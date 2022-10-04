Любовь и музыка не забываются: история человека без памяти Клайва Уиринга

Долгое время Уиринг вёл дневник, куда записывал свои эмоции от "пробуждения". В нём множество однотипных записей: "Наконец-то я проснулся", "Я проснулся впервые", "Я однозначно очнулся", "Я действительно проснулся". И так сотни раз на день. Делая новую запись, он зачёркивал старую, так как она становилась неактуальна - каждое новое пробуждение ему казалось первым и единственным.

Любопытно, что Уиринг после полной потери памяти смог продолжить заниматься музыкой. Он мог дирижировать оркестром, играть на фортепьяно по нотам. Он даже мог учиться новым простым навыкам, но только благодаря постоянному повторению. То есть мышечная память у него продолжала работать.