Армия живых покойников – исторический пример эффективного бесстрашия

Во времена крестовых походов солдаты гибли в основном не от ран. А от болезней. А одна очень неприятная болячка даже стала причиной образования специфического ордена.
Итак, лепра. Болезнь, упоминавшаяся еще в трактатах древних. Ужасная инфекция, в результате которой поражаются кожные покровы, нос, глаза, верхние дыхательные пути. Тело буквально разлагалось заживо, а человек испытывает страшные мучения.
Прокаженные обязаны были носить закрытую одежду и колокольчик, дабы предупреждать прочих о своем приближении. А примерно в 1180 году их начали насильственно изолировать, организуя специальные больницы – лепрозории. Там больные доживали то время, что им оставалось. Поскольку средств облегчить жизнь и уже тем более вылечить не существовало.
За давностью веков неизвестно, кому пришла в голову мысль использовать такой ресурс как умирающие во благо. Ведь им, в общем, все равно грозила скорая смерть. А ее можно было сделать благородной, еще и принеся пользу обществу.
Известно, что проказой заразился правитель Иерусалима Балдуин IV. Который, по слухам, был невероятно хорош собой. И болезнь, разрушающая тело, была для него настоящим проклятьем.
В Иерусалиме лепрозорий находился за городскими стенами. Его покровителем был святой Лазарь – прокаженный нищий, которому дано было счастье вознестись на небеса.
В этом приюте принимали всех, представителей любых слоев населения. Братья военно-монашеских орденов шли туда добровольно, в соответствии с уставом:
Когда с братом случится так, что волей Господа нашего он станет прокаженным и сие будет доказано, благоразумные обитатели должны предупредить его и молить уволиться из дома и направиться к Святому Лазарю, дабы надеть облачение братьев Святого Лазаря.
Постепенно прибывающие рыцари и братья сформировали в больнице военную прослойку. Прокаженные, по сути, были уже мертвы, поскольку их даже принуждали пройти символический обряд погребения. А для воина смерть в бою гораздо более предпочтительна по сравнению с медленным разложением заживо.
И так началась история ордена святого Лазаря, который прошел боевое крещение при захвате Иерусалима Саладином в 1187 году. Забрала у больных воинов были открыты, и сарацины в ужасе бежали, узрев гниющие лики. Порой они добровольно играли роль пушечного мяса, чтобы дать возможность здоровым товарищам перестроиться и более эффективно использовать силы.
Рыцари этого ордена всегда шли в бой в первых рядах. Исторические архивы подтверждают их участие в битвах при Ла-Форби в 1244, Мансуре в 1250, Рамле в 1252 годах.
При смене эпохи орден постепенно распался. Братья умирали или переходили в другие орденские структуры. Но в прошлом веке орден возобновил свою деятельность в Европе. И сейчас его отделения действуют в 30 государствах по всему миру, а общая численность составляет порядка 7 тыс. членов.
Главная задача братьев и сестер (в орден теперь принимают и женщин) заключается в оказании помощи разным слоям нуждающихся – одиноким пожилым людям, беднякам, страдающим от различных видов зависимости.
Для того чтобы вступить в орден Святого Лазаря и надеть плащ с мальтийским крестом зеленого цвета, нужно быть верующим католиком и получить рекомендации от одного действующего члена структуры.
Источник:
АНТИФИШКИ
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«Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено насмерть, – вспоминал участник обороны. – Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели».
14 батальонов ландвера (не менее 7 тысяч человек) двинулись вслед за волной газов. Они шли не в атаку. На зачистку. Будучи уверенными в том, что живых не встретят.
То, что произошло дальше, прекрасно описал публицист Владимир Воронов:
«Когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-зеленого хлорного тумана на них обрушилась… русская пехота. Зрелище было ужасающим: бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка – чуть больше 60 человек. Но они ввергли противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. И по ним с окутанных хлорными клубами русских батарей стала бить, казалось, уже погибшая артиллерия. Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство три германских пехотных полка! Ничего подобного мировое военное искусство не знало. Это сражение войдет в историю как «Атака Мертвецов».
Так что у этих воинов еще и нечувствительность к боли, т.е. как берсерки, но без грибов.