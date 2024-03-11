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Первый новый поезд Москва-2024 вышел на Замоскворецкую линию метро

Первый новый поезд Москва-2024 вышел на Замоскворецкую линию метро

Автор:
11 марта 2024 19:23
Сообщество : Железнодорожники
Метки: Метро   г. Москва   московское метро   новости   общественный транспорт   поезд   
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Главные отличия новой серии от "Москвы-2020":

  • на 10% расширено расстояние в проходе - вместимость вагона увеличилась на 17 человек;
  • ширина сидений увеличена до 50 см, для обивки использован более практичный материал;
  • USB-зарядки перенесли с сидений на поручни (в планах - установка новых портов type-c и увеличение количества разъемов);
  • в головных вагонах установлены аппарели для маломобильных пассажиров.

По сравнению с "Номерными" вагонами максимальная вместимость поезда "Москва-2024" увеличилась на 10%. Двери стали шире на 32%, появился сквозной проход от первого до последнего вагона, улучшена шумоизоляция.

Парк Замоскворецкой линии полностью обновится за три года. Доля современных вагонов в московском метрополитене уже достигла 74%. К тому же сейчас идет разработка еще более современного поезда - "Москва-2026".

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Метки: Метро   г. Москва   московское метро   новости   общественный транспорт   поезд   
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92k
sapér Vodička Час назад
Красивое !
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904
kan35 23 минуты назад
На счет сквозного прохода - скорее минус. Народ начинает ради экономии времени переть из одного конца в другой конец, иногда прямо строем идут, при чем даже в час пик есть любители ходить. Вроде в париже ездил и в германии и швеции пользовался, там тоже сквозные, но ходаков нет... может мне просто везло их не замечать.
а на счет обновления вагонов - сидячих мест стало меньше, увы. Теперь в ряд 5 штук, а не 6, и в концах вагонов по 2 (вместо 6) - то есть значительно урезали.
а плюсы - все таки меньше шума и я на зеленой всегда замерзаю в старых вагонах, когда еду утром
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17k
Алексей 57 минут назад
Вся страна аплодирует стоя.....
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3k
Andy Birkin 57 минут назад
Трансмашхолдинг - огонь поезда сделали. Никакие сименсы и рядом не проезжали
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15k
жорик Час назад
был сегодня на зелёной, а новый поезд не увидел, печаль
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17k
GROMOZEKA Час назад
Отлично!
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Алексей
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