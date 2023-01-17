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И смех и грех, или типичные рабочие будни после длинных выходных

И смех и грех, или типичные рабочие будни после длинных выходных

Автор:
17 января 2023 19:35
Сообщество : Юмор
Метки: twiter   Прикол   Твиттер   Юмор   офис   переписка   работа   фишки   
2635
15
Новогодние каникулы закончились, мы уже успели выйти на работу и попытаться в неё окунуться. Господа трудяги, во многих героях данного посты вы с лёгкостью узнаете себя и своих коллег.
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Метки: twiter   Прикол   Твиттер   Юмор   офис   переписка   работа   фишки   
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6  комментариев
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63k
doker 23 минуты назад
Всё познаётся в сравнении...
Особенно "тяжесть работы"...

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125
ruslan d Полчаса назад
Слава Богу , праздники пролетели и снова режим
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Richard

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