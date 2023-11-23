Пастор для прокажённых. Духовный подвиг отца Дамиана

Таковым был и отец Дамиан де Вёстер (1840-1889), которого на Гавайях называют апостолом прокажённых. Будущий священнослужитель, получивший при рождении имя Иосиф, появился на свет в бельгийской деревеньке Тремело и стал седьмым ребёнком в семье торговца зерном.

После окончания школы подросток поступил в монашескую конгрегацию Святейших Сердец Иисуса и Марии, где уже состояли две сестры и брат. И по распоряжению руководства в 1864 году теперь уже отец Дамиан (имя дано в честь врача и мученика, жившего в IV веке) отправился на Гавайи.