Супруги 20 лет сажали деревья и смогли восстановить целую экосистему

Бразилец был истощен как физически, так и эмоционально, и надеялся, что родной дом, полный зелени и свежего воздуха, поможет ему прийти в себя. Но по возвращении Себастьян увидел, что его любимый лес превратился в безжизненную пустыню, в которой не было ни деревьев, ни животных.