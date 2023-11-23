Пастор для прокажённых. Духовный подвиг отца Дамиана

В наши дни лепра кажется какой-то полумифической болезнью. А в своё время она сильно отравляла жизнь людям. Ведь лекарства от проказы не было, а смерть – мучительная и порой растягивавшаяся на годы, превращала человека в отверженного всеми изгоя.
Некоторое облегчение вплоть до конца XIX века, пока не появились препараты, несчастным могли принести разве что только служители церкви, которые на добровольной основе работали в лепрозориях.
Таковым был и отец Дамиан де Вёстер (1840-1889), которого на Гавайях называют апостолом прокажённых. Будущий священнослужитель, получивший при рождении имя Иосиф, появился на свет в бельгийской деревеньке Тремело и стал седьмым ребёнком в семье торговца зерном.
После окончания школы подросток поступил в монашескую конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, где уже состояли две сестры и брат. И по распоряжению руководства в 1864 году теперь уже отец Дамиан (имя дано в честь врача и мученика, жившего в IV веке) отправился на Гавайи.
Тогда ещё молодой священник не подозревал, что вместе с обязывающим именем заполучит не менее трагическую судьбу. Ведь ему пришлось нести утешение не парализованным или слепым. А страдающим страшной неизлечимой болезнью, уродующей тело и истязающей душу.
Проказу на острова завезли в 30-х китайцы. Болезнь быстро распространилась из-за специфики культуры местного населения. Гавайцы ели из одной миски, обнимались и целовались при встрече, спали в одной постели – больные и здоровые. Естественно, ни о каких мерах защиты речи не шло.
Когда власти поняли, что надо принимать срочные меры, заболевших изолировали – отправили на остров Молокаи в колонию прокажённых Калавао. Единственное, чем помогали власти, это еда, одежда и личные вещи. В остальном несчастным приходилось полагаться только на себя. И милость божью, которую в это страшное место и принёс Дамиан.
Первым делом после прибытия миссионер освоил вредную привычку – стал постоянно курить трубку, ибо спасения от зловония гниющих тел не было. А дым хотя бы немного разгонял жуткий запах смерти.
Первые дни священник прожил на улице, спал под деревом, подкладывая под голову камень вместо подушки. А потом привык и зажил жизнью своих особенных прихожан, став душой и сердцем новой общины. Он учил обречённых строить дома, храмы, фермы, школы, обрабатывать раны, делать гробы. Оборудовал порт, открыл несколько магазинов, больницу, приют. Утешал живых и оплакивал умерших.
Замысел церковников действительно удался. О Дамиане заговорили как о живом святом. Местный король наградил его орденом, европейские газеты одна за другой посвящали миссионеру хвалебные статьи. Но мужчине было мало дела до свистопляски большого мира. Его волновали лишь подопечные и желание сделать их жизнь хоть немного лучше.
Даже культурой он ухитрялся заниматься между тяжёлым физическим трудом и проповедями. Вплоть до того, что организовал хор для девушек. В течение 11 лет с отважным священником всё было в порядке. А потом случилось неизбежное: Дамиан по привычке принимал вечернюю ванну, когда вдруг понял, что одна нога потеряла чувствительность и не реагирует на слишком горячую воду. Это был первый признак болезни. Ангел-хранитель колонии превратился в её пациента.
Но свою работу не оставил. На помощь Дамиану прибыли волонтёры – священник Луи Ламберт Конрарди, монахиня Марианна Коуп, доктор Гото, медбрат и военный. Он слабел и понимал, что конец близок. Живому апостолу не было ещё и 50, а он выглядел как измождённый старик.
Состояние отца Дамиана резко ухудшилось 23 марта 1889 года. Он уже не мог вставать с постели. А 15 апреля тихо ушёл из жизни. Упокоение пастырь нашёл под тем самым деревом, под которым провёл первые ночи в колонии. Проститься со своим утешителем пришли все жители. Гавайцам не нужно было никаких доказательств святости этого человека, было достаточно его дел. А католическая церковь не торопилась с признанием заслуг. И лишь в 2009 году ангел с Молокаи был канонизирован.
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