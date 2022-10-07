«Король без лица»: как прокаженный король храбро оборонял Иерусалим от войск Саладина

Быть королем – работа не из легких. А что если ты король Иерусалима, которого непрерывно осаждают мусульмане? А что если на твою страну постоянно покушается сильнейший правитель тех времен - Саладин?
Добавим к этому страшную болезнь - проказу, которая не даёт нормально жить и ускоряет твою смерть?
Ужасные обстоятельства, с которыми не каждый бы справился. А вот герой нашей статьи достойно принял все эти вызовы. Более того, современники и историки восхищались силой воли и преданностью стране, которыми обладал король Балдуин IV, он же Прокаженный король или король без лица. Эта история больного мальчика, который показал, что даже в такой ситуации можно жить с достоинством
Детство будущего короля
Балдуин родился в 1161 году, став вторым ребенком принца Амальрика Иерусалимского, графа Яффы и младшего брата короля Балдуина III. Сам король Балдуин III так и не обзавелся потомством. Нашего героя ждала императорская судьба и светлое будущее, если бы не диагноз.
Примерно в 6 лет воспитатель Уильям диагностировал у него проказу. Это проявлялось в том, что правая рука мальчика ничего не чувствовала. На лице юноши тогда не было характерных следов заболевания, так что диагноз скрывался от общественности.
Сейчас лепра (иное название проказы) полностью излечима с помощью антимикробной терапии.
Но как мог существовать и править король, который страдал заболеванием, что буквально ассоциировали с проклятьем или даже карой за грехи?
Болезнь страшная. Повреждаются нервы, кожа и человек заражается вторично, страдая от других инфекций. Появляются язвы. Конечности атрофируются.
Однако в Иерусалиме к лепре не относились строго. Тут даже считалось, что лепра — символ божественной благодати. Христос исцелил прокаженного после Нагорной проповеди, а в Евангелии от Луки (16:19-31) бедный нищий, "покрытый язвами", по имени Лазарь, был презираем богачом, но обрел благосклонность Бога.
Интересный факт:
Ученые узнали, какая болезнь была первой в истории человечества
Группе ученых из Хьюстона удалось выявить самое древнее заболевание за всю историю существования человечества. Этим заболеванием оказалась проказа, которая часто упоминается в Библии.
Люди подцепили это заболевание еще тогда, когда уходили из Африки и пробовали расселиться по всему миру.
В Иерусалиме существовала больница для прокаженных. Именно в Иерусалиме больница прокаженных переросла в самостоятельный орден - орден Святого Лазаря. Госпиталь прокаженных был основан во время византийского правления в Святом городе, но после создания Латинского Иерусалимского королевства он перешел в руки рыцарей-госпитальеров. Однако к 1147 году больница прокаженных отделилась от госпитальеров и была признана самостоятельным религиозным орденом.
Король взошел на престол
До достижения 15 лет, а именно такой возраст тогда считался совершеннолетним, юному королю нужен был регент – лицо правящее от его имени. Королевство было передано под опеку регента, Раймонда Триполийского, потомка Балдуина II и одного из самых влиятельных баронов. Примечательно, что в это время Балдуин все еще мог передвигаться и, прежде всего, ездить верхом без видимых препятствий.
Во время регентства стало понятно, что король болен проказой.
Летом 1176 года Болдуину исполнилось 15 лет, и он достиг совершеннолетия. Он взял бразды правления в свои руки и сделал это, призвав свою мать ко двору и назначив своего дядю по материнской линии, Джоселина Эдесского, на влиятельный пост сенешаля Иерусалима.
В это время враги Иерусалимского королевства становились все сильнее. Курдский полководец Саладин (полное имя Салах ад-Дин) сначала убил визиря в Каире, а затем, после смерти фатимидского халифа, объявил Египет суннитским. К 1177 году он фактически объединил под своей властью шиитский Египет и суннитскую Сирию, а для укрепления собственной легитимности объявил джихад против христианских государств на Святой земле.
Войны против Саладина
Балдуин, несмотря на болезнь, исполнял свои политические обязанности и успешно выступал в качестве короля-воина на поле боя. Ему угрожало вторжение коалиции мусульманских войск.
Балдуин использовал все военные и дипломатические каналы для преодоления кризиса в королевстве и обратился за помощью к католической Западной Европе, известной под общим названием "Латинский Запад".
Балдуин сам вел войско в бой, несмотря на то, что был фактически одноруким и нуждался в помощи при посадке на коня и надевании доспехов.
Когда Балдуин возглавил кампанию против Саладина, которая привела к неожиданной победе при Монгисаре, ему было всего 16 лет.
Гроза крестоносцев - Саладин, построил мощную империю, которая включая территории современных Египта, Ирака, Сирии, Саудовской Аравии и часть Северной Африки
Саладин продолжал вторжения. Балдуин пост не бросал, но уже был поражен настолько, что не мог ездить верхом. Он командовал своей армией с подстилки. Прокаженный король сражался с сарацинами, вынудив их отступить.
Но в следующем году он заболел лихорадкой и, полагая, что находится на смертном одре, назначил своего шурина Ги де Лузиньяна регентом. Таким образом, когда в 1183 году Салах-ад-Дин вторгся в четвертый раз, именно Ги де Лузиньян возглавил христианские войска, чтобы противостоять ему.
Хоть сарацины в итоге отступили, они успели нанести значительный ущерб. Высокий двор отказался следовать за Ги де Лузиньяном куда бы то ни было. И Балдуину пришлось самостоятельно (насколько позволяло здоровье) ехать и отбивать захваченный замок Керак.
Ему это удалось и ходит легенда, что Саладин отступил как только узнал, что во главе войск едет Балдуин.
Смерть прокаженного короля
В 1183 году Балдуин уже не мог ходить без опоры, из-за неспособности моргать его роговица высохла и он ослеп. Плюс он пережил очень опасную лихорадку, которая усугубила болезнь.
Осознавая приближение смерти, Балдуин назначил своим наследником шестилетнего племянника.
В фильме "Царство небесное" король носит маску, чтобы скрыть обезображенное лицо. На самом деле, это художественный вымысел - король маску не носил
Перед смертью он успел вместе с Высоким судом назначить регента для своего племянника. Он умер в марте 1185 года. Он был похоронен в церкви Гроба Господня рядом со своим отцом, королем Амальриком.
Балдуин V умрет через год. Еще через год произойдет падение Иерусалима в результате конституционного кризиса, политического вакуума и раскола во фракциях его наследников королевства.
Король Балдуин IV сохранил верность своих подданных до самого конца и не менее пяти раз дал отпор значительно превосходящим силам Саладина.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Советские галеты: как их делали
- Почему раньше были популярны письма крест-накрест
- Буры - кто они, главные белые африканцы, почему хотят перебраться жить в Россию
- 15 закадровых фото актёров в процессе озвучивания героев мультфильмов
- 10 фактов об Амазахах: белокожее племя в Северной Африке
Но с достоинством и уважаемый врагами навсегда остался в истории!!!!