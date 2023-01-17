И смех и грех, или типичные рабочие будни после длинных выходных

Новогодние каникулы закончились, мы уже успели выйти на работу и попытаться в неё окунуться. Господа трудяги, во многих героях данного посты вы с лёгкостью узнаете себя и своих коллег.

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1. Актуально после праздников 0 Источник:

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2. Влиться в рабочий процесс после такого перерыва - это процесс довольно сложный 0 Источник:

3. Задумывались? 0 Источник:

4. Когда начальник контролирует каждый твой шаг 0 Источник:

5. Продолжаем тему "волшебного" начальства 0 Источник:

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7. Типичный руководитель 0 Источник:

8. Ж - жиза 0 Источник:

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10. А что больше всего нравится в вашей работе? 0 Источник:

11. Когда ушёл на фриланс 0 Источник:

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13. Житейские хитрости от главбуха 0 Источник: