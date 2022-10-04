Дети, которые появились на свет с редчайшими дефектами и заболеваниями

Микрогидроанэнцефалия. Или, говоря обычным языком, отсутствие мозга. Этой болезнью страдает Джексон Эммет Буэлл. Родители были предупреждены медиками о серьезном диагнозе на стадии беременности. Но в силу своих религиозных убеждений отказались от аборта.

Поразительно, но ребенок, которому пророчили не больше года жизни, дожил уже до 5 лет. С множеством ограничений, конечно. Ведь ему показан прием специальных препаратов для уменьшения припадков и ношение особого жилета для снижения нагрузки на позвоночник. По последним сведениям, помощь в уходе за Джексоном семье оказывает профессиональная медицинская сестра. И мальчика без мозга регулярно кладут в больницу для проведения курса лечения.