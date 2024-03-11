Первый новый поезд Москва-2024 вышел на Замоскворецкую линию метро

Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева

Кондуктор, нажми на тормоза: о пассажирах, спешащих по своим пассажирским делам

Может ли поезд из метро ездить по обычной железной дороге? И возможно ли втиснуть электропоезд в...