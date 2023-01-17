И смех и грех, или типичные рабочие будни после длинных выходных

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Новогодние каникулы закончились, мы уже успели выйти на работу и попытаться в неё окунуться. Господа трудяги, во многих героях данного посты вы с лёгкостью узнаете себя и своих коллег.
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