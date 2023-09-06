Как в Средневековье становились рыцарями

Юноши проходили цепочку испытаний и самым главным из них было просто выжить.
Подготовка мальчиков начиналась с 7-8 лет. Будущий рыцарь становился пажом при дворе феодала и учился служить сеньору и получал азы жизни в высшем обществе. Когда подрастал и набирался опыта - переходил в оруженосцы. Поначалу он занимался всё тем же “подай-принеси”, например, ухаживал за вооружением и конём рыцаря. А если тот видел, что парень толковый, то начинал обучать его военной науке.
Оруженосцы служили и в мирное, и в военное время. В бою, окрепший оруженосец занимал место за своим господином и в случае чего должен был прийти ему на помощь. Но это уже если битва становилась слишком жаркой.
Затем оруженосца посвящали в рыцари.
Историки считают, что процедура уходила корнями в обряд инициации новых воинов у германских племён. Вождь, отец или другой уважаемый воин торжественно вручал молодому человеку оружие и с этого момента тот считался полноценным защитником племени. У германцев парней посвящали в воины в 12-13 лет, рыцарей обучали дольше, поэтому инициацию они проходили в 21 год. Сроки могли сдвинуть чуть раньше или позже, сути это не меняло.
В классическом виде посвящение в рыцари выглядело так:
Молодой человек мылся и надевал чистую одежду, затем всю ночь молился в часовне. Утром, один из рыцарей опоясывал новоявленного собрата поясом с мечом, а другие подвязывали ему шпоры. Затем юноша преклонял колено, а рыцарь, проводящий церемонию, ударял ладонью по шее новичка - этот удар считался последним, который должен был остаться без ответа. Как только воин поднимался - всё, он становился равным остальным рыцарям. После этого он запрыгивал в седло и демонстрировал умения наездника и работу с турнирным копьём.
Со временем церемония менялась, например, во Франции новичка посвящали ударом меча плашмя по плечам, свои ритуалы появились и во многих рыцарских орденах.
Но были оруженосцы, которые отказывались становиться рыцарями. Об одном из таких писал средневековый хронист Фруассар: оруженосец из свиты короля проявил себя в сражении, но отказался от рыцарского титула. По его словам, он пожелал остаться прилежным и обеспеченным оруженосцем, а не превращаться в бедного рыцаря.
Хотя таких было мало, рыцари обладали целым рядом привилегий - от такого чаще всего не отказываются. И эти воины лихо орудовали несколько столетий.
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