Дети, которые появились на свет с редчайшими дефектами и заболеваниями

Дети – это наше будущее. Избитая, но очевидная истина. Но иногда бывают редкие случаи, когда малышам приходится проявлять чудеса стойкости и героизма, поскольку они родились не такими, как все.
Когда мать этой удивительной девочки была беременна, медики давали неутешительные прогнозы по поводу завершения беременности. Но сейчас Вирсавии Борун-Гончаровой из Флориды уже 11 лет. И, если не брать в расчет сердце, сформировавшееся за пределами грудной клетки из-за недоразвитости некоторых мышц, в остальном она чудный ребенок. К жизни с ограничениями Вирсавия привыкла, ведь ее сердце отделено от окружающего мира лишь тонкой кожей. Девочка носит специальную защиту, а в остальном не ограничивает себя в активности и развлечениях.
Кажется, что Эшлин Блокер – обычный подросток. Практически. Но есть одно отличие от других людей: девушка не ощущает боли. Родители заметили это случайно, когда двухлетняя малышка потрогала еще горячий после работы мотор газонокосилки. И ничуть не опечалилась, несмотря на обожженные ладошки с волдырями. Причина нечувствительности к боли – редкое заболевание нервной системы.
Огромный мозг – это не показатель высокого интеллекта. А причина огромного количества проблем, как в случае с Кэти Ренфро. Девочка не способна говорить и ходить, страдает от припадков и регулярно подвергается хирургическим вмешательствам. При этом Кэти посещает школу для детей с ограниченными возможностями и освоила компьютер, что позволяет ей взаимодействовать с окружающими. Необычная малышка купается во всеобщей любви, ведь ей помогают семеро родных и сводных братьев и сестер.
К сожалению, эта девушка – Адалия Роуз скончалась в начале этого года в возрасте 15 лет. Но страдающая редким генетическим заболеванием девочка (синдром Хатчинсона-Гилфорда провоцирует ускоренное старение) была известным блогером, смогла привлечь внимание к проблеме и показать, что люди с этим недугом нуждаются в поддержке и понимании. Тем более что такие дети редко когда переживают возраст 13 лет.
Этот малыш появился на свет в 1993 году в Австралии. И Тома Теннента называли мальчиком-загадкой. Никто не мог понять причин повышенного количества кожи. Складки образовывались моментально, из-за чего ребенок напоминал собачку породы шарпей. Как оказалось, причина в повышенном уровне гиалуроновой кислоты, который в 100 раз превышает нормальный. Постепенно, по мере роста мальчика, ситуация стала улучшаться.
Лу Хао из Китая считается самым толстым в мире ребенком. Родился он крохой, с весом всего 2,5 кг. Но после трех месяцев стал быстро набирать вес. И в возрасте трех лет стал весить как взрослый человек – 60 кг. Мать жалуется, что всеми силами старается унять аппетит сына. Но если его строго ограничивать в еде, он впадает в истерику и может рыдать целый день.
Микрогидроанэнцефалия. Или, говоря обычным языком, отсутствие мозга. Этой болезнью страдает Джексон Эммет Буэлл. Родители были предупреждены медиками о серьезном диагнозе на стадии беременности. Но в силу своих религиозных убеждений отказались от аборта.
Поразительно, но ребенок, которому пророчили не больше года жизни, дожил уже до 5 лет. С множеством ограничений, конечно. Ведь ему показан прием специальных препаратов для уменьшения припадков и ношение особого жилета для снижения нагрузки на позвоночник. По последним сведениям, помощь в уходе за Джексоном семье оказывает профессиональная медицинская сестра. И мальчика без мозга регулярно кладут в больницу для проведения курса лечения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вызывает двоякие чувства.
Наш "милосердный" всевышний, опять накосячил.