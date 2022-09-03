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Супруги 20 лет сажали деревья и смогли восстановить целую экосистему

Супруги 20 лет сажали деревья и смогли восстановить целую экосистему

Автор:
03 сентября 2022 08:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   деревья   добро   лес   люди   планета   природа   фото   
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Бразильский фотограф Себастьян Сальгадо и его жена Лелия Делуис решили изменить мир к лучшему и вернуть к жизни лес, расположенный рядом с их домом.

Эта идея впервые пришла в голову Себастьяна, когда он вернулся в свою страну со съемок гражданской войны в Руанде в 1990-х годах.

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Бразилец был истощен как физически, так и эмоционально, и надеялся, что родной дом, полный зелени и свежего воздуха, поможет ему прийти в себя. Но по возвращении Себастьян увидел, что его любимый лес превратился в безжизненную пустыню, в которой не было ни деревьев, ни животных.

Лелия предложила мужу попытаться восстановить лес, и он сразу же согласился. Сначала супруги вдвоем сажали дерево за деревом, но через некоторое время они основали небольшую организацию Instituto Terra, к которой присоединились и другие неравнодушные к проблемам экологии жители Бразилии.

Вместе они посадили более четырех миллионов саженцев местных деревьев и за 20 лет работы смогли восстановить целую экосистему, пишет Buzznicked.

На землю, где снова начали расти деревья, вернулись более 172 видов птиц, 33 вида млекопитающих, 293 вида растений, 15 видов рептилий и 15 видов земноводных. Проект Instituto Terra показал миллионам людей, как много можно изменить вокруг себя за относительно короткий промежуток времени, если упорно идти к цели.

Сейчас район, в котором живут Себастьян и Лелия, процветает. Воздух стал чистым, вид из окон невероятно красивым, а по утрам снова поют птицы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земля   деревья   добро   лес   люди   планета   природа   фото   
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7  комментариев
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19k
homerchik 2 часа назад
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Alex 56 минут назад
Тот случай, когда от двух людей больше толку, чем от кучи дебилов-политиков.
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bad-bubble Час назад
Я надеюсь власти там тоже не "дремлют". И их уже по полной обложили штрафами)
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83k
parallax 2 часа назад
Что сказать, молодцы. Ещё бы начать отрубать руки тем, кто бесконтрольно рубит лес. А то получается неравная борьба, ведь вырубить лес, в разы проще, чем вырастить.
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6k
hhwost 2 часа назад
кто-то же должен быть человеком за нас всех
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Наталья 2 часа назад
И, фотограф Сальгадо, кстати, очень сильный.
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