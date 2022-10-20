Армия живых покойников – исторический пример эффективного бесстрашия

Итак, лепра. Болезнь, упоминавшаяся еще в трактатах древних. Ужасная инфекция, в результате которой поражаются кожные покровы, нос, глаза, верхние дыхательные пути. Тело буквально разлагалось заживо, а человек испытывает страшные мучения.

Прокаженные обязаны были носить закрытую одежду и колокольчик, дабы предупреждать прочих о своем приближении. А примерно в 1180 году их начали насильственно изолировать, организуя специальные больницы – лепрозории. Там больные доживали то время, что им оставалось. Поскольку средств облегчить жизнь и уже тем более вылечить не существовало.