Как переходить железную дорогу и почему нельзя наступать на рельсы и концы шпал

Всегда переходите железную дорогу по мосту или обозначенному переходу. Не надо рисковать и прыгать через рельсы. Поезд весит сотни тонн и машинист может просто не успеть затормозить. А если кажется, что он едет не так уж и быстро: средняя скорость состава 80 км/час, за секунду проезжает 22 метра. Визуально он может быть далеко, но очень быстро окажется рядом.

Теперь по поводу перехода через рельсы. Раз уж так получилось, надо сперва посмотреть по сторонам на предмет приближающихся составов. Затем ещё одна “база”: переходить пути следует только под прямым углом, так быстрей. Шагать нужно так: одна нога в центре колеи, вторая - уже за ней. Ставить ногу между остряком и рамным рельсом стрелочного перевода категорически нельзя - может зажать стопу.