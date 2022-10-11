Разделенные ручьём: ещё одна история о несчастной любви

Роуленд Торре он был из Стоуни Миддлтона, а Эммотт Сиддал из Има. Влюбленные каждый день приходили к благословенному и одновременно проклятому ручью, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть друг на друга. Ведь перейти его было нельзя. И не потому, что им не хотелось.

Английская деревенька с простым названием Им в XVII веке была местом процветающим и благодатным благодаря плодородной земле. Ремесленники были талантливыми, фермеры работящими. Но, видимо, высшие силы решили, что достаточно благ отсыпали местным. Как смерть пришла в Им – неизвестно. Может, какой-то странник виноват или коровы, что забрели пощипать кладбищенской травы.

Но в 1665 году в Им пришла беда. После того, как местный портной Хэдфилд распаковал заказанный им тюк тканей, он скончался в жутких мучениях. Следующей жертвой стал помощник портного, затем скончались соседи, юная дочь Хэдфилда. Из Лондона к ним все-таки добралась бубонная чума, которая в 1665 году унесла жизни более 20% жителей столицы.