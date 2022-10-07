«Король без лица»: как прокаженный король храбро оборонял Иерусалим от войск Саладина

Болезнь страшная. Повреждаются нервы, кожа и человек заражается вторично, страдая от других инфекций. Появляются язвы. Конечности атрофируются.

Однако в Иерусалиме к лепре не относились строго. Тут даже считалось, что лепра — символ божественной благодати. Христос исцелил прокаженного после Нагорной проповеди, а в Евангелии от Луки (16:19-31) бедный нищий, "покрытый язвами", по имени Лазарь, был презираем богачом, но обрел благосклонность Бога.

Интересный факт:

Ученые узнали, какая болезнь была первой в истории человечества

Группе ученых из Хьюстона удалось выявить самое древнее заболевание за всю историю существования человечества. Этим заболеванием оказалась проказа, которая часто упоминается в Библии.

Люди подцепили это заболевание еще тогда, когда уходили из Африки и пробовали расселиться по всему миру.

В Иерусалиме существовала больница для прокаженных. Именно в Иерусалиме больница прокаженных переросла в самостоятельный орден - орден Святого Лазаря. Госпиталь прокаженных был основан во время византийского правления в Святом городе, но после создания Латинского Иерусалимского королевства он перешел в руки рыцарей-госпитальеров. Однако к 1147 году больница прокаженных отделилась от госпитальеров и была признана самостоятельным религиозным орденом.

Король взошел на престол

До достижения 15 лет, а именно такой возраст тогда считался совершеннолетним, юному королю нужен был регент – лицо правящее от его имени. Королевство было передано под опеку регента, Раймонда Триполийского, потомка Балдуина II и одного из самых влиятельных баронов. Примечательно, что в это время Балдуин все еще мог передвигаться и, прежде всего, ездить верхом без видимых препятствий.

Во время регентства стало понятно, что король болен проказой.

Летом 1176 года Болдуину исполнилось 15 лет, и он достиг совершеннолетия. Он взял бразды правления в свои руки и сделал это, призвав свою мать ко двору и назначив своего дядю по материнской линии, Джоселина Эдесского, на влиятельный пост сенешаля Иерусалима.

В это время враги Иерусалимского королевства становились все сильнее. Курдский полководец Саладин (полное имя Салах ад-Дин) сначала убил визиря в Каире, а затем, после смерти фатимидского халифа, объявил Египет суннитским. К 1177 году он фактически объединил под своей властью шиитский Египет и суннитскую Сирию, а для укрепления собственной легитимности объявил джихад против христианских государств на Святой земле.

Войны против Саладина

Балдуин, несмотря на болезнь, исполнял свои политические обязанности и успешно выступал в качестве короля-воина на поле боя. Ему угрожало вторжение коалиции мусульманских войск.