Супруги 20 лет сажали деревья и смогли восстановить целую экосистему

Бразильский фотограф Себастьян Сальгадо и его жена Лелия Делуис решили изменить мир к лучшему и вернуть к жизни лес, расположенный рядом с их домом.
Эта идея впервые пришла в голову Себастьяна, когда он вернулся в свою страну со съемок гражданской войны в Руанде в 1990-х годах.
Бразилец был истощен как физически, так и эмоционально, и надеялся, что родной дом, полный зелени и свежего воздуха, поможет ему прийти в себя. Но по возвращении Себастьян увидел, что его любимый лес превратился в безжизненную пустыню, в которой не было ни деревьев, ни животных.
Лелия предложила мужу попытаться восстановить лес, и он сразу же согласился. Сначала супруги вдвоем сажали дерево за деревом, но через некоторое время они основали небольшую организацию Instituto Terra, к которой присоединились и другие неравнодушные к проблемам экологии жители Бразилии.
Вместе они посадили более четырех миллионов саженцев местных деревьев и за 20 лет работы смогли восстановить целую экосистему, пишет Buzznicked.
На землю, где снова начали расти деревья, вернулись более 172 видов птиц, 33 вида млекопитающих, 293 вида растений, 15 видов рептилий и 15 видов земноводных. Проект Instituto Terra показал миллионам людей, как много можно изменить вокруг себя за относительно короткий промежуток времени, если упорно идти к цели.
Сейчас район, в котором живут Себастьян и Лелия, процветает. Воздух стал чистым, вид из окон невероятно красивым, а по утрам снова поют птицы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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