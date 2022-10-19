Не опоздал, а задержался: с юмором о тех, у кого сложные отношения с пунктуальностью

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В подобных ситуациях оказывался каждый из нас - факт. Но герои данного поста делают это постоянно, так как ничего не могут поделать со своей пунктуальностью, а точнее - с её отсутствием.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Я сцук на сколько бы не ставил будильник, во сколько бы не засыпал один черт в 7 утра просыпаюсь.
И да, валяться не могу. Скучно
-Так это же хорошо. Режим.
- Да. Но просыпаюсь-то я в 7-30...
Любил её )))
Что вас удивляет? Женская рабочая неделя - 36 часов. Делим на пять дней ,вычитаем обеденный перерыв полчаса и та-там! Всё сходится!.