Любовь и музыка не забываются: история человека без памяти Клайва Уиринга

Как чувствует себя человек, полностью лишившийся памяти?
Говорят, что у золотых рыбок короткая память. Якобы через каждые 30 секунд или даже меньше они забывают всё, что с ними когда-либо происходило. На самом деле это заблуждение. У золотых рыбок и других рыб нормальная для их потребностей память. Например, они запоминают маршруты к безопасным местам, а рыба брызгун и вовсе может запоминать человеческие лица. Но даже если бы у рыб и была 30-секундная память, то в их случае это не выглядит как трагедия. Другое дело, когда такая память у человека. Науке известен один случай подобной амнезии.
Амнезия бывает двух видов: ретроградная - когда забываешь все события до заболевания, антероградная - не можешь запомнить ничего после заболевания. Мозг человека с такой полной амнезией просто не может формировать новые воспоминания. С 27 марта 1985 года музыкант Клайв Уиринг живёт так, будто только что очнулся после долгой комы. В результате вирусной болезни оказался сильно повреждён гиппокамп - отдел мозга, который отвечает за формирование воспоминаний. Каждые 10-30 секунд он будто бы просыпается после долгого сна, ему кажется, что теперь-то он наконец пришёл в себя, но через полминуты снова об этом забывает и снова просыпается. Бывшая супруга Клайва Дебора рассказывала, что Клайв звонил ей каждую минуту из больницы и говорил: "Я только что очнулся, ничего не понимаю, хочу видеть тебя".
Дебора Уиринг - единственная ниточка соединяющая его с миром живых. Согласно Википедии, Клайву сейчас 84 года, а Деборе 65. Он помнит, что Дебора - его жена (она уже давно развелась с ним, но продолжает навещать Клайва) и больше ничего о ней он не помнит. Он помнит, что у него есть дети от первого брака, но не помнит, как их зовут и не узнает их при встрече. Каждый человек, которого видит Уиринг, для него первый человек, которого он увидел. Дебора вспоминала, что в те времена, когда они ещё могли выходить куда-то, Клайв мог обратиться к постороннему человеку в ресторане: "Вы премьер-министр? Вы королева Англии?" Ему казалось, что первый увиденный обязательно должен быть кем-то важным и высокопоставленным.
Долгое время Уиринг вёл дневник, куда записывал свои эмоции от "пробуждения". В нём множество однотипных записей: "Наконец-то я проснулся", "Я проснулся впервые", "Я однозначно очнулся", "Я действительно проснулся". И так сотни раз на день. Делая новую запись, он зачёркивал старую, так как она становилась неактуальна - каждое новое пробуждение ему казалось первым и единственным.
Любопытно, что Уиринг после полной потери памяти смог продолжить заниматься музыкой. Он мог дирижировать оркестром, играть на фортепьяно по нотам. Он даже мог учиться новым простым навыкам, но только благодаря постоянному повторению. То есть мышечная память у него продолжала работать.
В документальном фильме 2005 года "Человек с семисекундной памятью" Уиринг рассказывает о том, каково жить без памяти:
День и ночь для меня неразличимы. У меня нет никаких мыслей. Не бывает сновидений. День, ночь, всё одно - пустота. Это как смерть. Быть мёртвым легко. Ты вообще ничего не делаешь. Ты не можешь ничего делать, будучи мёртвым. Мне никогда не бывает скучно или грустно. Никаких эмоций.
Он говорил, что скучает по прежней жизни, правда он её не помнит и не думает о ней. Но всё же скучает, а именно по тому, что он был музыкантом и был влюблён.
Клайв Уиринг всегда рад видеть Дебору, любовь к ней не умерла вместе с воспоминаниями.
Источник:
АНТИФИШКИ
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