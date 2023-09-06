Как в Средневековье становились рыцарями

Со временем церемония менялась, например, во Франции новичка посвящали ударом меча плашмя по плечам, свои ритуалы появились и во многих рыцарских орденах.

Но были оруженосцы, которые отказывались становиться рыцарями. Об одном из таких писал средневековый хронист Фруассар: оруженосец из свиты короля проявил себя в сражении, но отказался от рыцарского титула. По его словам, он пожелал остаться прилежным и обеспеченным оруженосцем, а не превращаться в бедного рыцаря.