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Не опоздал, а задержался: с юмором о тех, у кого сложные отношения с пунктуальностью

Не опоздал, а задержался: с юмором о тех, у кого сложные отношения с пунктуальностью

Автор:
19 октября 2022 11:18
Метки: Время   Прикол   Твиттер   Юмор   опоздал   отмазка   пунктуальность   работа   смех   
4095
17
В подобных ситуациях оказывался каждый из нас - факт. Но герои данного поста делают это постоянно, так как ничего не могут поделать со своей пунктуальностью, а точнее - с её отсутствием.
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Источник:

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16  комментариев
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7k
Константин Безумов 2 часа назад
Странные приколы.
Я сцук на сколько бы не ставил будильник, во сколько бы не засыпал один черт в 7 утра просыпаюсь.
И да, валяться не могу. Скучно
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266
КоньАгонь 3 минуты назад
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445
Александер 10 минут назад
- Доктор, у меня проблема. Каждое утро у меня в 7-00 бывает стул...
-Так это же хорошо. Режим.
- Да. Но просыпаюсь-то я в 7-30...
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340
дядя Ваня Полчаса назад
Опаздывают те, кому нечего терять или кому позволяют опаздывать. Работал на режимном предприятии где даже минутное опоздание - уже здоровенный штраф. Так там не было проблем с автобусами, с пробками, с похмельем ни у кого. Не успел зайти до 8-00 - все, ползарплаты нет. И работало идеально - сразу все стали пунктуальные, никто никаких баек не рассказывал про больных бабушек и похищение инопланетян. А все личные дела и проблемы решались заранее, брались отгулы и так далее. Оказывается, дело не в характере людей, не в том кто там сова или жаворонок, и можно любого очень быстро науыить. А все эти непунктуальные нытики - просто суть ахреневшие, которым позволяют быть такими.
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14k
Кот Скрипалей 36 минут назад
Не сцать, в гости к богу не бывает опозданий.
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4k
Kozlodoev Час назад
Ещё в нулевые был вынужден оштрафовать сотрудницу за опоздание на три часа на тридцать баксов. А она мне в ответ : "ну, я девушка обеспеченная, могу позволить себе поспать за 10 баксов в час" ))))

Любил её )))
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145
Sata33 Час назад
О, это все знакомо
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23k
Егор 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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11k
Karelian 2 часа назад
"12. Вам тоже кажется, что здесь что-то не чисто?"

Что вас удивляет? Женская рабочая неделя - 36 часов. Делим на пять дней ,вычитаем обеденный перерыв полчаса и та-там! Всё сходится!.
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