому же у нее очень богатая история, которая отразилась на культуре, архитектуре и даже местной кухне. Так, самым древним свидетельствам того, что на территории Испании жили люди, примерно 35 тысяч лет. В IX веке до н.э. в этих местах поселились кельтские народы, их сменили римляне, а потом древние германские племена вестготы. В VIII веке территории захватили мавры из Африки, и они жили тут несколько столетий, пока на эти земли не пришли христиане. Эти исторические перипетии слились воедино и отразились во всем, начиная с еды и заканчивая местной архитектурой и яркими праздниками.


Тень на тротуаре от зеленых насаждений в городе Херес-де-ла-Фронтера

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Сшитое местными рукодельницами покрывало, которое прячет улочку Малаги от палящего солнца

Дверка для мышки в кабинете стоматолога, которая приходит за зубом

Да-да, зубы у испанских детей забирают не зубные феи.

Мост в городке Ронда — пожалуй, одно из самых красивых мест планеты

Городок Сетениль-де-лас-Бодегас, известный своими белоснежными домами, встроенными прямо в скалы

Саграда Фамилия — самый известный долгострой в истории

Этот храм в Барселоне строится с 1880-х годов.

Пляж Мальвароса в Валенсии и его удивительный фонтан с лодкой из воды

Испания — это не только море, еще и горы: на снимке Андалусия

Здесь даже есть винодельня, где бьет фонтан с бесплатным вином

Так выглядит мост на испанско-португальской границе

Это самый маленький международный мост на планете, он чуть больше трех метров.

Даже снеговики тут лепят не такие, как везде: это Венера в Мадриде, которая появилась после снегопада

Акведук в городе Сеговия, который и сегодня продолжает работать

Это сооружение построили римляне без растворов и цемента в 50-х годах н.э.

В Испании даже есть пляж Попкорн-Бич, усеянный кораллами в виде попкорна

В стране и сегодня сильны дохристианские традиции: участник карнавала в испанском городке Бьельса

Облака-водопады в Испании

Это уже фестиваль цветов в Кордове: жители запускают всех в свои дворики и показывают сад

Источник:

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Метки: Испания   в мире   интересно   колорит   люди   путешествия   фото   
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1  комментарий
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GRuslan 45 минут назад
Все фото ооочень красивые, но на первой просто в дичайшем восторге залип. Хотелось бы побывать в этой красивой стране.
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