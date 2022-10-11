Разделенные ручьём: ещё одна история о несчастной любви

История Ромео и Джульетты в разных интерпретациях встречается повсеместно и часто. Но бывают примеры отношений на расстоянии, которые до сих пор вызывают светлую грусть, хотя и случились эти истории очень давно.
Роуленд Торре он был из Стоуни Миддлтона, а Эммотт Сиддал из Има. Влюбленные каждый день приходили к благословенному и одновременно проклятому ручью, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть друг на друга. Ведь перейти его было нельзя. И не потому, что им не хотелось.
Английская деревенька с простым названием Им в XVII веке была местом процветающим и благодатным благодаря плодородной земле. Ремесленники были талантливыми, фермеры работящими. Но, видимо, высшие силы решили, что достаточно благ отсыпали местным. Как смерть пришла в Им – неизвестно. Может, какой-то странник виноват или коровы, что забрели пощипать кладбищенской травы.
Но в 1665 году в Им пришла беда. После того, как местный портной Хэдфилд распаковал заказанный им тюк тканей, он скончался в жутких мучениях. Следующей жертвой стал помощник портного, затем скончались соседи, юная дочь Хэдфилда. Из Лондона к ним все-таки добралась бубонная чума, которая в 1665 году унесла жизни более 20% жителей столицы.
Настоятель местной церкви Уильям Момпессон взял бразды правления в свои руки, чтобы как-то упорядочить жизнь в Име и не допустить дальнейшего распространения заразы.
Отныне людям запрещены были контакты с кем-либо кроме членов своей семьи. Богослужения проводились исключительно на открытом воздухе. Въезд и выезд строго запрещались. Продукты и другие товары жизненной необходимости в Им привозили из соседних деревень и отставляли на границе возле стены. А в углубления в ее камнях, заполненные уксусом, жители «проклятой деревни» клали деньги.
Смерть витала везде. Дошло до того, что местные жители, хороня своих родных, сразу заготавливали и могильные камни для себя. Ведь неизвестно кто и когда следующим попадет в ее костлявые объятия.
Женщина Джейн Хоксворт потеряла 25 родных – дальних и близких. А еще одна жительница деревни Хэнкок похоронила супруга и шестерых детей, а сама выжила.
По какому принципу чума вела свою кровавую жатву? Неизвестно. Настоятель, похоронивший жену, тоже выжил. Работавший не покладая рук могильщик Хоу тоже пережил это страшное время.
Эпидемия прекратилась к концу 1666 года. Как гласят легенды, к тому времени из 350 жителей деревни осталось в живых меньше трети. Они же повествуют о том, что Торре стал первым из неместных, вошедших в деревню после снятия запрета. Роуленд метался в поисках своей возлюбленной Эммот.
Девушка отказалась бросить родных, когда это еще было возможно. Но пообещала любимому каждый день приходить к ручью, чтобы повидаться и переброситься парой слов. Но однажды она просто не пришла.
Счастливого конца у этой истории о любви не случилось: Эммот Сиддал, как и всех ее родных, к моменту завершения эпидемии уже не было в живых, и Роуленду осталось только оплакать возлюбленную.
Чем руководствовалась болезнь, забирая одних, когда другие даже не заражались? Неизвестно. Но жители маленькой деревни показали себя истинными героями, не бросившись врассыпную в поисках безопасного места, попутно разнося заразу дальше. Они выбрали путь затворничества и предотвратили дальнейшее распространение чумы, понимая, что шансов остаться в живых очень и очень мало.
По мотивам событий написана книга в жанре исторической прозы – «Год испытаний» Джералдин Брукс, в которой автор попыталась описать жизнь жителей деревни, принявших трагическое, но героическое решение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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