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Дети, которые появились на свет с редчайшими дефектами и заболеваниями

Дети, которые появились на свет с редчайшими дефектами и заболеваниями

Автор:
04 октября 2022 10:23
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   внимание   дефект   история   недуг   отклонение   ребёнок   
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Дети – это наше будущее. Избитая, но очевидная истина. Но иногда бывают редкие случаи, когда малышам приходится проявлять чудеса стойкости и героизма, поскольку они родились не такими, как все.

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Когда мать этой удивительной девочки была беременна, медики давали неутешительные прогнозы по поводу завершения беременности. Но сейчас Вирсавии Борун-Гончаровой из Флориды уже 11 лет. И, если не брать в расчет сердце, сформировавшееся за пределами грудной клетки из-за недоразвитости некоторых мышц, в остальном  она чудный ребенок. К жизни с ограничениями Вирсавия привыкла, ведь ее сердце отделено от окружающего мира лишь тонкой кожей. Девочка носит специальную защиту, а в остальном не ограничивает себя в активности и развлечениях.

Кажется, что Эшлин Блокер – обычный подросток. Практически. Но есть одно отличие от других людей: девушка не ощущает боли. Родители заметили это случайно, когда двухлетняя малышка потрогала еще горячий после работы мотор газонокосилки. И ничуть не опечалилась, несмотря на обожженные ладошки с волдырями. Причина нечувствительности к боли – редкое заболевание нервной системы.

Огромный мозг – это не показатель высокого интеллекта. А причина огромного количества проблем, как в случае с Кэти Ренфро. Девочка не способна говорить и ходить, страдает от припадков и регулярно подвергается хирургическим вмешательствам. При этом Кэти посещает школу для детей с ограниченными возможностями и освоила компьютер, что позволяет ей взаимодействовать с окружающими. Необычная малышка купается во всеобщей любви, ведь ей помогают семеро родных и сводных братьев и сестер.

К сожалению, эта девушка – Адалия Роуз скончалась в начале этого года в возрасте 15 лет. Но страдающая редким генетическим заболеванием девочка (синдром Хатчинсона-Гилфорда провоцирует ускоренное старение) была известным блогером, смогла привлечь внимание к проблеме и показать, что люди с этим недугом нуждаются в поддержке и понимании. Тем более что такие дети редко когда переживают возраст 13 лет.

Этот малыш появился на свет в 1993 году в Австралии. И Тома Теннента называли мальчиком-загадкой. Никто не мог понять причин повышенного количества кожи. Складки образовывались моментально, из-за чего ребенок напоминал собачку породы шарпей. Как оказалось, причина в повышенном  уровне гиалуроновой кислоты, который в 100 раз превышает нормальный. Постепенно, по мере роста мальчика, ситуация стала улучшаться.

Лу Хао из Китая считается самым толстым в мире ребенком. Родился он крохой, с весом всего 2,5 кг. Но после трех месяцев стал быстро набирать вес. И в возрасте трех лет стал весить как взрослый человек – 60 кг. Мать жалуется, что всеми силами старается унять аппетит сына. Но если его строго ограничивать в еде, он впадает в истерику и может рыдать целый день.

Микрогидроанэнцефалия. Или, говоря обычным языком, отсутствие мозга. Этой болезнью страдает Джексон Эммет Буэлл. Родители были предупреждены медиками о серьезном диагнозе на стадии беременности. Но в силу своих религиозных убеждений отказались от аборта.

Поразительно, но ребенок, которому пророчили не больше года жизни, дожил уже до 5 лет. С множеством ограничений, конечно. Ведь ему показан прием специальных препаратов для уменьшения припадков и ношение особого жилета для снижения нагрузки на позвоночник. По последним сведениям, помощь в уходе за Джексоном семье оказывает профессиональная медицинская сестра. И мальчика без мозга регулярно кладут в больницу для проведения курса лечения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: болезнь   внимание   дефект   история   недуг   отклонение   ребёнок   
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19  комментариев
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43k
Валерий 3 часа назад
милосерднее было бы таких детей сразу усыплять, как бы это ни звучало чудовищно но представьте себе каково это всю жизнь страдать и каково родителям для которых жизнь практически заканчивается и остаток её они проведут ухаживая за такими инвалидами, оно конечно можно издалека порассуждать что на всё воля божья и никто не вправе отнимать такие жизни но это всё лицемерие и рассуждения людей которые никогда и горшка за больным не вынесли
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8k
Rado 51 минуту назад
в забугорье есть канал про таких деток.
Вызывает двоякие чувства.
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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2k
Артур Час назад
Благодаря медицине, в современном обществе в разы увеличилось число диабетиков, людей, неспособных к нормальному детопроизводству и пр. Раньше у них не было шансов создать семью, родить детей. А сейчас диабетики на инсулине рожают таких же диабетиков, бесплодные с помощью ЭКО рождают бесплодных.
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3k
мозгOFF 2 часа назад
Дай Бог детей, дай Бог здоровых.
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−46
есть_кто-дома? 2 часа назад
В Спарте выбора бы не было. А сегодня выбор есть. Чего нам решать за других людей. Они сделали свой выбор.
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25k
SerGProS 2 часа назад
6"ть..обед..сижу ем..вот какой черт меня сюда заволок?!
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9k
Хатуль Мадан 2 часа назад
Всю свою жизнь эти дети страдают из-за эгоизма родителей - не им страдать от боли, припадков, проходить тяжёлые, болезненные процедуры и операции зная, что жизнь может оборваться в любую минуту. Я могу понять ситуацию, когда обследование во время беременности не показывало нарушений, а родился ребёнок с тяжёлой патологией, но когда родители целенаправленно рожают заведомо обречённого на муки и страдания человека это верх цинизма.
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4k
Wertos 3 часа назад
Джексон Эммет Буэлл в 2020 умер.
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85k
parallax 3 часа назад
А как такое объясняет религия.?
Наш "милосердный" всевышний, опять накосячил.
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1k
Антон 3 часа назад
Это не весело, ни разу!
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