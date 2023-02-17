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Как переходить железную дорогу и почему нельзя наступать на рельсы и концы шпал

Как переходить железную дорогу и почему нельзя наступать на рельсы и концы шпал

Автор:
17 февраля 2023 00:42
Сообщество : RealFishki
Метки: железная дорога   мост   переход   поезд   правила безопасности   рельсы   состав   шпалы   электричка   
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Сколько бы не предупреждали - всё равно кто-то побежит через пути. Чтобы не случилась беда, нужно соблюдать простые правила.

Железная дорога - довольно опасная штука. Но если знать элементарные вещи, всё будет в порядке.

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Нельзя отворачиваться от проходящего поезда. Чаще всего так бывает, когда человек идёт вдоль путей и его “догоняет” состав. Во-первых, если это грузовой поезд, то из него может начать что-то высыпаться/выливаться. В экипажной части может застрять ветка или палка, лежащая на путях. Ну а из пассажирского вагона какой-нибудь умник может швырнуть пустую бутылку или другой мусор. Травмы никому не нужны, так что ни в коем случае не поворачивайтесь спиной к поезду. По правилам, нужно отойти на достаточное расстояние, остановиться и подождать, пока пройдут все вагоны. А по уму - вдоль путей вообще ходить не надо.

Всегда переходите железную дорогу по мосту или обозначенному переходу. Не надо рисковать и прыгать через рельсы. Поезд весит сотни тонн и машинист может просто не успеть затормозить. А если кажется, что он едет не так уж и быстро: средняя скорость состава 80 км/час, за секунду проезжает 22 метра. Визуально он может быть далеко, но очень быстро окажется рядом.

Теперь по поводу перехода через рельсы. Раз уж так получилось, надо сперва посмотреть по сторонам на предмет приближающихся составов. Затем ещё одна “база”: переходить пути следует только под прямым углом, так быстрей. Шагать нужно так: одна нога в центре колеи, вторая - уже за ней. Ставить ногу между остряком и рамным рельсом стрелочного перевода категорически нельзя - может зажать стопу.

На рельсы наступать тоже нельзя: они скользкие, особенно во время дождя или в снежную погоду. При падении можно что-то сломать или потерять сознание. Если рельсы лежат на железобетонных шпалах, то у последних на концах есть уклон.

После того же дождя или снега он становится скользким и можно запросто грохнуться.

Как видите, ничего сложного. Но всё равно: переходите железную дорогу только в специально отведённых для этого местах. Берегите себя.

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Метки: железная дорога   мост   переход   поезд   правила безопасности   рельсы   состав   шпалы   электричка   
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16k
Михаил Гривин 49 минут назад
Реферат по ОБЖ?
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3k
americos 24 минуты назад
Обходить автобус спереди опасно.
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2k
Vadim Balabanov Полчаса назад
СИДЕРОДРОМОФОБИЯ - боязнь железнодорожного транспорта.....
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