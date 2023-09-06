FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1881 пост • 336 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Как в Средневековье становились рыцарями

Как в Средневековье становились рыцарями

Автор:
06 сентября 2023 01:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: воин   испытания   обряд   оруженосец   паж   посвящение   рыцарь   средневековье   
885
6

Юноши проходили цепочку испытаний и самым главным из них было просто выжить.

Подготовка мальчиков начиналась с 7-8 лет. Будущий рыцарь становился пажом при дворе феодала и учился служить сеньору и получал азы жизни в высшем обществе. Когда подрастал и набирался опыта - переходил в оруженосцы. Поначалу он занимался всё тем же “подай-принеси”, например, ухаживал за вооружением и конём рыцаря. А если тот видел, что парень толковый, то начинал обучать его военной науке.

×
×

Оруженосцы служили и в мирное, и в военное время. В бою, окрепший оруженосец занимал место за своим господином и в случае чего должен был прийти ему на помощь. Но это уже если битва становилась слишком жаркой.

Затем оруженосца посвящали в рыцари.

Историки считают, что процедура уходила корнями в обряд инициации новых воинов у германских племён. Вождь, отец или другой уважаемый воин торжественно вручал молодому человеку оружие и с этого момента тот считался полноценным защитником племени. У германцев парней посвящали в воины в 12-13 лет, рыцарей обучали дольше, поэтому инициацию они проходили в 21 год. Сроки могли сдвинуть чуть раньше или позже, сути это не меняло.

В классическом виде посвящение в рыцари выглядело так:

Молодой человек мылся и надевал чистую одежду, затем всю ночь молился в часовне. Утром, один из рыцарей опоясывал новоявленного собрата поясом с мечом, а другие подвязывали ему шпоры. Затем юноша преклонял колено, а рыцарь, проводящий церемонию, ударял ладонью по шее новичка - этот удар считался последним, который должен был остаться без ответа. Как только воин поднимался - всё, он становился равным остальным рыцарям. После этого он запрыгивал в седло и демонстрировал умения наездника и работу с турнирным копьём.

Со временем церемония менялась, например, во Франции новичка посвящали ударом меча плашмя по плечам, свои ритуалы появились и во многих рыцарских орденах.

Но были оруженосцы, которые отказывались становиться рыцарями. Об одном из таких писал средневековый хронист Фруассар: оруженосец из свиты короля проявил себя в сражении, но отказался от рыцарского титула. По его словам, он пожелал остаться прилежным и обеспеченным оруженосцем, а не превращаться в бедного рыцаря.

Хотя таких было мало, рыцари обладали целым рядом привилегий - от такого чаще всего не отказываются. И эти воины лихо орудовали несколько столетий.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: воин   испытания   обряд   оруженосец   паж   посвящение   рыцарь   средневековье   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
блин а я думал укусом передавалось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29415



Другие посты автора
Популярное в сообществах
СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть
СМС-переписки, с которым можно знатно хихикнуть
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
Набирающие популярность в сообществах
В Уфе. Входи и смотри
В Уфе. Входи и смотри
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Их об этом не просили, но они сделали
Их об этом не просили, но они сделали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Начался замес на праздник

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#в мире#животные#позитив#фильм#Китай#улыбнуло#вор#Санкт-Петербург#маразм
#фото#Прикол#интересно#история#дети#криминал#подборка#новости#удивительно#магазин
#Юмор#США#кино#полиция#забавно#сарказм#интересное#ограбление#машина#школа
Их об этом не просили, но они сделали Их об этом не просили, но они сделали Как средневековые рыцари защищали доспехи от ржавчины Как средневековые рыцари защищали доспехи от ржавчины Как могли бы выглядеть герои «Звёздных войн» в средневековом сеттинге Как могли бы выглядеть герои «Звёздных войн» в средневековом сеттинге Каковы были шансы выжить у средневекового воина Каковы были шансы выжить у средневекового воина Армия живых покойников – исторический пример эффективного бесстрашия Армия живых покойников – исторический пример эффективного бесстрашия Как погиб последний европейский рыцарь Пьер Террайль де Баярд Как погиб последний европейский рыцарь Пьер Террайль де Баярд

На что жалуетесь?

Вернуться