Первый новый поезд Москва-2024 вышел на Замоскворецкую линию метро

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Главные отличия новой серии от "Москвы-2020":
- на 10% расширено расстояние в проходе - вместимость вагона увеличилась на 17 человек;
- ширина сидений увеличена до 50 см, для обивки использован более практичный материал;
- USB-зарядки перенесли с сидений на поручни (в планах - установка новых портов type-c и увеличение количества разъемов);
- в головных вагонах установлены аппарели для маломобильных пассажиров.
По сравнению с "Номерными" вагонами максимальная вместимость поезда "Москва-2024" увеличилась на 10%. Двери стали шире на 32%, появился сквозной проход от первого до последнего вагона, улучшена шумоизоляция.
Парк Замоскворецкой линии полностью обновится за три года. Доля современных вагонов в московском метрополитене уже достигла 74%. К тому же сейчас идет разработка еще более современного поезда - "Москва-2026".
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а на счет обновления вагонов - сидячих мест стало меньше, увы. Теперь в ряд 5 штук, а не 6, и в концах вагонов по 2 (вместо 6) - то есть значительно урезали.
а плюсы - все таки меньше шума и я на зеленой всегда замерзаю в старых вагонах, когда еду утром